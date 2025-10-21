Tes WorldSBK Jerez: Bulega Pimpin Hari Pertama dengan Panigale Baru

Runner-up musim 2025 Nicolo Bulega memimpin hari pertama tes WorldSBK Jerez pasca-musim dengan Ducati Panigale V4 R barunya.

Setelah kalah dari Toprak Razgatlioglu dari BMW Minggu lalu di balapan terakhir Jerez, Bulega menegaskan ambisinya untuk musim 2026 dengan memimpin hari pertama tes pasca-musim.

Ia mendominasi dengan Panigale V4 R 2026 miliknya, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 38,027 detik, unggul 1,110 detik dari rekrutan baru Yamaha, Xavie Vierge.

Bulega dibuntuti oleh sederet pembalap Yamaha, dengan Vierge memimpin di depan Stefano Manzi, Bahattin Sofuoglu, dan Andrea Locatelli.

Michael van der Mark memimpin BMW di posisi keenam, sementara Iker Lecuona tertinggal 1,662 detik dari rekan setim barunya, Bulega, yang mengendarai Ducati pabrikan saudaranya.

Garrett Gerloff berada di posisi kedelapan dengan Kawasaki-nya, sementara Remy Gardner dan Ryan Vickers melengkapi 10 besar.

Tes WorldSBK Jerez - Hasil Hari Pertama Pos Pembalap Motor Laptime 1 Nicolo Bulega Ducati 1m38.027s 2 Xavie Vierge Yamaha 1m39.136s 3 Stefano Manzi Yamaha 1m39.349s 4 Bahattin Sofuoglu Yamaha 1m39.433s 5 Andrea Locatelli Yamaha 1m39.479s 6 Michael van der Mark BMW 1m39.492s 7 Iker Lecuona Ducati 1m39.520s 8 Garrett Gerloff Kawasaki 1m39.689s 9 Remy Gardner Yamaha 1m39.695s 10 Ryan Vickers Honda 1m39.979s 11 Xavi Fores Bimota 1m40.276s 12 Corentin Perolari Honda 1m41.158s 13 Mattia Rato Yamaha 1m41.243s 14 Alan Techer Honda 1m41.606s 15 Philipp Oettl Ducati Supersport 1m42.631s 16 Simon Jespersen Ducati Supersport 1m43.907s

