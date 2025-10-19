Klasemen Akhir WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Spanyol

Klasemen akhir WorldSBK 2025 setelah Race 2 ronde Spanyol, putaran ke-12 dan terakhir.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu memastikan gelar juara di balapan terakhir musim ini, finis ketiga dengan Nicolo Bulega sebagai pemenangnya.

Keunggulan pembalap Turki ini sempat terancam di Superpole Race ketika ia bersenggolan dengan Bulega, tetapi ia hanya membutuhkan finis di 13 besar di Race 2 untuk memastikan kemenangannya.

Posisi ketiga membuat Razgatlioglu mengakhiri musim dengan keunggulan 13 poin dari Bulega, yang finis sebagai runner-up di belakang bintang BMW tersebut untuk musim kedua berturut-turut.

Alvaro Bautista mengamankan posisi ketiga klasemen dengan selisih 27 poin dari Andrea Locatelli, yang tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan pembalap Spanyol itu di Jerez.

Locatelli menutup musim di posisi keempat, unggul 26 poin dari Danilo Petrucci.

Alex Lowes mengakhiri musim pertamanya di Bimota di posisi keenam secara keseluruhan, unggul 37 poin dari Xavi Vierge yang menyalip Sam Lowes di hari terakhir untuk menempati posisi ketujuh dengan selisih satu poin.

Klasemen WorldSBK 2025 - Putaran Spanyol - Race 2

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR616
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R603
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R337
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1310
5Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R284
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998218
7Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R185
8Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R184
9Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R166
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998140
11Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1126
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR111
13Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R103
14Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R1100
15Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR88
16Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R183
17Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R76
18Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R74
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R45
20Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R45
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R126
22Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R9
24Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R6
25Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
26Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1
27Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
28Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
29Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0
31Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R10
32Lukas TulovicGERTeam Triple M Ducati FrankfurtDucati Panigale V4 R0

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

