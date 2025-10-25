MotoGP Malaysia 2025: Bagnaia Tak Terkejar di Sprint Race

Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Francesco Bagnaia leads, 2025 Malaysian MotoGP Sprint
Pembaruan: Juara ke-3 Fermin Aldeguer sedang diinvestigasi karena tekanan ban rendah.

Francesco Bagnaia melupakan keterpurukan pasca-Motegi dengan mendominasi Sprint Race MotoGP Malaysia 2025.

Bagnaia segera melepaskan diri dari posisi terdepan, Pedro Acosta tertahan di belakang Alex Marquez yang berada di posisi kedua.

Lap pembuka yang agresif kemudian membantu Joan Mir bergabung dalam perebutan podium di pertengahan balapan, namun ia terjatuh di lap ke-5 dari 10 lap.

Hal itu mengendurkan tekanan terhadap Marquez, sementara Acosta mulai kehilangan momentum dan tak mampu mencegah pembalap Gresini Ducati lainnya, Fermin Aldeguer, merebut posisi ketiga di lap-lap terakhir dan meraih gelar Rookie of the Year.

Alex perlu memperlebar keunggulannya dari 97 menjadi 100 poin atas posisi ketiga untuk mengamankan posisi kedua, di belakang saudaranya yang absen, Marc, dalam balapan Sprint.

Meskipun Bagnaia menang, yang membuatnya kembali mengungguli Marco Bezzecchi untuk posisi ketiga, Alex Marquez mengukuhkan statusnya sebagai runner-up.

Harapan Bezzecchi untuk meraih kemenangan Sprint ketiga berturut-turut terpukul keras dengan posisi grid ke-14. Pembalap Aprilia itu tidak melakukan start baik di awal balapan, tetapi kecepatan balapannya membawanya ke posisi ketujuh.

Pol Espargaro dan Luca Marini bertabrakan di detik-detik terakhir, membuat pembalap Honda itu terjatuh.

Semua pembalap memilih ban belakang Soft, dengan hanya Lorenzo Savadori dan Michele Pirro yang menggunakan ban depan Medium, bukan Soft seperti rival-rivalnya.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)10 Laps
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+2.259s
3Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+3.138s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+5.155s
5Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+6.541s
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+8.468s
7Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+10.232s
8Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+12.627s
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+12.974s
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+14.515s
11Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+14.924s
12Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+15.394s
13Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+15.461s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+17.601s
15Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+17.721s
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+18.248s
17Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+22.398s
18Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+22.478s
19Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+25.412s
20Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+26.074s
 Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF

* Rookie

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini,  dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.

Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

