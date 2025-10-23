Red Bull Akui Performa Yuki Tsunoda "Belum Cukup Baik"

Red Bull telah mengakui bahwa performa Yuki Tsunoda masih "belum cukup baik" menjelang keputusan susunan pembalap mereka untuk tahun 2026.

Tsunoda menunjukkan peningkatan performa sejak Azerbaijan dan mencetak poin dalam Sprint Race dan Grand Prix di Amerika Serikat dengan finis di posisi ketujuh di kedua ajang tersebut.

Namun, performa Tsunoda masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh rekan setimnya, Max Verstappen, yang mendominasi di Austin untuk meraih kemenangan ketiganya dalam empat balapan terakhir.

Verstappen mengungguli Tsunoda di babak kualifikasi dengan selisih hampir delapan persepuluh detik dan finis hampir satu menit di depan pembalap Jepang tersebut di Grand Prix Amerika Serikat.

Red Bull diperkirakan akan membuat keputusan akhir siapa yang akan menjadi rekan Verstappen musim depan setelah Grand Prix Mexico City akhir pekan ini.

"Kami selalu menginginkan lebih. Saya tidak akan mengatakan ini cukup baik karena Anda benar dalam mengutip angka-angka Anda," kata Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, tentang performa Tsunoda saat ini.

"Saya tidak akan mengatakan ini cukup baik, tidak ada yang merasa seperti itu, Yuki tidak merasa seperti itu. Yang saya katakan adalah ini adalah dua balapan untuk poin, ini adalah dua start yang sangat bagus, ini adalah dua lap pertama yang sangat bagus, dan ini adalah perkembangan dibandingkan dengan apa yang telah ditunjukkan sejauh ini tahun ini.

"Apakah ini cukup baik? Tidak, saya akan berbohong jika saya mengatakan itu kepada Anda - dan terlebih lagi Yuki tidak akan senang jika saya mengatakan ini cukup baik."

Di mana Tsunoda akan berlabuh?

Tsunoda had a good weekend in Austin

Tsunoda diperkirakan akan digantikan oleh Isack Hadjar dari Racing Bulls, yang menikmati musim rookie yang impresif.

Di mana pembalap Jepang itu berlabuh tahun depan masih belum jelas.

Ia bisa kembali ke tim Racing Bulls, entah kembali bersama Liam Lawson, atau Arvid Lindblad, yang diperkirakan akan dipromosikan dari Formula 2.

Bagaimanapun, Tsunoda akan menyelesaikan sisa musim 2025 bersama Red Bull.

"Saya pikir ada peran [yang harus dimainkan Tsunoda]," tambah Mekies. "A, karena masih ada diskusi kejuaraan konstruktor - jelas bukan untuk kemenangan, tetapi untuk aspek lainnya. Jadi kami membutuhkan Yuki.

"Dan B, semakin cepat Yuki, semakin banyak tes yang bisa kami bagi untuk mobil yang berbeda.

"Kami sudah memberi tahu Anda beberapa kali akhir pekan ini - 'kami menguji ini dengan mobil itu, kami menguji ini dengan mobil yang lain'.

"Jadi penting bagi kami untuk memiliki Yuki yang sangat cepat. Dan dalam hal situasi pendukung, pertempuran, dan strategi, ada kemungkinan juga bahwa dengan Yuki yang ikut serta, pada tahap tertentu kita bisa berada dalam posisi bertarung dua lawan dua.

Tsunoda menargetkan finis dengan poin lagi di Mexico City.

"Saya datang ke Meksiko, siap untuk kembali berjuang meraih poin," ujarnya dalam preview Red Bull. "Akhir pekan di Austin sangat positif selama balapan dan saya menunjukkan kemampuan saya dengan mobil ini.

"Saya merasa percaya diri dalam jangka panjang dan mampu meraih akhir pekan yang konsisten di sana. Sekarang saya perlu mempertahankan performa di posisi yang sama untuk balapan singkat dan berusaha meningkatkan performa di sana agar saya bisa lolos kualifikasi dengan lebih baik.

"Tujuan saya adalah meraih akhir pekan yang konsisten secara keseluruhan, dan jika saya bisa melakukannya, saya akan berada di posisi yang tepat untuk mencetak poin lebih banyak bagi tim dan membalap lebih dekat ke posisi puncak grid, posisi yang seharusnya."

