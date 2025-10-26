Pedro Acosta Akhirnya Menerima Kesulitan KTM di MotoGP 2025

Pedro Acosta merasa perlu menerima bahwa ambisi pra-musimnya untuk berjuang "demi sesuatu yang lebih besar" tampaknya mustahil di tengah kesulitan yang dialaminya saat ini dengan motor KTM MotoGP.

Pembalap Spanyol itu memuncaki sesi latihan Jumat di Grand Prix Malaysia, tetapi tidak mampu mempertahankan kecepatan tersebut hingga kualifikasi, di mana ia finis di posisi kelima.

Setelah menantang podium di awal sesi sprint hari Sabtu, Pedro Acosta tertinggal dua detik di belakang Fermin Aldeguer dari Gresini dan berhasil finis di posisi keempat karena keausan ban kembali memengaruhi balapannya.

Ia kemudian naik ke posisi ketiga setelah Aldeguer terkena penalti karena pelanggaran tekanan ban, meskipun Acosta tampaknya tidak terlalu senang dengan hal ini.

“Yah, saya ingin memperjuangkan sesuatu yang lebih besar daripada podium di awal tahun,” ujarnya.

“Sekarang, saya hanya menerima keadaan. Hari ini, dengan tujuh balapan tersisa, saya merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan.

“Saya hanya mempertahankan kecepatan dan melihat apa yang terjadi. Saya finis di posisi keempat.

“Di awal tahun, saya berharap finis di lima besar.

“Sekarang, saya selalu berada di sana. Kami harus terus melaju, meskipun sulit untuk diatasi. Ya, begitulah adanya. Kami hanya harus terus melaju.”

Sprint Race yang sulit untuk Binder di Sepang

Rekan setim KTM, Brad Binder, tertinggal hampir 15 detik di posisi ke-16, karena motornya "tidak mau maju sama sekali saat menginjak gas".

"Balapannya gila," ujarnya. "Saya memulai balapan dengan sangat baik. Dan setelah itu, hampir di situlah balapan berakhir.

"Entah kenapa, saya tidak mau maju sama sekali saat menginjak gas, terutama di sisi kiri.

"Sisi kiri ban tidak mau bergerak. Saya kehilangan banyak tenaga di zona berkendara dan mencoba sedikit mengimbangi saat mengerem, atau mencoba sedikit mengurangi gas.

"Tapi bagian depan juga tidak responsif. Jadi, balapan yang sangat, sangat sulit bagi kami. Sangat berat.

"Sangat perlu melihat dan mencoba memahami apa yang salah hari ini, agar kami bisa memastikan hal itu tidak terjadi besok."

