Starting Grid Race 2 WorldSBK Spanyol 2025 setelah Insiden Bulega-Toprak
Starting grid untuk balapan terakhir musim 2025, Race 2 WorldSBK Spanyol di Jerez.
Nicolo Bulega akan start dari posisi pole dalam perebutan gelar juara World Superbike 2025 di Jerez setelah insiden kontroversial dengan pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu.
Pembalap Turki itu memiliki peluang untuk memastikan gelar juara 2025 – gelar ketiganya di World Superbike – di Superpole Race.
- WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang usai Insiden Kontroversial dengan Toprak
- Bulega Tanggapi Kontak Kontroversial dengan Razgatlioglu di Superpole Race
Namun, insiden awal terjadi saat Bulega mencoba menyalip pembalap BMW tersebut di Tikungan 5 membuat Razgatlioglu tersingkir dari balapan.
Bulega dijatuhi long-lap penalty atas insiden tersebut, tetapi pembalap Ducati itu berhasil mengatasinya dan memastikan kemenangan krusial yang menjaga asanya meraih gelar juara.
Menjelang balapan terakhir pada hari Minggu di Jerez, Bulega telah memperkecil selisih poin Razgatlioglu menjadi 22 poin di klasemen.
Kemenangan Bulega di Superpole Race berarti ia akan start dari posisi pole, sementara Razgatlioglu harus memulai dari posisi ke-10. Jika hasil balapan berakhir seperti itu, Jonathan Rea tetap akan menjadi juara dunia.
Jadwal Race 2 kini tidak akan menampilkan Jonathan Rea, karena Juara Dunia enam kali tersebut telah dinyatakan tidak fit setelah bentrok dengan Remy Gardner di Superpole Race.
WorldSBK Jerez 2025 - Starting Grid Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|2
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|3
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|6
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|7
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|8
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|9
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|10
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|11
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|12
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|13
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|15
|Alessandro Delbianco
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|16
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|17
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18
|Lukas Tulovic
|GER
|Team Triple M Ducati Frankfurt
|Ducati Panigale V4 R
|19
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|20
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|21
|Nicholas Spinelli
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|22
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|23
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R