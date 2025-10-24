Sergio Perez Konfirmasi Jadwal TPC Ferrari untuk Cadillac

Sergio Perez akan menguji mobil F1 Ferrari untuk membantu persiapan Cadillac menuju debut F1 di 2026.

Sergio Perez akan mengendarai mobil F1 Ferrari sebagian dari persiapan Cadillac menuju debut F1 di tahun 2026.

Pembalap Meksiko berusia 35 tahun ini akan melakukan uji coba TPC dengan mobil Ferrari 2023 di Imola pada bulan November untuk membantu Cadillac mempersiapkan musim perdana mereka di F1 tahun depan.

Cadillac tidak akan memiliki mobil sendiri hingga uji coba pramusim di akhir Januari, tapi tim asal Amerika tersebut telah mencapai kesepakatan untuk menggunakan Ferrari berusia dua tahun.

Perez mengonfirmasi uji coba TPC tersebut dalam pertandingan sepak bola amal yang berlangsung di Mexico City menjelang Grand Prix akhir pekan ini.

“Kami akan mengadakan beberapa sesi pengujian di bulan November,” kata Perez. 

“Ini akan sangat berguna karena kami dapat bekerja sama dengan para mekanik dan teknisi untuk mempersiapkan seluruh tim untuk program pengujian yang dimulai pada bulan Januari—sangat awal tahun ini—di mana kami sudah mencapai 100%.”

Ferrari akan memasok mesin untuk tim Cadillac yang baru untuk musim 2026. 

Dan sebagai agen bebas, pemenang Grand Prix enam kali ini telah menyatu dengan tim barunya.

Perez telah mengunjungi kantor pusat Cadillac di Charlotte dan juga mengunjungi fasilitas mereka di Silverstone untuk mengadakan pertemuan dengan para teknisi dan menyelesaikan uji coba simulator pertamanya.

“Selalu menyenangkan memiliki tim yang mendengarkan, mendukung, dan menghargai Anda. Itulah impian setiap pembalap,” tambahnya.

Mercedes izinkan Bottas untuk pekerjaan Cadillac

Perez akan bergabung dengan Valtteri Bottas di Cadillac tahun depan.

Bottas saat ini terikat kontrak dengan Mercedes sebagai pembalap cadangan, tetapi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Crash.net, ia mengatakan bahwa tim Brackley tersebut tidak akan menghalanginya untuk melanjutkan kerja sama awal dengan Cadillac.

“Sudah ada pembicaraan. Saya rasa Graeme [Lowdon, kepala tim Cadillac] dan Toto [Wolff, kepala tim dan CEO Mercedes], mereka juga sudah berdiskusi," jelas Bottas.

“Mercedes sangat mendukung transisi ini, jadi saya rasa mereka tidak akan menghalangi saya dengan cara apa pun.

“Sudah ada diskusi antara saya dan Cadillac melalui pertemuan daring dan hal-hal semacam itu, yang boleh saya lakukan dan itu tidak masalah.

"Semua orang mengerti bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan sudah ada beberapa masukan dari para pembalap yang mereka butuhkan untuk hal-hal tertentu.

"Tentu saja, saya akan mulai dengan Cadillac pada bulan Januari, tetapi akan ada beberapa hal yang bisa saya lakukan di sana-sini sebelum itu."

"Saya pikir soal simulator, saya rasa itu sesuatu yang akan dibicarakan Mercedes dan Cadillac akhir pekan ini [Grand Prix Singapura]. Jadi saya bisa memberi tahu Anda nanti.

"Tapi saya sudah mengunjungi fasilitas Silverstone - hanya melihat-lihat sebentar. Hal-hal seperti itu. Jadi ya, saya akan melakukan beberapa hal."

