WorldSBK Jerez 2025: Bulega Hancurkan Razgatlioglu di Superpole

Nicolo Bulega memecahkan rekor lap pole position-nya sendiri untuk meraih penghargaan Superpole di WorldSBK Spanyol.

Pebalap Italia ini menjadi pembalap kedua dalam sejarah WorldSBK yang meraih beberapa Superpole di sirkuit Andalusia, dan ia meraihnya dengan catatan waktu 1:36,629, hanya satu detik lebih lambat dari waktu pole position MotoGP Fabio Quartararo pada April tahun ini, dan yang membuatnya unggul lebih dari 0,5 detik dari para pesaingnya.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Kualifikasi Superpole Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:36.629 2 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:37.153 3 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:37.601 4 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:37.683 5 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:37.748 6 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:37.780 7 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:37.986 8 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:38.054 9 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1:38.135 10 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:38.152 11 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 1:38.229 12 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:38.313 13 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:38.354 14 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:38.368 15 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:38.577 16 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1:38.725 17 Alessandro Delbianco ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:38.865 18 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:38.914 19 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:38.963 20 Lukas Tulovic GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4 R 1:39.299 21 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:39.400 22 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1:39.520 23 Nicholas Spinelli ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:40.117 24 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 1:40.213 25 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1:41.148

Rombongan di belakang Bulega dipimpin oleh Toprak Razgatlioglu, meskipun memasukkannya sebagai bagian dari 'rombongan' akan menyesatkan, karena ia unggul hampir 0,5 detik dari Sam Lowes yang berada di posisi ketiga.

Posisi kedua di Superpole Jerez berarti Razgatlioglu telah lolos kualifikasi di baris terdepan di semua 12 putaran tahun ini.

Sam Lowes hanya menyelesaikan satu putaran di Superpole karena kesulitan yang berkelanjutan akibat cedera tulang rusuk yang dialaminya sebelum Estoril yang membuatnya absen di Portugal pekan lalu. Satu-satunya upaya pembalap Inggris itu cukup baik untuk meraih posisi ketiga.

Alex Lowes tercepat keempat di depan Andrea Iannone dan Remy Gardner, pembalap Australia itu tampak gembira dengan lap-nya untuk lolos kualifikasi di posisi keenam dan sebagai pembalap Yamaha terbaik.

Superpole terakhir Jonathan Rea sebelum pensiun dari balap WorldSBK penuh waktu menghasilkan posisi ketujuh. Ia akan memulai Race 1 dan Superpole Race bersama Alvaro Bautista dan Xavi Vierge di baris ketiga.

Mengingat ia sedang berjuang untuk posisi ketiga klasemen akhir pekan ini, posisi kedelapan bagi Bautista mungkin tampak agak suram, tetapi saingannya untuk medali perunggu itu, Andrea Locatelli, berada dua peringkat di belakangnya di posisi ke-10.

Locatelli akan memulai balapan bersama Tarran Mackenzie dan Michael van der Mark di baris keempat.

