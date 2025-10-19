WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang, Razgatlioglu Kunci Gelar
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2025.
Nicolo Bulega menyapu bersih kemenangan balapan WorldSBK Spanyol di Jerez dengan memenangkan Race 2. Namun, itu tidak cukup untuk mecegah Toprak Razgatlioglu meraih gelar ketiganya.
Datang ke Race 2 setelah meraih kemenangan Superpole Race yang kontroversial, Bulega unggul 1,7 detik atas Alvaro Bautista pada Race 2 berjarak 20 lap di Jerez.
Di belakang Bautista adalah Razgatlioglu, yang posisi ketiganya sudah cukup untuk meraih gelar WorldSBK ketiganya dengan selisih 13 poin atas Bulega.
Start dari posisi ke-10, Razgatlioglu tampil sabar dan tidak seperti biasanya dalam menyalip para pebalap lainnya, tetapi akhirnya berhasil menyelesaikan balapan untuk tahun kedua berturut-turut.
Andrea Locatelli sebelumnya berada di posisi ketiga sebelum Razgatlioglu menyalip di paruh kedua balapan, tetapi pebalap Italia itu finis di posisi keempat, di depan Xavi Vierge yang meraih posisi lima besar ketiganya di akhir pekan.
Alex Lowes melengkapi posisi enam besar di depan Andrea Iannone, Tarran Mackenzie, Iker Lecuona, dan Axel Bassani yang melengkapi 10 besar.
WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|20 Laps
|2
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1.793
|3
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|6.339
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|8.833
|5
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|8.931
|6
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|9.326
|7
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|11.435
|8
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|15.947
|9
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|17.473
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|17.835
|11
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|18.598
|12
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|21.313
|13
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|22.223
|14
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|22.589
|15
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|29.592
|16
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|33.447
|17
|Alessandro Delbianco
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|33.570
|18
|Nicholas Spinelli
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|33.642
|19
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|42.398
|20
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|46.023
|21
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:03.747
|DNF
|Lukas Tulovic
|GER
|Team Triple M Ducati Frankfurt
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|DNF
|DNS
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNS