WorldSBK Jerez 2025: Bulega Hancurkan Razgatlioglu di Superpole
Hasil lengkap kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2025.
Nicolo Bulega memecahkan rekor lap pole position-nya sendiri untuk meraih penghargaan Superpole di WorldSBK Spanyol.
Pebalap Italia ini menjadi pembalap kedua dalam sejarah WorldSBK yang meraih beberapa Superpole di sirkuit Andalusia, dan ia meraihnya dengan catatan waktu 1:36,629, hanya satu detik lebih lambat dari waktu pole position MotoGP Fabio Quartararo pada April tahun ini, dan yang membuatnya unggul lebih dari 0,5 detik dari para pesaingnya.
WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.629
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:37.153
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.601
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:37.683
|5
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.748
|6
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.780
|7
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.986
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.054
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.135
|10
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.152
|11
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.229
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.313
|13
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.354
|14
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.368
|15
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:38.577
|16
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.725
|17
|Alessandro Delbianco
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.865
|18
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.914
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.963
|20
|Lukas Tulovic
|GER
|Team Triple M Ducati Frankfurt
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.299
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.400
|22
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.520
|23
|Nicholas Spinelli
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.117
|24
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.213
|25
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.148
Rombongan di belakang Bulega dipimpin oleh Toprak Razgatlioglu, meskipun memasukkannya sebagai bagian dari 'rombongan' akan menyesatkan, karena ia unggul hampir 0,5 detik dari Sam Lowes yang berada di posisi ketiga.
Posisi kedua di Superpole Jerez berarti Razgatlioglu telah lolos kualifikasi di baris terdepan di semua 12 putaran tahun ini.
Sam Lowes hanya menyelesaikan satu putaran di Superpole karena kesulitan yang berkelanjutan akibat cedera tulang rusuk yang dialaminya sebelum Estoril yang membuatnya absen di Portugal pekan lalu. Satu-satunya upaya pembalap Inggris itu cukup baik untuk meraih posisi ketiga.
Alex Lowes tercepat keempat di depan Andrea Iannone dan Remy Gardner, pembalap Australia itu tampak gembira dengan lap-nya untuk lolos kualifikasi di posisi keenam dan sebagai pembalap Yamaha terbaik.
Superpole terakhir Jonathan Rea sebelum pensiun dari balap WorldSBK penuh waktu menghasilkan posisi ketujuh. Ia akan memulai Race 1 dan Superpole Race bersama Alvaro Bautista dan Xavi Vierge di baris ketiga.
Mengingat ia sedang berjuang untuk posisi ketiga klasemen akhir pekan ini, posisi kedelapan bagi Bautista mungkin tampak agak suram, tetapi saingannya untuk medali perunggu itu, Andrea Locatelli, berada dua peringkat di belakangnya di posisi ke-10.
Locatelli akan memulai balapan bersama Tarran Mackenzie dan Michael van der Mark di baris keempat.