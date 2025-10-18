WorldSBK Jerez 2025: Bulega Hancurkan Razgatlioglu di Superpole

Hasil lengkap kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2025.

Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega memecahkan rekor lap pole position-nya sendiri untuk meraih penghargaan Superpole di WorldSBK Spanyol.

Pebalap Italia ini menjadi pembalap kedua dalam sejarah WorldSBK yang meraih beberapa Superpole di sirkuit Andalusia, dan ia meraihnya dengan catatan waktu 1:36,629, hanya satu detik lebih lambat dari waktu pole position MotoGP Fabio Quartararo pada April tahun ini, dan yang membuatnya unggul lebih dari 0,5 detik dari para pesaingnya.

WorldSBK Spanyol 2025 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:36.629
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:37.153
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:37.601
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:37.683
5Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:37.748
6Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:37.780
7Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:37.986
8Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.054
9Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:38.135
10Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:38.152
11Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:38.229
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.313
13Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:38.354
14Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.368
15Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:38.577
16Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:38.725
17Alessandro DelbiancoITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:38.865
18Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:38.914
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:38.963
20Lukas TulovicGERTeam Triple M Ducati FrankfurtDucati Panigale V4 R1:39.299
21Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:39.400
22Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:39.520
23Nicholas SpinelliITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:40.117
24Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R11:40.213
25Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:41.148

Rombongan di belakang Bulega dipimpin oleh Toprak Razgatlioglu, meskipun memasukkannya sebagai bagian dari 'rombongan' akan menyesatkan, karena ia unggul hampir 0,5 detik dari Sam Lowes yang berada di posisi ketiga. 

Posisi kedua di Superpole Jerez berarti Razgatlioglu telah lolos kualifikasi di baris terdepan di semua 12 putaran tahun ini.

Sam Lowes hanya menyelesaikan satu putaran di Superpole karena kesulitan yang berkelanjutan akibat cedera tulang rusuk yang dialaminya sebelum Estoril yang membuatnya absen di Portugal pekan lalu. Satu-satunya upaya pembalap Inggris itu cukup baik untuk meraih posisi ketiga.

Alex Lowes tercepat keempat di depan Andrea Iannone dan Remy Gardner, pembalap Australia itu tampak gembira dengan lap-nya untuk lolos kualifikasi di posisi keenam dan sebagai pembalap Yamaha terbaik.

Superpole terakhir Jonathan Rea sebelum pensiun dari balap WorldSBK penuh waktu menghasilkan posisi ketujuh. Ia akan memulai Race 1 dan Superpole Race bersama Alvaro Bautista dan Xavi Vierge di baris ketiga.

Mengingat ia sedang berjuang untuk posisi ketiga klasemen akhir pekan ini, posisi kedelapan bagi Bautista mungkin tampak agak suram, tetapi saingannya untuk medali perunggu itu, Andrea Locatelli, berada dua peringkat di belakangnya di posisi ke-10.

Locatelli akan memulai balapan bersama Tarran Mackenzie dan Michael van der Mark di baris keempat.

WorldSBK Jerez 2025: Bulega Hancurkan Razgatlioglu di Superpole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

