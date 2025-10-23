"Semua Orang Membuat Kesalahan" Razgatlioglu Tanggapi Pernyataan Bulega

Toprak Razgatlioglu telah menanggapi postingan sosial media Nicolo Bulega setelah insiden keduanya di Superpole Race WorldSBK Spanyol memicu kontroversi penggemar.

Kontak antara Bulega dan Razgatlioglu di tikungan kelima pada putaran pembuka Superpole Race di Jerez merupakan satu-satunya titik panas antara keduanya di tengah pertarungan gelar yang berlangsung dari balapan pertama di Phillip Island hingga balapan terakhir di Spanyol.

Reaksi keras yang diterima Bulega dari penggemar setelah Superpole Race, dan bahkan setelah Razgatlioglu dinobatkan sebagai juara di Race 2, mendorong pembalap Italia itu untuk merilis pernyataan pada hari Senin (20 Oktober).

Razgatlioglu kini telah merilis pernyataannya sendiri melalui media sosial, mengucapkan selamat atas musimnya dan mengatakan bahwa ia tahu niat Bulega bukanlah untuk membuat Razgatlioglu terjatuh di tikungan kelima.

"Hai kawan, selamat sekali lagi," tulis Toprak Razgatlioglu dalam sebuah unggahan media sosial yang ditujukan kepada Bulega.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Musim ini luar biasa dan kami saling mendorong hingga batas kemampuan di setiap balapan, selalu dengan rasa hormat, dan itulah yang benar-benar mendefinisikan olahraga ini.

"Setiap orang membuat kesalahan; yang penting adalah mengakuinya dan terus maju. Dalam balapan, segalanya bisa menjadi intens, tetapi itu bagian dari permainan.

"Saya tahu Anda tidak melakukannya dengan sengaja. Saya mengenal Anda dan kita selalu saling menghormati. Tidak ada rasa dendam sama sekali; momen seperti ini adalah bagian dari balapan.

"Semoga yang terbaik untuk musim depan. Selamat menikmati liburan."

Razgatlioglu dan Bulega tidak akan saling berhadapan pada tahun 2026, Razgatlioglu akan pindah ke MotoGP sementara Bulega akan tetap di WorldSBK.

Pembalap Italia itu mungkin memiliki opsi untuk pindah ke paddock Grand Prix pada tahun 2027, jika ia tampil cukup baik di tahun 2026; dan saat ini ada kemungkinan baginya untuk menggantikan Marc Marquez yang cedera di Tim Ducati Lenovo di Grand Prix Portugal.

Article continues below ADVERTISEMENT