WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang usai Insiden Kontroversial dengan Toprak

Nicolo Bulega meraih kemenangan Superpole Race WorldSBK Spanyol, namun dengan cara yang kontroversial.

Toprak Razgatlioglu berhasil mendapatkan holeshot di tikungan pertama, tetapi Bulega melakukan hal yang sama seperti di Race 1, memotong sisi dalam pebalap BMW di tikungan kelima pada lap pembuka.

Jika pada hari Sabtu ia melakukannya dengan mulus, di Superpole Race tidak. Bulega terlibat kontak dengan Razgatlioglu yang mengakibatkan pebalap Turki itu terjatuh.

Bulega menerima penalti long lap atas kontak tersebut. Ia kembali ke lintasan setelah memimpin hampir dua detik. Ia kemudian menang dengan selisih empat detik dari Alvaro Bautista.

Andrea Iannone menyelesaikan podium, finis pertamanya di podium sejak Phillip Island.

Xavi Vierge berada di posisi keempat, terbaik musim ini, di depan Alex Lowes, kemudian Andrea Locatelli melengkapi posisi enam besar.

Tarran Mackenzie berada di posisi ketujuh, di depan Iker Lecuona dan Michael van der Mark yang meraih poin terakhir. Axel Bassani melengkapi posisi 10 besar.

Ronde pertama juga diwarnai kecelakaan yang dialami Remy Gardner dan Jonathan Rea di tikungan ketiga. Kedua pembalap dilarikan ke pusat medis.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Superpole Race Pos Pembalap NAT Tim Superbike Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 10 Laps 2 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 4.055 3 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 5.236 4 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 6.484 5 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 6.900 6 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 8.637 7 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 9.309 8 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 11.469 9 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 11.983 10 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 12.334 11 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 12.581 12 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 13.794 13 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 15.653 14 Alessandro Delbianco ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 16.127 15 Nicholas Spinelli ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 17.854 16 Lukas Tulovic GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4 R 18.723 17 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 19.789 18 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 21.653 19 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 22.135 20 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 22.798 21 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 42.995 DNF Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR DNF DNF Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 DNF DNF Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 DNF

