WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang usai Insiden Kontroversial dengan Toprak

Hasil lengkap dari Superpole Race di WorldSBK Spanyol 2025.

Nicolo Bulega meraih kemenangan Superpole Race WorldSBK Spanyol, namun dengan cara yang kontroversial.

Toprak Razgatlioglu berhasil mendapatkan holeshot di tikungan pertama, tetapi Bulega melakukan hal yang sama seperti di Race 1, memotong sisi dalam pebalap BMW di tikungan kelima pada lap pembuka.

Jika pada hari Sabtu ia melakukannya dengan mulus, di Superpole Race tidak. Bulega terlibat kontak dengan Razgatlioglu yang mengakibatkan pebalap Turki itu terjatuh.

Bulega menerima penalti long lap atas kontak tersebut. Ia kembali ke lintasan setelah memimpin hampir dua detik. Ia kemudian menang dengan selisih empat detik dari Alvaro Bautista.

Andrea Iannone menyelesaikan podium, finis pertamanya di podium sejak Phillip Island.

Xavi Vierge berada di posisi keempat, terbaik musim ini, di depan Alex Lowes, kemudian Andrea Locatelli melengkapi posisi enam besar.

Tarran Mackenzie berada di posisi ketujuh, di depan Iker Lecuona dan Michael van der Mark yang meraih poin terakhir. Axel Bassani melengkapi posisi 10 besar.

Ronde pertama juga diwarnai kecelakaan yang dialami Remy Gardner dan Jonathan Rea di tikungan ketiga. Kedua pembalap dilarikan ke pusat medis.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimSuperbikeLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R4.055
3Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R5.236
4Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R6.484
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9986.900
6Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R18.637
7Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R9.309
8Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R11.469
9Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR11.983
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99812.334
11Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R12.581
12Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R13.794
13Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R115.653
14Alessandro DelbiancoITAGYTR GRT YamahaYamaha R116.127
15Nicholas SpinelliITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R17.854
16Lukas TulovicGERTeam Triple M Ducati FrankfurtDucati Panigale V4 R18.723
17Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR19.789
18Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R21.653
19Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R122.135
20Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R122.798
21Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R42.995
DNFToprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF
DNFJonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFRemy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1DNF

