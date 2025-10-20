Nicolo Bulega Tanggapi Klaim Seputar Insiden Superpole Race

Nicolo Bulega mengeluarkan pernyataan menanggapi kecaman keras dari para penggemar setelah insiden dengan Toprak Razgatlioglu di Superpole Race WorldSBK Spanyol yang mengakibatkan Razgatlioglu tersingkir.

Keputusan Bulega ini dipastikan akan menimbulkan kontroversi karena hasil dan konteks perebutan gelar juara World Superbike Championship pada tahap akhir pekan tersebut.

Razgatlioglu memasuki Superpole Race di Jerez dengan syarat finis di posisi tujuh besar agar dapat merebut gelar juara lebih awal.

Akibat non-skor yang dialaminya pada Minggu pagi, ditambah kemenangan Bulega di Minggu pagi, pertarungan gelar akan berlanjut ke Race 2.

Namun, skala kecaman keras yang diterima Bulega cukup besar, dengan suasana di sekitar area parc ferme setelah Superpole Race yang sangat tegang dan bergejolak, seperti yang ditunjukkan dalam video yang diunggah di media sosial.

Reaksi terhadap insiden tersebut - khususnya hal yang dihadapi Bulega dan rombongannya pada hari Minggu di Jerez, serta beberapa tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait insiden dengan Razgatlioglu di Superpole Race - membuat pembalap Italia itu mengeluarkan pernyataan yang diposting hari ini (20 Oktober).

"Setelah apa yang terjadi akhir pekan ini [WorldSBK Spanyol], saya rasa adil untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi – tanpa filter, tanpa interpretasi," demikian pernyataan Nicolo Bulega.

"Ini sangat berarti bagi saya – bagi diri saya sendiri, tim saya, dan bagi Superbike.

"Saya telah membaca dan mendengar banyak hal yang salah tentang kontak antara saya dan Toprak [Razgatlioglu] saat Balapan Superpole.

"Yang pertama, dan mungkin yang paling serius, adalah bahwa saya melakukannya dengan sengaja.

"Sangat jauh dari kebenaran.

"Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa kekuatan saya selalu terletak pada kecepatan di tikungan – dan keadilan terhadap para rival.

"Setelah satu musim penuh salip-menyalip dan salip-menyalip balik di batas kecepatan, dari kedua sisi, kesalahan bisa saja terjadi. Mungkin jika itu terjadi di akhir pekan yang berbeda, tidak akan menimbulkan kehebohan seperti ini."

Bulega kemudian mengklarifikasi bahwa tindakannya tidak dilakukan dengan maksud membuat Razgatlioglu terjatuh.

“Itu adalah kesalahan yang, ingin saya tegaskan, dijatuhi hukuman penalti putaran panjang, yang telah saya jalani,” lanjut pernyataannya. “Pada dasarnya, insiden balapan seperti banyak insiden lainnya yang terjadi sepanjang musim.

“Namun, yang sangat penting bagi saya untuk menegaskan adalah bahwa itu bukanlah tindakan yang disengaja — dan saya sungguh-sungguh menyesal jika dari luar terlihat seperti itu.”

Bulega kemudian ingin mengklarifikasi dugaan bahwa ia tidak meminta maaf kepada Razgatlioglu atas insiden tersebut.

“Hal kedua yang saya baca adalah bahwa saya tidak meminta maaf,” tulisnya. “Itu juga tidak benar.

“Saya langsung meminta maaf saat wawancara pertama saya dengan TNT. Saya tidak punya cara lain untuk melakukannya, dan saya memanfaatkan kesempatan pertama yang saya miliki.

“Juga, siapa pun yang melihat saya saat itu tahu bahwa saya sama sekali tidak senang menang karena tahu bahwa Toprak telah jatuh.”

Bulega menambahkan bahwa ia mencoba mendekati Razgatlioglu, tetapi awalnya tidak diberi kesempatan untuk meminta maaf secara langsung.

“Setelah podium, saya bahkan meminta untuk berbicara langsung dengannya untuk mengklarifikasi masalah, tetapi wajar jika ia lebih suka menunggu hingga setelah Balapan 2,” ujarnya.

Meskipun pernyataan Bulega sebagian besar berisi pembelaan terhadap tuduhan yang ia tegaskan salah, ia juga mengakui kesalahannya, khususnya dengan gestur "jempol" kepada para penggemar Razgatlioglu yang mengepung area Parc Ferme setelah Balapan Superpole.

Ia juga mengatakan bahwa ia harus dikawal oleh polisi di sekitar paddock selama sisa hari setelah Superpole Race karena kehadiran beberapa penggemar.

"Namun, ada satu kesalahan yang saya akui: bereaksi terhadap provokasi beberapa penggemar Turki di paddock," bunyi pernyataannya. "Ketika mereka menghina saya, saya membalas dengan acungan jempol.

"Meski begitu, saya pikir reaksi mereka sangat keterlaluan.

"Kami balapan motor, bertarung untuk Kejuaraan Dunia, memberikan segalanya setiap akhir pekan.

"Penghinaan dan intimidasi pribadi terhadap saya, pacar saya, keluarga saya, dan tim saya tidak ada hubungannya dengan olahraga.

“Mereka tidak mewakili semangat Superbike, yang selalu menghargai rasa saling menghormati – bahkan di saat-saat menegangkan.

“Dikawal polisi seharian bukanlah pengalaman yang menyenangkan, baik bagi saya maupun orang-orang di sekitar saya.

“Tapi saya ingin menegaskan ini: Toprak tidak seperti itu.

“Dia pembalap yang tangguh, rival yang adil, dan banyak penggemarnya yang seharusnya mencontohnya.

“Setelah Race 2, kami berbincang singkat saat masih di atas motor, helm terpasang, penuh adrenalin.

“Tidak ada rasa dendam – sebagaimana seharusnya antar pembalap.”

Pernyataan Bulega berlanjut: “Di Superbike, dan juga di MotoGP, lingkungannya masih sehat.

“Kita tidak butuh 'ultra', cukup orang-orang yang mencintai olahraga ini apa adanya: keberanian, rasa hormat, dan kompetisi sejati.

“Terima kasih kepada semua orang yang telah menulis surat dan mendukung saya akhir-akhir ini.

“Sampai jumpa di trek.”

