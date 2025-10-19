WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang, Razgatlioglu Kunci Gelar

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2025.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega menyapu bersih kemenangan balapan WorldSBK Spanyol di Jerez dengan memenangkan Race 2. Namun, itu tidak cukup untuk mecegah Toprak Razgatlioglu meraih gelar ketiganya.

Datang ke Race 2 setelah meraih kemenangan Superpole Race yang kontroversial, Bulega unggul 1,7 detik atas Alvaro Bautista pada Race 2 berjarak 20 lap di Jerez.

Di belakang Bautista adalah Razgatlioglu, yang posisi ketiganya sudah cukup untuk meraih gelar WorldSBK ketiganya dengan selisih 13 poin atas Bulega. 

Start dari posisi ke-10, Razgatlioglu tampil sabar dan tidak seperti biasanya dalam menyalip para pebalap lainnya, tetapi akhirnya berhasil menyelesaikan balapan untuk tahun kedua berturut-turut.

Andrea Locatelli sebelumnya berada di posisi ketiga sebelum Razgatlioglu menyalip di paruh kedua balapan, tetapi pebalap Italia itu finis di posisi keempat, di depan Xavi Vierge yang meraih posisi lima besar ketiganya di akhir pekan.

Alex Lowes melengkapi posisi enam besar di depan Andrea Iannone, Tarran Mackenzie, Iker Lecuona, dan Axel Bassani yang melengkapi 10 besar.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R20 Laps
2Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1.793
3Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR6.339
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R18.833
5Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R8.931
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9989.326
7Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R11.435
8Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R15.947
9Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R17.473
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99817.835
11Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R118.598
12Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R21.313
13Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR22.223
14Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R22.589
15Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R129.592
16Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R33.447
17Alessandro DelbiancoITAGYTR GRT YamahaYamaha R133.570
18Nicholas SpinelliITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R33.642
19Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R142.398
20Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R146.023
21Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:03.747
DNFLukas TulovicGERTeam Triple M Ducati FrankfurtDucati Panigale V4 RDNF
DNFGarrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RRDNF
DNSJonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R1DNS

In this article

WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang, Razgatlioglu Kunci Gelar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK Results
Klasemen Akhir WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Spanyol
16m ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Toprak Razgatlioglu Memenangi Gelar WorldSBK 2025 di Jerez
38m ago
Toprak Razgatlioglu wins the 2025 WorldSBK Championship.
WSBK Results
WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang, Razgatlioglu Kunci Gelar
48m ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Starting Grid Race 2 WorldSBK Spanyol 2025 setelah Insiden Bulega-Toprak
2h ago
Nicolo Bulega, Ducati, 2025 Jerez WorldSBK
WSBK News
Bulega Tanggapi Kontak Kontroversial dengan Razgatlioglu di Superpole Race
3h ago
Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK, Superpole Race. Credit: Gold and Goose.

More News

WSBK Results
WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang usai Insiden Kontroversial dengan Toprak
3h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 Australia 2025: Senna Agius Melenggang Menuju Kemenangan Kandang
6h ago
Senna Agius, Moto2, Australian GP, 2025
Moto3 Results
Moto3 Australia 2025: Rueda Gagalkan Kemenangan Kandang Kelso
6h ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, Red Bull KTM Ajo, 2025, Australian GP, with Alvaro Carpe
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island
7h ago
Marco Bezzecchi, long lap, 2025 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Fernandez Catat Kemenangan MotoGP Pertamanya
8h ago
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP