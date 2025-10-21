Hamilton Beri Penilaian Paling Positifnya di Ferrari setelah GP Amerika

Lewis Hamilton yakin ia kini "semakin menyatu dengan mobilnya" setelah Grand Prix Amerika Serikat yang menggembirakan.

Hamilton finis keempat dalam balapan hari Minggu di Circuit of the Americas, terpaut 13 detik di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, yang mengamankan podium keenamnya tahun ini.

Juara dunia tujuh kali itu menikmati akhir pekan yang konsisten, finis keempat dalam sprint race setelah menyalip Leclerc di trek dengan manuver agresif di Tikungan 12.

Hal ini melanjutkan perkembangan Hamilton yang stabil sejak jeda musim panas dan ia terbukti lebih dekat dengan Leclerc.

Meski begitu, penantian Hamilton untuk meraih podium pertama bersama Ferrari masih berlangsung.

Hamilton kini telah memecahkan rekor jumlah balapan terbanyak untuk Ferrari tanpa finis di podium, kini di angka 19 balapan.

Momen paling berkesan Hamilton musim ini tetaplah kemenangan Sprint Race di Tiongkok, di mana ia mendominasi dari pole.

Namun, kesuksesan itu tidak bertahan lama, karena Hamilton didiskualifikasi dari grand prix akibat keausan plank yang berlebihan.

Sejak saat itu, musim ini menjadi musim yang penuh perjuangan bagi pembalap berusia 40 tahun itu.

Dua balapan buruk sebelum jeda musim panas menimbulkan pertanyaan apakah Hamilton akan menyelesaikan kontraknya di Ferrari.

Namun, sejak saat itu, Hamilton secara konsisten hanya terpaut sepersepuluh atau dua detik dari kecepatan Leclerc.

Eksekusi kualifikasi terus menjadi salah satu kelemahan Hamilton, yang ditunjukkan oleh catatan waktu terbaiknya di sektor tersebut.

Hamilton tidak mampu mencatatkan lap terbaiknya, sehingga ia kembali tertinggal dari Leclerc.

Hamilton mencatat peningkatan

Hamilton menggunakan Instagram untuk menyoroti "banyak hal positif" yang ia dapatkan dari akhir pekan di Austin.

Ia menulis: "Austin, kamu tidak pernah mengecewakan. Ada begitu banyak hal positif yang bisa diambil dari akhir pekan ini. Saya merasa semakin menyatu dengan mobil, jadi kami jelas bergerak ke arah yang benar.

"Terima kasih banyak kepada tim atas kerja keras yang telah kami lakukan untuk meraih hasil ini dan cinta yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar di Austin.

"Baik Anda yang hadir di trek maupun di acara pop-up Plus44World, dukungannya sangat besar dan saya nantikan setiap tahun. Sampai jumpa tahun depan."

Hamilton akan mengharapkan akhir pekan yang solid lainnya di Meksiko.

Di era ground-effect sejak 2022, Hamilton belum pernah finis di bawah posisi keempat di Autodromo Hermanos Rodriguez.

