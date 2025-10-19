WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang usai Insiden Kontroversial dengan Toprak
Hasil lengkap dari Superpole Race di WorldSBK Spanyol 2025.
Nicolo Bulega meraih kemenangan Superpole Race WorldSBK Spanyol, namun dengan cara yang kontroversial.
Toprak Razgatlioglu berhasil mendapatkan holeshot di tikungan pertama, tetapi Bulega melakukan hal yang sama seperti di Race 1, memotong sisi dalam pebalap BMW di tikungan kelima pada lap pembuka.
Jika pada hari Sabtu ia melakukannya dengan mulus, di Superpole Race tidak. Bulega terlibat kontak dengan Razgatlioglu yang mengakibatkan pebalap Turki itu terjatuh.
Bulega menerima penalti long lap atas kontak tersebut. Ia kembali ke lintasan setelah memimpin hampir dua detik. Ia kemudian menang dengan selisih empat detik dari Alvaro Bautista.
Andrea Iannone menyelesaikan podium, finis pertamanya di podium sejak Phillip Island.
Xavi Vierge berada di posisi keempat, terbaik musim ini, di depan Alex Lowes, kemudian Andrea Locatelli melengkapi posisi enam besar.
Tarran Mackenzie berada di posisi ketujuh, di depan Iker Lecuona dan Michael van der Mark yang meraih poin terakhir. Axel Bassani melengkapi posisi 10 besar.
Ronde pertama juga diwarnai kecelakaan yang dialami Remy Gardner dan Jonathan Rea di tikungan ketiga. Kedua pembalap dilarikan ke pusat medis.
WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Superpole Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Superbike
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|10 Laps
|2
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|4.055
|3
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|5.236
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|6.484
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|6.900
|6
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|8.637
|7
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|9.309
|8
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|11.469
|9
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|11.983
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|12.334
|11
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|12.581
|12
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|13.794
|13
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|15.653
|14
|Alessandro Delbianco
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|16.127
|15
|Nicholas Spinelli
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|17.854
|16
|Lukas Tulovic
|GER
|Team Triple M Ducati Frankfurt
|Ducati Panigale V4 R
|18.723
|17
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|19.789
|18
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|21.653
|19
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|22.135
|20
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|22.798
|21
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|42.995
|DNF
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|DNF
|DNF
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|DNF