Klasemen Akhir WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Spanyol

Toprak Razgatlioglu memastikan gelar juara di balapan terakhir musim ini, finis ketiga dengan Nicolo Bulega sebagai pemenangnya.

Keunggulan pembalap Turki ini sempat terancam di Superpole Race ketika ia bersenggolan dengan Bulega, tetapi ia hanya membutuhkan finis di 13 besar di Race 2 untuk memastikan kemenangannya.

Posisi ketiga membuat Razgatlioglu mengakhiri musim dengan keunggulan 13 poin dari Bulega, yang finis sebagai runner-up di belakang bintang BMW tersebut untuk musim kedua berturut-turut.

Alvaro Bautista mengamankan posisi ketiga klasemen dengan selisih 27 poin dari Andrea Locatelli, yang tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan pembalap Spanyol itu di Jerez.

Locatelli menutup musim di posisi keempat, unggul 26 poin dari Danilo Petrucci.

Alex Lowes mengakhiri musim pertamanya di Bimota di posisi keenam secara keseluruhan, unggul 37 poin dari Xavi Vierge yang menyalip Sam Lowes di hari terakhir untuk menempati posisi ketujuh dengan selisih satu poin.

Klasemen WorldSBK 2025 - Putaran Spanyol - Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Poin 1 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 616 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 603 3 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 337 4 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 310 5 Danilo Petrucci ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 284 6 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 218 7 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 185 8 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 184 9 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 166 10 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 140 11 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 126 12 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 111 13 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 103 14 Dominique Aegerter SUI GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 100 15 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 88 16 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 83 17 Scott Redding GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 76 18 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 74 19 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 45 20 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 45 21 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 26 22 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 10 23 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 9 24 Sergio Garcia ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 6 25 Tetsuta Nagashima JPN Team HRC Honda CBR1000RR-R 2 26 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1 27 Jason O'Halloran AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 0 28 Gabriele Ruiu ITA Bmax BMW M1000 RR 0 29 Ivo Lopes POR Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 0 30 Tommy Bridewell GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 0 31 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 0 32 Lukas Tulovic GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4 R 0

