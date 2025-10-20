Piastri Ditanya Soal Fokus McLaren saat Ancaman Verstappen Meningkat

Oscar Piastri meyakini situasi pertarungan gelar melawan Lando Norris "terlalu dekat" untuk McLaren fokus ke salah satu pembalapnya, terlepas dari ancaman yang meningkat dari McLaren.

Piastri menjalani akhir pekan yang sulit di Circuit of the Americas, finis di posisi kelima.

Keunggulan pembalap Australia itu atas Norris di klasemen pembalap telah berkurang menjadi 14 poin dengan lima putaran tersisa.

Verstappen, yang mendominasi sprint dan grand prix, kini terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen.

Performa gemilang pembalap Belanda itu telah menempatkannya kembali dalam persaingan untuk memenangkan kejuaraan pembalap F1 tahun ini.

Sepanjang sebagian besar musim, Piastri atau Norris tampaknya akan menjadi juara dunia tahun ini.

Meskipun ancaman Verstappen makin serius, Piastri tidak berpikir McLaren bisa memprioritaskan salah satu pembalapnya.

"Entahlah. Kurasa tidak," kata Piastri kepada Sky Sports. "Kami masih sangat kompak dan kami berdua mengatakan ingin mencoba dan bertarung untuk kejuaraan karena kami pantas mendapatkannya. Terlalu ketat untuk memilih salah satu di antara keduanya."

Piastri menepis anggapan bahwa akhir pekannya berantakan karena penampilan kualifikasi yang buruk, setelah mengamankan posisi keenam di grid.

Ia mengakui bahwa ia tidak memiliki kecepatan yang dibutuhkan di Austin.

"Kecepatan sangat penting di mana pun Anda berada. Saya pikir hari ini, kecepatan balapan bisa menyelamatkan Anda, tetapi saya juga tidak memilikinya," jelas Piastri.

"Ini jelas sesuatu yang ingin saya perbaiki. Saya rasa kualifikasi secara umum masih konsisten bagus. Tentu saja ada momen-momen positif di beberapa titik. Akhir pekan ini, selain Baku, adalah akhir pekan pertama yang mengecewakan.

"Meskipun sebelumnya kurang memuaskan, hasilnya tetap cukup baik. Ada hal-hal yang perlu saya pahami dari akhir pekan ini karena ini bukan hanya terkait dengan kualifikasi.

"Saya rasa mencoba mencari tahu mengapa mobil tidak cocok akhir pekan ini adalah langkah pertama, saya rasa. Sulit untuk menemukan ritme balapan. Itulah perbedaan besar dibandingkan sirkuit lain yang pernah kami kunjungi, bahkan baru-baru ini."

Piastri “tidak lupa caranya mengemudi”

Hasil F1 GP Amerika semakin menegaskan kesulitan yang dihadapi Piastri balapan terakhir.

Itu termasuk akhir pekan Grand Prix Azerbaijan yang membawa bencana, di mana Piastri tersingkir dari balapan setelah melakukan jump-start.

Piastri disalip Norris di lap pembuka GP Singapura, sementara di Austin ia tidak bisa bertarung di depan - menghabiskan sebagian besar balapan menahan George Russelldari Mercedes.

Juara dunia F1 2009 Jenson Button mengisyaratkan bahwa tekanan perebutan gelar juara kini mungkin memengaruhi Piastri.

“Mobilnya jelas juga tidak cocok untuknya,” kata Button. “Ia belum lupa cara mengemudi. Itulah intinya.

“Ia akan berkeliling sambil berpikir ‘kenapa aku tidak bisa mengendarai mobil ini seperti rekan setimku? Seperti yang kulakukan sebelumnya?’ Tekanan meningkat ketika segalanya mulai berjalan buruk dan Anda juga mengambil arah yang sedikit salah saat pengaturan.

“Sulit untuk menemukan jalan keluar dari situasi itu. Yang penting adalah memiliki orang yang tepat di sekitar Anda dalam skenario itu. Ada begitu banyak tekanan — tekanan terbesar yang akan pernah dirasakan seorang pembalap saat berjuang untuk kejuaraan di F1.”

