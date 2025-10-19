Verstappen Tegaskan Peluang Gelarnya dengan Kemenangan COTA

Max Verstappen mendeklarasikan dirinya dalam perebutan gelar F1 2025 setelah kemenangan gemilang di Amerika Serikat.

Verstappen is now just 40 points behind Piastri
Max Verstappen akhirnya mengatakan dirinya punya "peluang" memenangkan kejuaraan dunia F1 2025.

Itu terjadi setelah kemenangan kelimanya musim ini - yang ketiga dalam empat balapan terakhir - yang dia raih dengan dominan di Grand Prix Amerika Serikat, menegaskan kebangkitan Red Bull baru-baru ini.

Verstappen, yang juga memenangkan sprint race di Austin, telah meningkatkan tekanan pada para pembalap McLaren dengan memperkecil selisih poin dari pemimpin klasemen Oscar Piastri menjadi 40 poin dengan lima balapan tersisa.

Pembalap asal Belanda itu berhasil merebut 25 poin dari keunggulan Piastri selama akhir pekan yang menakjubkan di Amerika Serikat.

Setelah beberapa bulan terakhir menepis anggapan bahwa ia bisa mempertahankan gelarnya tahun ini, Verstappen kini telah mengubah pendiriannya.

"Ya, tentu saja, peluangnya ada," tegas Verstappen setelah kemenangan terbarunya. "Kami hanya perlu berusaha dan memberikan hasil terbaik di akhir pekan ini hingga akhir.

"Kami akan mencoba sebisa mungkin. Ini menyenangkan dan saya sangat bersemangat hingga akhir."

Verstappen menambahkan: "Akhir pekan ini sungguh luar biasa bagi kami. Saya tahu balapan ini tidak akan mudah.

"Jika Anda melihat keseluruhan balapan, kecepatan antara saya dan Lando sangat ketat.

"Di stint pertama, kami membuat perbedaan, saya bisa memperkecil jarak dan itu bertahan hingga akhir.

"Tidak mudah mengatur ban di kedua stint. Kami tetap memimpin dan saya sangat bangga kepada semua orang yang mampu memberikan akhir pekan seperti ini."

Verstappen celebrates his fifth win of 2025
Red Bull memuji Verstappen yang luar biasa

Verstappen telah memangkas total 64 poin di Piastri dalam lima balapan terakhir, finis di podium di setiap balapan tersebut.

Hebatnya, Verstappen telah mencetak poin sebanyak gabungan kedua pembalap McLaren tersebut.

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, memuji pembalap bintangnya.

"Max telah membalap di level yang luar biasa. Kita mungkin harus mengakui bahwa kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa dan, bersama-sama [dengan tim], hal itu telah menghasilkan perubahan haluan," ujar Mekies kepada Sky Sports F1.

"Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah tim yang mencintai balapan. Kami balapan dengan mengambil risiko, mereka selalu balapan dengan mengambil risiko, dan fokus serta intensitasnya masih tertuju pada akhir pekan ini. 

"Mempelajari apa pun yang masih bisa dipelajari dari akhir pekan ini dan mempersembahkan mobil terbaik untuk Meksiko. Sisanya hanyalah konsekuensinya."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

