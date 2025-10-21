Alex Lowes Bangga dengan Musim Debut Bimota di WorldSBK

Finis enam besar klasemen WorldSBK 2025 merupakan sesuatu yang patut "dibanggakan" bagi Alex Lowes dari Bimota.

Pebalap berusia 35 tahun ini telah berkiprah di World Superbike selama 10 tahun, dan mungkin musim 2025 menjadi salah satu musim terbaiknya, setelah meraih empat podium di musim debut Bimota KB998 yang baru untuk tahun 2025.

Lowes mengakhiri tahun dengan tiga kali finis di posisi enam besar di Jerez untuk mengamankan posisi keenam klasemen setelah musim yang dimulai dengan sulit, tetapi kemudian menjadi musim yang konsisten bagi Lowes.

“Kami menjalani akhir pekan terakhir yang solid, tetapi tidak mudah dalam kondisi panas,” kata Alex Lowes setelah Balapan 2 di Jerez. “Secara keseluruhan, saya senang dengan paruh kedua musim ini.

“Di tahun pertama proyek baru ini, usaha, semangat, dan motivasi dari semua orang di tim sungguh fantastis.

"Saya bangga menjadi bagian dari proyek ini di tahun pertama kami, melawan pabrikan dan tim lain yang berpengalaman bertahun-tahun.

"Saya rasa kami harus sangat senang. Saya bersyukur atas pekerjaan yang telah dilakukan, sungguh mengesankan.

"Dari sisi mekanis, KB998 Rimini adalah motor baru dan kami tidak mengalami masalah apa pun.

"Ini menunjukkan betapa hebatnya pekerjaan yang telah dilakukan para insinyur dan mekanik. Saya bangga pada mereka.

"Sekarang, seperti biasa dalam balapan, kami akan menganalisis, merefleksikan diri, dan mencoba meningkatkan performa selama musim dingin agar lebih kuat tahun depan.

Bassani di 10 besar klasemen

Bagi Axel Bassani, ia tak pernah mampu menemukan performa seperti yang diraih Lowes di paruh kedua musim 2025, meskipun memulai dengan baik dan meraih baris terdepan pertama untuk KB998 di Misano.

Pembalap Italia itu mengakhiri musim di posisi ke-10 secara keseluruhan dan dengan dua kali finis di 10 besar pada putaran terakhir di Jerez.

“Hari ini cukup bagus dan kami selalu berada di 10 besar,” kata Bassani setelah Balapan 2 di Spanyol. “Kami konsisten dan selalu bersaing dengan beberapa pembalap top.

“Musim ini cukup bagus karena semuanya baru bagi kami, tetapi kami selalu ada di sana, berjuang untuk posisi yang bagus.

“Kami finis di 10 besar di Kejuaraan Pembalap, jadi ini sangat positif untuk motor baru dan proyek baru.

“Motornya tidak pernah berhenti sepanjang musim, yang sangat penting karena kami bisa percaya pada motornya, dan kami selalu bisa mencapai garis finis.

“Saya senang untuk semua orang di tim, untuk diri saya sendiri dan semua mekanik – mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.”

