WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Jaga Asa Gelar dengan Kemenangan Race 1

Nicolo Bulega meraih kemenangan Race 1 WorldSBK Spanyol, yang membawa perebutan gelar juara dengan Toprak Razgatlioglu ke hari terakhir kejuaraan di Jerez.

Bulega akhirnya memenangkan balapan di lap pertama, ketika Razgatlioglu melebar di tikungan keenam dan tertinggal di belakang Andrea Iannone.

Saat Razgatlioglu berusaha kembali ke posisi kedua, Bulega telah unggul satu detik, selisih yang memungkinkannya untuk mengelola balapan.

Ia tidak melesat dari Razgatlioglu, tetapi secara bertahap memperlebar jaraknya di dua pertiga pertama balapan sebelum membawa pulang kemenangan dengan selisih 3,7 detik atas Razgatlioglu.

Meskipun kalah, Razgatlioglu merasa nyaman di posisi kedua. Ia tidak perlu melakukan lebih dari yang ia lakukan untuk menjaga dirinya tetap nyaman dalam perolehan poin menjelang besok, ketika hasil yang sama di Balapan Superpole akan menjadikannya juara.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alvaro Bautista melakukan serangan mendadak di pertengahan balapan untuk naik ke posisi ketiga setelah memulai dari posisi ketujuh. Ia berjuang, seperti biasa, di putaran-putaran awal, tetapi jauh lebih cepat daripada siapa pun kecuali dua pembalap terdepan di paruh kedua balapan.

Overtake ganda terhadap Xavi Vierge dan Alex Lowes untuk posisi keempat menjadi sorotan tersendiri dalam perjalanannya menembus barisan depan.

Korban terakhir Bautista adalah Andrea Iannone, yang mampu bertahan dengan nyaman melawan Alex Lowes dan Xavi Vierge di paruh pertama balapan, tetapi tidak memiliki banyak senjata untuk menahan Bautista.

Pembalap Italia itu disalip Vierge di lap kedua terakhir untuk posisi keempat, tetapi Vierge kemudian melebar di tikungan kelima dan langsung merebut kembali posisinya. Pembalap Spanyol itu akhirnya finis di urutan kelima, setengah detik di depan Alex Lowes.

Andrea Locatelli berada di urutan ketujuh, kemudian Remy Gardner, Tarran Mackenzie, dan Michael van der Mark melengkapi 10 besar. Bagi Mackenzie, posisi kesembilan menandai hasil terbaiknya dalam balapan WorldSBK jarak penuh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jonathan Rea dan Alessandro Delbianco adalah dua pembalap yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang dialami Rea khususnya mengkhawatirkan karena ia terjatuh lebih awal di tikungan keempat dan terguling di dekat motornya menembus kerikil.

Paul Denning melaporkan kepada TNT Sports bahwa ada kekhawatiran mengenai lengan Rea meskipun belum ada informasi resmi mengenai kondisinya.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 20 Laps 2 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 3.766 3 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 9.569 4 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 11.221 5 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 12.272 6 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 12.755 7 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 17.145 8 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 19.350 9 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 19.737 10 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 23.343 11 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 23.906 12 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 24.285 13 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 25.663 14 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 28.283 15 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 28.682 16 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 32.317 17 Lukas Tulovic GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4 R 34.119 18 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 40.272 19 Nicholas Spinelli ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 40.448 20 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 51.073 21 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 52.092 22 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1:08.437 DNF Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 DNF DNF Alessandro Delbianco ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 DNF

Article continues below ADVERTISEMENT