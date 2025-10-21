Verstappen Memiliki "Keunggulan Psikologis" dari Duo McLaren

Bos Mercedes Toto Wolff meyakini posisi "underdog" yang diemban Max Verstappen dalam pertarungan gelar F1 tahun ini memberinya keunggulan psikologis atas duo McLaren

Verstappen meraih kemenangan ketiganya dalam empat balapan dan kini hanya terpaut 40 poin dari Oscar Piastri di puncak klasemen pembalap F1.

Sejak Monza, Verstappen telah memangkas selisih poin dari Piastri lebih dari 60 poin, yang menempatkannya dalam pertarungan gelar langsung.

Keunggulan tetap berada di tangan Piastri, karena ia mampu finis di posisi kedua setelah Verstappen di setiap balapan tersisa dan tetap menjadi juara.

Namun, momentum jelas berpihak pada Verstappen di tengah kebangkitan Red Bull menuju akhir musim.

Memberikan perspektifnya tentang perebutan gelar juara, Wolff berkata: “Saya pernah berada dalam situasi serupa dengan dua pembalap yang bersaing memperebutkan gelar juara, dan ancaman untuk mengejar yang lain dulu adalah Max, saya rasa, dan kemudian Sebastian [Vettel] dalam perburuan itu.

“Jadi, tim yang diunggulkan selalu memiliki sedikit keuntungan psikologis karena probabilitasnya.

“Kemungkinannya jelas berpihak pada Max. Jika Anda melihat probabilitasnya yang sangat rendah, satu DNS dapat mengubah segalanya, dan saya pikir itu juga memengaruhi cara mengemudi.

“Seberapa agresif Anda sebenarnya bisa menyalip? Anda bisa lihat dengan Lando hari ini, dia melakukannya di akhir, tetapi terkadang sulit untuk memutuskan apakah Anda harus tetap fokus, memasukkan fokus, atau tidak.”

Verstappen “berada dalam performa terbaiknya”

Gelar F1 kelima bagi Verstappen akan menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam olahraga ini.

Pembalap Red Bull itu finis di posisi kesembilan di Grand Prix Hungaria bulan Juli lalu.

Sejak saat itu, Red Bull telah mengubah RB21 dengan serangkaian peningkatan.

Verstappen terus menunjukkan performa terbaiknya, memberikan performa yang luar biasa di setiap akhir pekan balapan.

Wolff memuji Verstappen atas performanya yang terus meningkat, dengan menyatakan: "dia berada dalam performa terbaiknya".

"Saya pikir Max hebat, tapi saya tidak bisa bilang apakah pembalap lain [bisa]," ujarnya.

"Mobilnya baru saja di-output, dan dia yang paling kompetitif saat ini, dan dia mencetak poin-poin penting.

"Dia sebaik yang dia bisa sebagai pembalap."

