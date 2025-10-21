Tes WorldSBK Jerez: Bulega Pimpin Hari Pertama dengan Panigale Baru

Hasil hari pertama tes WorldSBK Jerez pasca-musim di Circuito de Jerez – Ángel Nieto.

Nicolo Bulega, Ducati, 2025 Jerez WorldSBK
Nicolo Bulega, Ducati, 2025 Jerez WorldSBK
© Gold and Goose

Runner-up musim 2025 Nicolo Bulega memimpin hari pertama tes WorldSBK Jerez pasca-musim dengan Ducati Panigale V4 R barunya.

Setelah kalah dari Toprak Razgatlioglu dari BMW Minggu lalu di balapan terakhir Jerez, Bulega menegaskan ambisinya untuk musim 2026 dengan memimpin hari pertama tes pasca-musim.

Ia mendominasi dengan Panigale V4 R 2026 miliknya, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 38,027 detik, unggul 1,110 detik dari rekrutan baru Yamaha, Xavie Vierge.

Bulega dibuntuti oleh sederet pembalap Yamaha, dengan Vierge memimpin di depan Stefano Manzi, Bahattin Sofuoglu, dan Andrea Locatelli.

Michael van der Mark memimpin BMW di posisi keenam, sementara Iker Lecuona tertinggal 1,662 detik dari rekan setim barunya, Bulega, yang mengendarai Ducati pabrikan saudaranya.

Garrett Gerloff berada di posisi kedelapan dengan Kawasaki-nya, sementara Remy Gardner dan Ryan Vickers melengkapi 10 besar.

Tes WorldSBK Jerez - Hasil Hari Pertama

PosPembalapMotorLaptime
1Nicolo BulegaDucati1m38.027s
2Xavie ViergeYamaha1m39.136s
3Stefano ManziYamaha1m39.349s
4Bahattin SofuogluYamaha1m39.433s
5Andrea LocatelliYamaha1m39.479s
6Michael van der MarkBMW1m39.492s
7Iker LecuonaDucati1m39.520s
8Garrett GerloffKawasaki1m39.689s
9Remy GardnerYamaha1m39.695s
10Ryan VickersHonda1m39.979s
11Xavi ForesBimota1m40.276s
12Corentin PerolariHonda1m41.158s
13Mattia RatoYamaha1m41.243s
14Alan TecherHonda1m41.606s
15Philipp OettlDucati Supersport1m42.631s
16Simon JespersenDucati Supersport1m43.907s

In this article

Tes WorldSBK Jerez: Bulega Pimpin Hari Pertama dengan Panigale Baru
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Tes WorldSBK Jerez: Bulega Pimpin Hari Pertama dengan Panigale Baru
2h ago
Nicolo Bulega, Ducati, 2025 Jerez WorldSBK
MotoGP News
Emoh Finis Terakhir Lagi, Bagnaia Menekan sebelum Jatuh di GP Australia
2h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Di Giannantonio Merasa Ducati Seharusnya Bisa Lebih Baik dengan GP25
2h ago
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Colton Herta Pindah ke F2 saat Ia Mengejar Kursi Cadillac
3h ago
Colton Herta, Andretti Autosports, IndyCar
MotoGP News
Reaksi Alex Marquez usai Kehilangan Podium GP Australia
3h ago
Alex Marquez, Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP

More News

F1 News
Verstappen Memiliki "Keunggulan Psikologis" dari Duo McLaren
4h ago
Max Verstappen
F1 News
Vasseur Ungkap Tujuan dari 'Mosi Kepercayaan' Ferrari
7h ago
Fred Vasseur signed a contract extension in July
F1 News
Verstappen dan Hamilton akan Absen di FP1 GP Mexico City
9h ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton
MotoGP News
Tekanan Unik Trackhouse Menuju Kemenangan MotoGP Pertamanya
9h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Hamilton Beri Penilaian Paling Positifnya di Ferrari setelah GP Amerika
10h ago
Lewis Hamilton