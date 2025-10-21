"Kepuasan Luar Biasa" bagi Ducati Meski Bulega Kalah dalam Pertarungan Gelar

Toprak Razgatlioglu mungkin telah meraih gelar juara WorldSBK di putaran terakhir tahun 2025 di Jerez, tetapi Ducati masih mampu mengklaim dirinya sebagai 'juara' di akhir tahun.

Tiga kemenangan Nicolo Bulega di Jerez sudah cukup bagi pabrikan Bologna tersebut untuk dinobatkan sebagai Juara Pabrikan World Superbike untuk tahun keempat berturut-turut dan yang ke-21 kalinya secara keseluruhan.

“Dengan sangat puas, kami mengakhiri musim terakhir Panigale V4 R saat ini, yang untuk tahun keempat berturut-turut telah mengukuhkan diri sebagai motor paling kompetitif di kejuaraan ini. Selain itu, dengan lima tim privat yang dipilih oleh tim pabrikan kami untuk mengendarai motor ini, menunjukkan betapa proyek Ducati dihargai dan diakui, bahkan di luar lingkungan kami,” ujar General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

Tahun ini kami menghadapi kondisi baru, tetapi hasil yang diraih Aruba.it Racing Ducati bersama Nicolo [Bulega] dan Alvaro [Bautista], serta Barni Spark Racing Team, Pata Go Eleven, MGM Bonovo Racing, Motocorsa Racing, dan Marc VDS Racing bersama para pebalap mereka menunjukkan konsistensi performa Panigale V4 R.

Terima kasih khusus kepada seluruh tim Ducati Corse. Mereka semua membuat saya bangga dan bersama-sama kami menantikan untuk membawa Panigale generasi berikutnya ke lintasan balap.

Panigale V4 R 2026 akan menjadi penyegaran baru dari motor yang sudah ada, dengan swingarm dua sisi baru dan beberapa perubahan pada komponen internal mesin, serta aerodinamika baru.

Motor ini telah diuji oleh pembalap seperti Bulega dan Alvaro Bautista, dan akan kembali ke trek pada hari Selasa (21 Oktober) dalam uji coba pasca-balapan di Jerez, di mana rekrutan baru Aruba.it Racing, Iker Lecuona, akan merasakan Panigale terbarunya untuk pertama kalinya.

