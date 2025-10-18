WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Jaga Asa Gelar dengan Kemenangan Race 1

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2025.

Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega meraih kemenangan Race 1 WorldSBK Spanyol, yang membawa perebutan gelar juara dengan Toprak Razgatlioglu ke hari terakhir kejuaraan di Jerez.

Bulega akhirnya memenangkan balapan di lap pertama, ketika Razgatlioglu melebar di tikungan keenam dan tertinggal di belakang Andrea Iannone.

Saat Razgatlioglu berusaha kembali ke posisi kedua, Bulega telah unggul satu detik, selisih yang memungkinkannya untuk mengelola balapan.

Ia tidak melesat dari Razgatlioglu, tetapi secara bertahap memperlebar jaraknya di dua pertiga pertama balapan sebelum membawa pulang kemenangan dengan selisih 3,7 detik atas Razgatlioglu.

Meskipun kalah, Razgatlioglu merasa nyaman di posisi kedua. Ia tidak perlu melakukan lebih dari yang ia lakukan untuk menjaga dirinya tetap nyaman dalam perolehan poin menjelang besok, ketika hasil yang sama di Balapan Superpole akan menjadikannya juara.

Alvaro Bautista melakukan serangan mendadak di pertengahan balapan untuk naik ke posisi ketiga setelah memulai dari posisi ketujuh. Ia berjuang, seperti biasa, di putaran-putaran awal, tetapi jauh lebih cepat daripada siapa pun kecuali dua pembalap terdepan di paruh kedua balapan.

Overtake ganda terhadap Xavi Vierge dan Alex Lowes untuk posisi keempat menjadi sorotan tersendiri dalam perjalanannya menembus barisan depan.

Korban terakhir Bautista adalah Andrea Iannone, yang mampu bertahan dengan nyaman melawan Alex Lowes dan Xavi Vierge di paruh pertama balapan, tetapi tidak memiliki banyak senjata untuk menahan Bautista.

Pembalap Italia itu disalip Vierge di lap kedua terakhir untuk posisi keempat, tetapi Vierge kemudian melebar di tikungan kelima dan langsung merebut kembali posisinya. Pembalap Spanyol itu akhirnya finis di urutan kelima, setengah detik di depan Alex Lowes.

Andrea Locatelli berada di urutan ketujuh, kemudian Remy Gardner, Tarran Mackenzie, dan Michael van der Mark melengkapi 10 besar. Bagi Mackenzie, posisi kesembilan menandai hasil terbaiknya dalam balapan WorldSBK jarak penuh.

Jonathan Rea dan Alessandro Delbianco adalah dua pembalap yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang dialami Rea khususnya mengkhawatirkan karena ia terjatuh lebih awal di tikungan keempat dan terguling di dekat motornya menembus kerikil.

Paul Denning melaporkan kepada TNT Sports bahwa ada kekhawatiran mengenai lengan Rea meskipun belum ada informasi resmi mengenai kondisinya.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R20 Laps
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR3.766
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R9.569
4Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R11.221
5Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R12.272
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99812.755
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R117.145
8Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R119.350
9Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R19.737
10Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR23.343
11Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99823.906
12Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R24.285
13Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R25.663
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR28.283
15Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R28.682
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R132.317
17Lukas TulovicGERTeam Triple M Ducati FrankfurtDucati Panigale V4 R34.119
18Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R40.272
19Nicholas SpinelliITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R40.448
20Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R151.073
21Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R152.092
22Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:08.437
DNFJonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFAlessandro DelbiancoITAGYTR GRT YamahaYamaha R1DNF

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

