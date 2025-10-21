Tes WorldSBK Jerez: Bulega Pimpin Hari Pertama dengan Panigale Baru
Hasil hari pertama tes WorldSBK Jerez pasca-musim di Circuito de Jerez – Ángel Nieto.
Runner-up musim 2025 Nicolo Bulega memimpin hari pertama tes WorldSBK Jerez pasca-musim dengan Ducati Panigale V4 R barunya.
Setelah kalah dari Toprak Razgatlioglu dari BMW Minggu lalu di balapan terakhir Jerez, Bulega menegaskan ambisinya untuk musim 2026 dengan memimpin hari pertama tes pasca-musim.
Ia mendominasi dengan Panigale V4 R 2026 miliknya, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 38,027 detik, unggul 1,110 detik dari rekrutan baru Yamaha, Xavie Vierge.
Bulega dibuntuti oleh sederet pembalap Yamaha, dengan Vierge memimpin di depan Stefano Manzi, Bahattin Sofuoglu, dan Andrea Locatelli.
Michael van der Mark memimpin BMW di posisi keenam, sementara Iker Lecuona tertinggal 1,662 detik dari rekan setim barunya, Bulega, yang mengendarai Ducati pabrikan saudaranya.
Garrett Gerloff berada di posisi kedelapan dengan Kawasaki-nya, sementara Remy Gardner dan Ryan Vickers melengkapi 10 besar.
Tes WorldSBK Jerez - Hasil Hari Pertama
|Pos
|Pembalap
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|Ducati
|1m38.027s
|2
|Xavie Vierge
|Yamaha
|1m39.136s
|3
|Stefano Manzi
|Yamaha
|1m39.349s
|4
|Bahattin Sofuoglu
|Yamaha
|1m39.433s
|5
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|1m39.479s
|6
|Michael van der Mark
|BMW
|1m39.492s
|7
|Iker Lecuona
|Ducati
|1m39.520s
|8
|Garrett Gerloff
|Kawasaki
|1m39.689s
|9
|Remy Gardner
|Yamaha
|1m39.695s
|10
|Ryan Vickers
|Honda
|1m39.979s
|11
|Xavi Fores
|Bimota
|1m40.276s
|12
|Corentin Perolari
|Honda
|1m41.158s
|13
|Mattia Rato
|Yamaha
|1m41.243s
|14
|Alan Techer
|Honda
|1m41.606s
|15
|Philipp Oettl
|Ducati Supersport
|1m42.631s
|16
|Simon Jespersen
|Ducati Supersport
|1m43.907s