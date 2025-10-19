Bulega Tanggapi Kontak Kontroversial dengan Razgatlioglu di Superpole Race

Nicolo Bulega “tidak senang” dengan kemenangan Superpole Race yang kontroversial di Jerez.

Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK, Superpole Race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah bertabrakan dengan Toprak Razgatlioglu di Superpole Race WorldSBK Spanyol, Nicolo Bulega mengaku "kecewa" dengan kemenangan itu.

Razgatlioglu berhasil melakukan holeshot dalam balapan 10 lap yang seharusnya bisa membuatnya dinobatkan sebagai Juara Dunia Superbike 2025 seandainya ia finis di posisi tujuh besar.

Bulega mengulangi manuvernya ke Razgatlioglu dari Race 1, mengambil sisi dalam Razgatlioglu di tengah tikungan kelima.

Berbeda dari manuver yang bersih pada hari Sabtu Sabtu, Bulega terlibat kontak samping dengan Razgatlioglu tersungkur di gravel karenanya.

Bulega’s move means the title chase will move to the final race, where the Italian will have to overcome a 22-point deficit.

Namun, setelah Balapan Superpole, ia mengatakan tidak senang dengan hasil aksinya di Razgatlioglu.

"Saya sangat kecewa karena saya selalu bersih," ujar Nicolo Bulega kepada TNT Sports dalam wawancara pasca-balapan di parc ferme.

"Saya hanya ingin mencoba menghentikan lajunya karena dia sedang bersiap untuk keluar.

"Saya selalu melakukan overtake ini, juga di Aragon, dan itu kekuatan saya: menciptakan kecepatan di tikungan.

"Saya hanya ingin menyalipnya. Saya benar-benar minta maaf. Sungguh, sangat menyesal. Saya tidak melakukan ini sepanjang karier saya. Saya sangat menyesal dan saya tidak senang bisa menang."

Iannone: “Ketika balapan seperti ini, saya senang”

Di belakang dramadi depan, Andrea Iannone finis ketiga, podium pertamanya sejak Phillip Island. Ia mengindikasikan bahwa ia mungkin memiliki kecepatan yang lebih baik untuk bersaing dengan Alvaro Bautista di posisi kedua dengan pilihan ban yang berbeda.

“Balapan ini sangat kuat, balapan yang sangat panas,” ujar Iannone kepada siaran WorldSBK setelah Superpole Race.

“Saat balapan seperti ini, saya sangat senang, sangat senang bisa selalu membalap di batas kemampuan.

“Alvaro [Bautista] memilih ban yang berbeda, spesifikasi yang berbeda, dan pada akhirnya memilih yang lebih baik dari saya.

“Tapi kami telah melakukan yang terbaik dan kami senang dengan podium ini.”

Perjudian ban Bautista terbayar

Pilihan ban untuk Bautista yang disinggung Iannone terinspirasi dari sesi Warm-up hari Minggu, ungkap pembalap Spanyol itu setelahnya.

"Saya sangat senang karena saya mengambil risiko, saya memasang ban SCQ," ujar pembalap Spanyol itu kepada siaran langsung dunia di parc ferme.

"Saya mencobanya di pagi hari [Pemanasan], saya melakukan lima putaran dan tidak merasakan penurunan yang signifikan, jadi saya pikir mungkin ban itu bisa digunakan di Superpole Race.

"Saya mencoba memulai dengan baik, tetapi di trek ini sulit, ada beberapa pembalap di depan saya dan saya tidak bisa memaksimalkan potensi ban SCQ di putaran pertama. Namun, saya bisa tetap di posisi kedua."

"Ketika saya melihat sisa lap, saya melihat lima lap, dan ban sudah mulai kempes, jadi saya hanya berusaha mengendalikannya di lima lap terakhir dan berusaha untuk tidak terlalu banyak menggunakan ban karena kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelesaikan balapan.

"Saya senang dengan pertaruhan ini dan juga senang bisa berada di posisi kedua untuk Balapan 2 dan mari kita coba menikmatinya."

