Colton Herta Pindah ke F2 saat Ia Mengejar Kursi Cadillac

Kepindahan Colton Herta dari IndyCar ke Formula 2 telah dikonfirmasi.

Herta akan membalap untuk Hitech Grand Prix pada tahun 2026 karena ia ingin mendapatkan poin lisensi super yang diperlukan untuk membalap di F1.

Saat ini Herta merupakan pembalap tes Cadillac, dengan merek Amerika tersebut bergabung dengan grid F1 pada tahun 2026 sebagai tim ke-11.

Cadillac telah memilih duet berpengalaman Valtteri Bottas dan Sergio Perez sebagai dua pembalap mereka.

Namun, memiliki pembalap Amerika di grid adalah salah satu tujuan jangka panjang mereka.

Menanggapi kepindahan ini, Herta mengatakan: “Saya sangat senang bergabung dengan Hitech untuk musim Formula 2 FIA 2026.

“Ini adalah perubahan besar dalam karier saya, dan saya siap menghadapi tantangan ini. Saya mencintai waktu saya di IndyCar dan saya bangga dengan semua yang telah saya capai, tetapi kesempatan untuk balapan di F2 – untuk bersaing di kalender Formula 1, melawan beberapa pembalap muda terbaik di dunia – adalah sesuatu yang tidak dapat saya lewatkan.

"Saya selalu berusaha menjaga pintu menuju F1 tetap terbuka, dan langkah ini merupakan bagian dari ambisi utama tersebut. Saya tahu ini tidak akan mudah – mempelajari mobil, ban, trek – tetapi saya mendekatinya dengan tekad, fokus, dan motivasi yang tinggi.

"Tujuan saya adalah bersaing di barisan depan, terus berkembang sebagai pembalap, dan menempatkan diri saya di posisi terbaik untuk masa depan di Formula 1.

"Hitech memiliki reputasi yang sangat baik dan rekam jejak yang terbukti, dan saya yakin ini adalah lingkungan yang tepat bagi saya untuk berkembang dan berprestasi. Saya ingin berterima kasih kepada mereka karena telah mempercayai saya dan menyediakan platform untuk mengambil langkah ini."

Manajer tim Hitech, Clive Hatton, menambahkan: “Kami senang menyambut Colton ke dalam tim untuk musim Formula 2 2026. Ia telah membawa pengalaman, profesionalisme, dan bakat yang biasanya kami kembangkan pada para pembalap saat mereka melaju di kategori junior.

“Ini merupakan langkah yang menarik bagi Colton, tetapi juga menantang. Ia melangkah ke lingkungan balap baru yang memiliki format yang sangat berbeda, dengan ekspektasi tinggi, dan tujuan yang jelas untuk maju ke F1. Namun, tekad dan komitmennya sangat mengesankan, dan kami senang dapat membantu memaksimalkan potensinya selama musim 2026.”

