Starting Grid Race 2 WorldSBK Spanyol 2025 setelah Insiden Bulega-Toprak

Nicolo Bulega akan start dari posisi pole dalam perebutan gelar juara World Superbike 2025 di Jerez setelah insiden kontroversial dengan pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu.

Pembalap Turki itu memiliki peluang untuk memastikan gelar juara 2025 – gelar ketiganya di World Superbike – di Superpole Race.

Namun, insiden awal terjadi saat Bulega mencoba menyalip pembalap BMW tersebut di Tikungan 5 membuat Razgatlioglu tersingkir dari balapan.

Bulega dijatuhi long-lap penalty atas insiden tersebut, tetapi pembalap Ducati itu berhasil mengatasinya dan memastikan kemenangan krusial yang menjaga asanya meraih gelar juara.

Menjelang balapan terakhir pada hari Minggu di Jerez, Bulega telah memperkecil selisih poin Razgatlioglu menjadi 22 poin di klasemen.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kemenangan Bulega di Superpole Race berarti ia akan start dari posisi pole, sementara Razgatlioglu harus memulai dari posisi ke-10. Jika hasil balapan berakhir seperti itu, Jonathan Rea tetap akan menjadi juara dunia.

Jadwal Race 2 kini tidak akan menampilkan Jonathan Rea, karena Juara Dunia enam kali tersebut telah dinyatakan tidak fit setelah bentrok dengan Remy Gardner di Superpole Race.

WorldSBK Jerez 2025 - Starting Grid Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 2 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 3 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 4 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 5 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 6 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 7 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 8 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 9 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 10 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 11 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 12 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 13 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 14 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 15 Alessandro Delbianco ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 16 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 17 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 18 Lukas Tulovic GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4 R 19 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 20 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 21 Nicholas Spinelli ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 22 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 23 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R

Article continues below ADVERTISEMENT