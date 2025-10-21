Verstappen dan Hamilton akan Absen di FP1 GP Mexico City

Beberapa perubahan pembalap dilakukan untuk FP1 di GP Mexico City akhir pekan ini.

Max Verstappen and Lewis Hamilton
Max Verstappen and Lewis Hamilton

Max Verstappen dan Lewis Hamilton akan menjadi dua pembalap yang absen di sesi latihan bebas pertama GP Mexico City akhir pekan ini.

Sesuai regulasi olahraga F1, semua pembalap reguler wajib menyerahkan mobil mereka untuk dua sesi latihan bebas selama musim ini.

Verstappen akan absen di sesi latihan bebas pertama di Autodromo Hermanos Rodriguez pada hari Jumat. Pembalap asal Belanda itu akan digantikan oleh pembalap junior Red Bull, Arvid Lindblad.

Ini akan menjadi penampilan kedua Linblad di FP1, sebelumnya mengemudikan mobil Yuki Tsunoda di F1 GP Inggis.

Penampilan FP1 ini terjadi di tengah rumor promosinya ke F1 bersama Racing Bulls tahun depan.

Dia sudah memiliki jumlah poin lisensi super yang dibutuhkan untuk membalap di F1 meskipun berada di peringkat ketujuh klasemen FIA Formula 2.

Kemungkinan ia akan mengisi kursi yang ditinggalkan Isack Hadjar saat pembalap Prancis itu naik ke tim utama bersama Verstappen.

Posisi lain di Racing Bulls akan diperebutkan oleh Tsunoda dan Liam Lawson.

Hamilton absen di FP1

Ferrari juga melakukan perubahan untuk latihan pertama, dengan Hamilton meminjamkan SF-25 miliknya kepada Antonio Fuoco.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Fuoco, 29 tahun, saat ini membalap untuk Ferrari di Kejuaraan Ketahanan Dunia.

Dino Beganovic adalah pembalap pilihan Ferrari di Bahrain, menggantikan Charles Leclerc.

Pato O’Ward akan beraksi untuk McLaren pada hari Jumat di Meksiko, sementara Frederik Vesti akan menggantikan George Russell di Mercedes.

“Saya sangat senang bisa kembali mengemudikan W16 untuk FP1 di Meksiko akhir pekan ini,” kata Vesti.

“Saya telah melakukan banyak latihan di simulator beberapa bulan terakhir dan merupakan suatu kehormatan besar untuk menerapkannya di trek.

“Kesempatan baru ini akan memberi saya lebih banyak pengalaman sebagai pembalap tetapi juga akan memungkinkan saya untuk memberikan masukan baru kepada tim simulator di Brackley.”

Pembalap Amerika Jak Crawford akan membalap untuk Aston Martin pada latihan pertama, menggantikan Lance Stroll.

Verstappen dan Hamilton akan Absen di FP1 GP Mexico City
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Verstappen dan Hamilton akan Absen di FP1 GP Mexico City
1h ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton
MotoGP News
Tekanan Unik Trackhouse Menuju Kemenangan MotoGP Pertamanya
1h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Hamilton Beri Penilaian Paling Positifnya di Ferrari setelah GP Amerika
2h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Pol Espargaro Temukan Sesuatu di Motor yang Sulit Dikontrol Pembalap
3h ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Australian MotoGP
WSBK News
Alex Lowes Bangga dengan Musim Debut Bimota di WorldSBK
5h ago
Alex Lowes, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
McLaren Tidak akan Bawa Upgrade Meski Verstappen Mengancam
5h ago
McLaren
WSBK News
"Kepuasan Luar Biasa" bagi Ducati Meski Bulega Kalah dalam Pertarungan Gelar
7h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Iker Lecuona Mencoba Panigale V4 R Jelang Kepindahan ke Ducati
7h ago
Iker Lecuona in plain leathers in Aruba Ducati pit box. Credit: Instagram/Iker Lecuona/Aruba.it Racing Ducati.
WSBK News
Nicolo Bulega Tanggapi Klaim Seputar Insiden Superpole Race
18h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Leclerc Menjawab "Kebisingan Tak Berdasar" dengan Podium GP Amerika
19h ago
Charles Leclerc