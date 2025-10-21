Iker Lecuona Mencoba Panigale V4 R Jelang Kepindahan ke Ducati

Jelang tes pramusim pertama WorldSBK musim 2026, Iker Lecuona telah mencicipi Ducati Panigale V4 R untuk pertama kalinya.

Lecuona bergabung dengan tim Aruba.it Racing Ducati untuk Kejuaraan Dunia Superbike 2026, menggantikan Juara WorldSBK dua kali Alvaro Bautista, yang pindah ke Barni Ducati.

Setelah musim 2025 berakhir - di mana rekan satu tim Lecuona di tahun 2026, Nicolo Bulega, kalah dalam pertarungan gelar dengan selisih 13 poin dari Toprak Razgatlioglu - Lecuona akhirnya pindah dari garasi Honda yang ditempatinya sejak 2022 ke garasi pabrikan Ducati untuk pertama kalinya, memakai Panigale V4 R baru untuk 2026.

Lecuona sudah dapat duduk di motor barunya dan melakukan seat-fitting awal menjelang debutnya di atas motor pada tes Jerez pada hari Selasa dan Rabu minggu ini (21–22 Oktober), serta berkenalan dengan tim dan kru barunya.

Rekan setim baru Lecuona, Bulega, telah menguji motor baru tersebut di Italia dan di Aragon pada akhir Agustus. Bautista juga mengendarai motor tersebut dalam uji coba di Aragon, dan Yari Montella yang dikendarai Barni dilaporkan juga telah mencicipi motor baru tersebut.

Bagi Lecuona, uji coba Jerez akan menjadi kesempatan pertamanya untuk mengendarai motor spek WorldSBK selain Honda, setelah sebelumnya balap untuk pabrikan Jepang tersebut selama empat musim di kejuaraan turunan produksi setelah bergabung dari MotoGP dan Tech3 KTM pada tahun 2022.

Susunan pembalap Ducati untuk musim WorldSBK 2026 belum final. Selain mereka yang telah disebutkan di atas, Sam Lowes akan tetap bersama Marc VDS untuk musim WorldSBK ketiganya dan Lorenzo Baldassarri akan menggantikan Andrea Iannone di Go Eleven.

Namun, tim Motocorsa Ducati belum diisi setelah kepergian Ryan Vickers.

