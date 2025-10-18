WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Jaga Asa Gelar dengan Kemenangan Race 1
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2025.
Nicolo Bulega meraih kemenangan Race 1 WorldSBK Spanyol, yang membawa perebutan gelar juara dengan Toprak Razgatlioglu ke hari terakhir kejuaraan di Jerez.
Bulega akhirnya memenangkan balapan di lap pertama, ketika Razgatlioglu melebar di tikungan keenam dan tertinggal di belakang Andrea Iannone.
Saat Razgatlioglu berusaha kembali ke posisi kedua, Bulega telah unggul satu detik, selisih yang memungkinkannya untuk mengelola balapan.
Ia tidak melesat dari Razgatlioglu, tetapi secara bertahap memperlebar jaraknya di dua pertiga pertama balapan sebelum membawa pulang kemenangan dengan selisih 3,7 detik atas Razgatlioglu.
Meskipun kalah, Razgatlioglu merasa nyaman di posisi kedua. Ia tidak perlu melakukan lebih dari yang ia lakukan untuk menjaga dirinya tetap nyaman dalam perolehan poin menjelang besok, ketika hasil yang sama di Balapan Superpole akan menjadikannya juara.
Alvaro Bautista melakukan serangan mendadak di pertengahan balapan untuk naik ke posisi ketiga setelah memulai dari posisi ketujuh. Ia berjuang, seperti biasa, di putaran-putaran awal, tetapi jauh lebih cepat daripada siapa pun kecuali dua pembalap terdepan di paruh kedua balapan.
Overtake ganda terhadap Xavi Vierge dan Alex Lowes untuk posisi keempat menjadi sorotan tersendiri dalam perjalanannya menembus barisan depan.
Korban terakhir Bautista adalah Andrea Iannone, yang mampu bertahan dengan nyaman melawan Alex Lowes dan Xavi Vierge di paruh pertama balapan, tetapi tidak memiliki banyak senjata untuk menahan Bautista.
Pembalap Italia itu disalip Vierge di lap kedua terakhir untuk posisi keempat, tetapi Vierge kemudian melebar di tikungan kelima dan langsung merebut kembali posisinya. Pembalap Spanyol itu akhirnya finis di urutan kelima, setengah detik di depan Alex Lowes.
Andrea Locatelli berada di urutan ketujuh, kemudian Remy Gardner, Tarran Mackenzie, dan Michael van der Mark melengkapi 10 besar. Bagi Mackenzie, posisi kesembilan menandai hasil terbaiknya dalam balapan WorldSBK jarak penuh.
Jonathan Rea dan Alessandro Delbianco adalah dua pembalap yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang dialami Rea khususnya mengkhawatirkan karena ia terjatuh lebih awal di tikungan keempat dan terguling di dekat motornya menembus kerikil.
Paul Denning melaporkan kepada TNT Sports bahwa ada kekhawatiran mengenai lengan Rea meskipun belum ada informasi resmi mengenai kondisinya.
WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|20 Laps
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|3.766
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|9.569
|4
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|11.221
|5
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|12.272
|6
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|12.755
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|17.145
|8
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|19.350
|9
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|19.737
|10
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|23.343
|11
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|23.906
|12
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|24.285
|13
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|25.663
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|28.283
|15
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|28.682
|16
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|32.317
|17
|Lukas Tulovic
|GER
|Team Triple M Ducati Frankfurt
|Ducati Panigale V4 R
|34.119
|18
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|40.272
|19
|Nicholas Spinelli
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|40.448
|20
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|51.073
|21
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|52.092
|22
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:08.437
|DNF
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Alessandro Delbianco
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|DNF