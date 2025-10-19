WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang, Razgatlioglu Kunci Gelar

Nicolo Bulega menyapu bersih kemenangan balapan WorldSBK Spanyol di Jerez dengan memenangkan Race 2. Namun, itu tidak cukup untuk mecegah Toprak Razgatlioglu meraih gelar ketiganya.

Datang ke Race 2 setelah meraih kemenangan Superpole Race yang kontroversial, Bulega unggul 1,7 detik atas Alvaro Bautista pada Race 2 berjarak 20 lap di Jerez.

Di belakang Bautista adalah Razgatlioglu, yang posisi ketiganya sudah cukup untuk meraih gelar WorldSBK ketiganya dengan selisih 13 poin atas Bulega.

Start dari posisi ke-10, Razgatlioglu tampil sabar dan tidak seperti biasanya dalam menyalip para pebalap lainnya, tetapi akhirnya berhasil menyelesaikan balapan untuk tahun kedua berturut-turut.

Andrea Locatelli sebelumnya berada di posisi ketiga sebelum Razgatlioglu menyalip di paruh kedua balapan, tetapi pebalap Italia itu finis di posisi keempat, di depan Xavi Vierge yang meraih posisi lima besar ketiganya di akhir pekan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alex Lowes melengkapi posisi enam besar di depan Andrea Iannone, Tarran Mackenzie, Iker Lecuona, dan Axel Bassani yang melengkapi 10 besar.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 20 Laps 2 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1.793 3 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 6.339 4 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 8.833 5 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 8.931 6 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 9.326 7 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 11.435 8 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 15.947 9 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 17.473 10 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 17.835 11 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 18.598 12 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 21.313 13 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 22.223 14 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 22.589 15 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 29.592 16 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 33.447 17 Alessandro Delbianco ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 33.570 18 Nicholas Spinelli ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 33.642 19 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 42.398 20 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 46.023 21 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1:03.747 DNF Lukas Tulovic GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4 R DNF DNF Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR DNF DNS Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 DNS

Article continues below ADVERTISEMENT