Hamilton Kehabisan Kesabaran setelah Tak Didengarkan Ferrari?

David Croft mengklaim Lewis Hamilton "kehabisan kesabaran" setelah "tidak didengarkan" oleh Ferrari.

Juara dunia tujuh kali Hamilton menyamai hasil terbaiknya sejak bergabung dengan Ferrari dengan finis keempat di Grand Prix Amerika Serikat, satu posisi di belakang rekan setimnya Charles Leclerc, yang meraih podium keenamnya di tahun 2025.

Di sisi lain, Hamilton mencetak rekor yang tidak diinginkan untuk balapan terbanyak tanpa podium sebagai pembalap Ferrari, yang kini telah mencapai 19 Grand Prix.

Meskipun performa Ferrari jauh lebih baik selama akhir pekan di Austin, Croft yakin Hamilton mulai frustrasi dengan manajemen tim Italia tersebut di tengah musim yang kurang memuaskan dan mengecewakan.

"Mereka finis satu-dua di Austin tahun lalu," kata Croft kepada The F1 Show. "Mereka finis ketiga dan keempat tahun ini, dan hampir finis ketiga dan kelima karena Lewis Hamilton, untuk balapan kedua berturut-turut, tertatih-tatih pulang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ferrari akan senang dengan podium dan mereka akan banyak tersenyum di Maranello, tetapi itu belum cukup baik. Itu belum cukup baik dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di Austin tahun lalu, itu belum cukup baik dibandingkan dengan apa yang diharapkan orang-orang dari tim tahun ini, dan itu belum cukup baik untuk Lewis Hamilton.

"Saya pikir ada tanda-tanda bahwa Lewis sedikit kehabisan kesabaran dengan upayanya untuk mencoba dan membantu tim meningkatkan dan mengubah beberapa prosedur mereka dan membawa perbaikan, dan tidak didengarkan.

"Bagi saya, itu bisa menjadi cerita yang semakin panjang, bahwa Lewis sangat ingin mencoba dan membantu Ferrari mendapatkan kembali masa kejayaan mereka, tetapi saat ini, dia merasa tidak didengarkan oleh manajemen dan mereka yang berada di atas manajemen."

Hamilton akhirnya menyatu dengan Ferrari

Hamilton tampak optimis setelah balapan hari Minggu dan menyatakan bahwa ia akhirnya merasa mulai menyatu dengan mobil Ferrari-nya setelah debut yang sangat menantang dengan warna merah.

"Saya akhirnya merasa seperti berada di atas mobil," kata pembalap Inggris berusia 40 tahun itu. "Saya pikir kami masih bisa melakukan beberapa peningkatan. Kami pasti bisa mendapatkan lebih banyak, terutama dari sisi saya, karena kualifikasi tidak sebaik yang saya harapkan dan start-nya juga tidak bagus.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Selalu ada area yang perlu ditingkatkan, tetapi ini positif menjelang balapan berikutnya, jadi saya harap kami bisa menjalani akhir pekan yang lebih baik lagi."

Hamilton menambahkan: "Kami pasti bisa mengambil banyak hal positif. Dengan cara kami meraih poin akhir pekan ini – mengingat kami belum meningkatkan mobil, kami masih berada di sekitar itu.

Saya memulai dengan buruk, tapi masih bisa mendapatkan Tikungan 1 yang bagus, yang kemudian memulihkan start. Saya sempat terlibat pertarungan di awal dan berhasil menyalip Charles sebelum pit stop-nya, tetapi kehilangan sedikit waktu di sana dari Lando.

Setelah pit stop saya, saya keluar jauh di belakang, jadi strateginya memang kurang ideal, tetapi hasil yang sempurna dalam hal poin untuk tim.

Article continues below ADVERTISEMENT