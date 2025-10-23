F1 GP Mexico City 2025: Sembilan Rookie yang Tampil di FP1

Sembilan dari 10 tim akan merombak line-up pembalap mereka untuk sesi latihan bebas pertama F1 GP Mexico City akhir pekan ini.

Sesuai peraturan F1, semua pembalap yang tidak tergolong rookie (didefinisikan sebagai mereka yang telah berkompetisi dalam dua balapan atau kurang) harus menyerahkan kursi mereka selama dua sesi latihan bebas selama musim ini.

Mayoritas tim memilih untuk melakukannya untuk FP1 di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Hanya Sauber yang tidak menurunkan pembalap rookie, setelah melakukannya di Grand Prix Inggris dan Hungaria.

Berikut daftar pembalap yang akan beraksi…

Pato O’Ward – McLaren

Bintang IndyCar, Pato O’Ward, kembali mendapat kesempatan membalap di kandang sendiri, menggantikan Lando Norris.

O’Ward kemungkinan akan kembali mendapat kesempatan di McLaren akhir tahun ini, mengingat Oscar Piastri masih harus memberikan mobilnya untuk satu sesi latihan lagi.

Itu kemungkinan akan berlangsung di Abu Dhabi – akhir pekan di mana perebutan gelar juara bisa saja terjadi.

Pato O'Ward

Frederik Vesti – Mercedes

Frederik Vesti menggantikan George Russell dalam latihan perdana di Meksiko.

Ini akan menjadi penampilan keempat Vesti untuk tim, setelah menjadi bagian dari program junior mereka selama beberapa tahun.

Antonio Fuoco – Ferrari

Pembalap World Endurance Championship, Antonio Fuoco, akan mendapatkan mobil Ferrari milik Lewis Hamilton.

Fuoco memenangkan 24 Hours of Le Mans 2024 untuk Ferrari.

Arvid Lindblad – Red Bull

Arvid Lindblad akan mendapatkan kesempatan lagi untuk memukau Red Bull, dengan mengendarai RB21 milik Max Verstappen.

Ini merupakan kesempatan kedua Linblad mengendarai Red Bull, setelah sebelumnya tercepat keempat pada Free Practice 1 GP Inggris.

Lindblad berharap bisa tampil maksimal untuk mengamankan posisi di Racing Bulls pada tahun 2026.

Arvid Lindblad © XPB Images

Luke Browning – Williams

Pembalap Inggris Luke Browning akan kembali membalap untuk Williams, menggantikan Carlos Sainz.

Alex Albon kemungkinan akan mundur di balapan penutup musim di Abu Dhabi untuk mematuhi aturan rookie.

Jak Crawford – Aston Martin

Pembalap Amerika Jak Crawford menggantikan Lance Stroll di FP1.

Crawford saat ini sedang bersaing memperebutkan gelar juara Formula 2 dan dikabarkan telah berunding dengan Cadillac sebelum mereka memutuskan untuk merekrut Valtteri Bottas dan Sergio Perez.

Ryo Hirakawa – Haas

Pembalap berpengalaman yang didukung Toyota, Ryo Hirakawa, kembali beraksi untuk Haas.

Ia menggantikan Ollie Bearman, yang tidak lagi digolongkan sebagai rookie setelah berkompetisi dalam tiga balapan pada tahun 2024.

Ayumu Iwasa – Racing Bulls

Ayumu Iwasa menggantikan Liam Lawson di Racing Bulls untuk latihan pertama di Mexico City.

Paul Aron was quickest for Alpine on Tuesday

Paul Aron – Alpine

Seperti Lindblad, FP1 akan menjadi sesi penting bagi Paul Aron karena ia ingin mengamankan posisi untuk tahun depan.

Aron bersaing dengan Franco Colapinto untuk menjadi rekan setim Pierre Gasly musim depan.

Sebelumnya, ia beraksi untuk Sauber awal tahun ini, membalap di Silverstone dan Hungaroring.

