Starting Grid Race 2 WorldSBK Spanyol 2025 setelah Insiden Bulega-Toprak

Starting grid untuk balapan terakhir musim 2025, Race 2 WorldSBK Spanyol di Jerez.

Nicolo Bulega, Ducati, 2025 Jerez WorldSBK
Nicolo Bulega, Ducati, 2025 Jerez WorldSBK
© Gold and Goose

Nicolo Bulega akan start dari posisi pole dalam perebutan gelar juara World Superbike 2025 di Jerez setelah insiden kontroversial dengan pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu.

Pembalap Turki itu memiliki peluang untuk memastikan gelar juara 2025 – gelar ketiganya di World Superbike – di Superpole Race.

Namun, insiden awal terjadi saat Bulega mencoba menyalip pembalap BMW tersebut di Tikungan 5 membuat Razgatlioglu tersingkir dari balapan.

Bulega dijatuhi long-lap penalty atas insiden tersebut, tetapi pembalap Ducati itu berhasil mengatasinya dan memastikan kemenangan krusial yang menjaga asanya meraih gelar juara.

Menjelang balapan terakhir pada hari Minggu di Jerez, Bulega telah memperkecil selisih poin Razgatlioglu menjadi 22 poin di klasemen.

Kemenangan Bulega di Superpole Race berarti ia akan start dari posisi pole, sementara Razgatlioglu harus memulai dari posisi ke-10. Jika hasil balapan berakhir seperti itu, Jonathan Rea tetap akan menjadi juara dunia.

Jadwal Race 2 kini tidak akan menampilkan Jonathan Rea, karena Juara Dunia enam kali tersebut telah dinyatakan tidak fit setelah bentrok dengan Remy Gardner di Superpole Race.

WorldSBK Jerez 2025 - Starting Grid Race 2

PosPembalapNATTimMotor
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R
2Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R
3Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R
4Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998
6Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1
7Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R
8Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R
9Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR
10Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR
11Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1
12Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R
13Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR
15Alessandro DelbiancoITAGYTR GRT YamahaYamaha R1
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R1
17Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R
18Lukas TulovicGERTeam Triple M Ducati FrankfurtDucati Panigale V4 R
19Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R1
20Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R
21Nicholas SpinelliITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R
22Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R1
23Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R

In this article

Nicolo Bulega
Toprak Razgatlioglu
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

