Bulega Ungkap Detail Perbincangan Pasca-Balapan dengan Razgatlioglu

Race 2 WorldSBK Spanyol di Jerez menyaksikan Nicolo Bulega meraih hattrick ketiganya musim ini setelah di Phillip Island dan Cremona.

Namun, ia juga kalah dalam perebutan gelar juara dengan Toprak Razgatlioglu, yang meraih gelar juara World Superbike ketiganya di Spanyol.

Tepat setelah balapan, Razgatlioglu tampak menghampiri Bulega di pinggir lintasan, dan keduanya terlibat interaksi hangat, yang agak mengejutkan mengingat panasnya tensi jelang balapan setelah kontak keduanya di Superpole Race hanya beberapa jam sebelumnya.

“Saya bilang kepadanya [Razgatlioglu] bahwa dia lebih baik tahun ini,” ujar Bulega kepada WorldSBK.com tentang percakapan antara dirinya dan Razgatlioglu.

“Timnya luar biasa, dia tidak pernah membuat kesalahan. Jadi, dia pantas mendapatkan gelar ini.”

Bulega menambahkan bahwa ia meminta maaf atas kontak di Superpole Race yang mengakibatkan Razgatlioglu terjatuh di putaran pertama.

“Saya mengatakan bahwa saya sangat menyesal atas kejadian pagi ini karena hubungan kami selalu sangat baik selama dua tahun ini,” ujarnya.

“Lalu dia mengatakan sesuatu kepada saya, tetapi saya tidak mengerti karena saya memakai helm dan mesin menyala, jadi saya tidak mengerti.”

Menjelaskan insiden kontroversial itu dari sudut pandangnya, Bulega berkata: “Yang pasti saya tidak melakukannya [dengan] sengaja. Saya selalu menyalip Toprak di tengah tikungan karena itu gaya balap saya.

“Gaya balapnya adalah mengerem sangat keras – saya tidak bisa menyalipnya saat pengereman karena dia mengerem dengan luar biasa. Keunggulan saya adalah kecepatan di tikungan. Saya selalu berusaha menyalip Toprak di titik itu.

“Saya melakukannya kemarin di saat yang sama, di tikungan yang sama – semuanya sama – dan saya melakukannya juga hari ini, tetapi sayangnya Toprak terjatuh.

“Kami selalu balapan yang hebat, selalu sangat agresif, dan kami selalu berada di batas kemampuan dan itu tidak mudah ketika Anda berada di kecepatan ini dengan motor-motor ini. Maaf, tetapi saya hanya mencoba menyalipnya dan mengejar kecepatan saya.”

“Sayangnya kami menghadapi Toprak”

Bulega kini telah menjalani dua musim kariernya di World Superbike dan telah meraih 20 kemenangan balapan dan dua medali perak kejuaraan.

Musim keduanya menonjol karena konsistensinya yang luar biasa, yang membuatnya finis di dua posisi teratas, kecuali empat dari 36 balapan, dan kemampuannya untuk mengimbangi Razgatlioglu yang, pada tahun 2024, pada dasarnya tak tertandingi dalam hal kecepatan.

“Musim yang luar biasa,” kenang Bulega. “Setiap akhir pekan naik podium, sungguh luar biasa. Tapi kami kurang beruntung karena Toprak selalu sangat kuat, dan BMW-nya juga selalu bekerja dengan sangat baik.

“Jadi, selamat untuk mereka. Tidak ada yang perlu dikomentari, dan kami hanya mempersiapkan diri untuk tahun depan.”

Mengingat potensi yang telah ditunjukkannya di tahun 2025, dan kepergian Razgatlioglu ke paddock MotoGP, Bulega jelas menjadi favorit untuk tahun 2026.

Namun, pembalap Italia itu menyadari beberapa perubahan yang akan terjadi musim depan.

"Saya sangat menantikannya," kata Bulega. "Saya rasa ini akan menarik, karena beberapa pembalap akan datang, banyak pembalap yang berganti tim, jadi saya sangat senang dengan ini dan ini memberi saya motivasi untuk tahun depan."

