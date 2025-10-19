Klasemen Akhir WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Spanyol
Klasemen akhir WorldSBK 2025 setelah Race 2 ronde Spanyol, putaran ke-12 dan terakhir.
Toprak Razgatlioglu memastikan gelar juara di balapan terakhir musim ini, finis ketiga dengan Nicolo Bulega sebagai pemenangnya.
Keunggulan pembalap Turki ini sempat terancam di Superpole Race ketika ia bersenggolan dengan Bulega, tetapi ia hanya membutuhkan finis di 13 besar di Race 2 untuk memastikan kemenangannya.
Posisi ketiga membuat Razgatlioglu mengakhiri musim dengan keunggulan 13 poin dari Bulega, yang finis sebagai runner-up di belakang bintang BMW tersebut untuk musim kedua berturut-turut.
Alvaro Bautista mengamankan posisi ketiga klasemen dengan selisih 27 poin dari Andrea Locatelli, yang tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan pembalap Spanyol itu di Jerez.
Locatelli menutup musim di posisi keempat, unggul 26 poin dari Danilo Petrucci.
Alex Lowes mengakhiri musim pertamanya di Bimota di posisi keenam secara keseluruhan, unggul 37 poin dari Xavi Vierge yang menyalip Sam Lowes di hari terakhir untuk menempati posisi ketujuh dengan selisih satu poin.
Klasemen WorldSBK 2025 - Putaran Spanyol - Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|616
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|603
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|337
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|310
|5
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|284
|6
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|218
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|185
|8
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|184
|9
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|166
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|140
|11
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|126
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|111
|13
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|103
|14
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|100
|15
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|88
|16
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|83
|17
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|76
|18
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|74
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|45
|20
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|45
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|26
|22
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|9
|24
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|6
|25
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|26
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1
|27
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|28
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|29
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0
|31
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|0
|32
|Lukas Tulovic
|GER
|Team Triple M Ducati Frankfurt
|Ducati Panigale V4 R
|0