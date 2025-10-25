MotoGP Malaysia 2025: Bagnaia Tak Terkejar di Sprint Race

Pembaruan: Juara ke-3 Fermin Aldeguer sedang diinvestigasi karena tekanan ban rendah.

Francesco Bagnaia melupakan keterpurukan pasca-Motegi dengan mendominasi Sprint Race MotoGP Malaysia 2025.

Bagnaia segera melepaskan diri dari posisi terdepan, Pedro Acosta tertahan di belakang Alex Marquez yang berada di posisi kedua.

Lap pembuka yang agresif kemudian membantu Joan Mir bergabung dalam perebutan podium di pertengahan balapan, namun ia terjatuh di lap ke-5 dari 10 lap.

Hal itu mengendurkan tekanan terhadap Marquez, sementara Acosta mulai kehilangan momentum dan tak mampu mencegah pembalap Gresini Ducati lainnya, Fermin Aldeguer, merebut posisi ketiga di lap-lap terakhir dan meraih gelar Rookie of the Year.

Alex perlu memperlebar keunggulannya dari 97 menjadi 100 poin atas posisi ketiga untuk mengamankan posisi kedua, di belakang saudaranya yang absen, Marc, dalam balapan Sprint.

Meskipun Bagnaia menang, yang membuatnya kembali mengungguli Marco Bezzecchi untuk posisi ketiga, Alex Marquez mengukuhkan statusnya sebagai runner-up.

Harapan Bezzecchi untuk meraih kemenangan Sprint ketiga berturut-turut terpukul keras dengan posisi grid ke-14. Pembalap Aprilia itu tidak melakukan start baik di awal balapan, tetapi kecepatan balapannya membawanya ke posisi ketujuh.

Pol Espargaro dan Luca Marini bertabrakan di detik-detik terakhir, membuat pembalap Honda itu terjatuh.

Semua pembalap memilih ban belakang Soft, dengan hanya Lorenzo Savadori dan Michele Pirro yang menggunakan ban depan Medium, bukan Soft seperti rival-rivalnya.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 10 Laps 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +2.259s 3 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +3.138s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +5.155s 5 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +6.541s 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +8.468s 7 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +10.232s 8 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +12.627s 9 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +12.974s 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +14.515s 11 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +14.924s 12 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.394s 13 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +15.461s 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +17.601s 15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +17.721s 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +18.248s 17 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +22.398s 18 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +22.478s 19 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +25.412s 20 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +26.074s Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF

* Rookie

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini, dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.

Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

