Toprak Razgatlioglu Memenangi Gelar WorldSBK 2025 di Jerez

Toprak Razgatlioglu telah dinobatkan sebagai Juara WorldSBK 2025 pada putaran terakhir musim ini di Jerez.

Razgatlioglu mengalahkan Nicolo Bulega dalam pertarungan yang berlangsung sepanjang musim, ditentukan pada balapan terakhir tahun 2025 dengan hanya 13 poin memisahkan mereka di klasemen akhir WorldSBK 2025.

Razgatlioglu meraih 21 kemenangan, termasuk 13 kemenangan berturut-turut antara Race 1 di Putaran Emilia-Romagna pada bulan Mei dan Race 1 Putaran Aragon pada akhir September. 

Kemenangan ini menyamai rekor kemenangan beruntunnya sepanjang masa, yang dicetak di tengah perjalanannya menuju gelar juara tahun 2024.

Ia juga hanya mengalami dua kali DNF, pertama pada Race 2 di Phillip Island dan kemudian pada Superpole Race di Jerez karena bersenggolan dengan Bulega, dan satu kali lagi tanpa poin yang terjadi pada Balapan Superpole Phillip Island.

Ini merupakan gelar ketiganya, setelah tahun 2024 dan 2021, dan untuk pertama kalinya Razgatlioglu meraih gelar juara dua musim berturut-turut. 

Razgatlioglu tetap menjadi satu-satunya juara World Superbike dari Turki, meskipun manajernya, Kenan Sofuoglu, telah memenangkan lima gelar juara Dunia Supersport selama karier balapnya.

Setelah membalap pada tahun 2024 dan 2025 dengan BMW, Razgatlioglu akan beralih ke MotoGP pada tahun 2026. 

Ia akan menjadi Juara WorldSBK pertama yang pindah ke MotoGP sejak Ben Spies bergabung dengan Tech3 Yamaha pada tahun 2010 setelah memenangkan gelar Superbike sebagai rookie pada tahun 2009.

Razgatlioglu akan meninggalkan WorldSBK dengan 78 kemenangan balapan dan 172 total podium, menutup karier yang sangat sukses di kategori utama kejuaraan turunan produksi yang berlangsung selama enam tahun sejak kemenangan pertamanya di Magny-Cours pada tahun 2019 hingga tahun ini.

