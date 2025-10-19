Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Amerika Serikat di Austin
Pembaruan klasemen F1 2025 untuk pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of The Americas.
Keunggulan Oscar Piastri di klasemen F1 2025 terpangkas menjadi 14 poin dengan lima putaran tersisa setelah Grand Prix Amerika Serikat.
Piastri menjalani akhir pekan yang sulit di Circuit of the Americas, finis di posisi kelima yang kurang memuaskan pada Grand Prix hari Minggu.
Rival utamanya dalam perebutan gelar, Lando Norris, finis kedua setelah pertarungan sengit dengan Charles Leclerc sepanjang balapan. Dengan selisih delapan poin, Norris kini tertinggal 14 poin dari rekan setimnya menjelang Grand Prix Mexico City.
Max Verstappen kembali ke persaingan gelar juara F1 2025 setelah kemenangan ketiganya dalam empat balapan. Verstappen kini hanya terpaut 40 poin dari Piastri dalam perebutan gelar juara.
Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Amerika
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|346
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|5
|332
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|5
|306
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|252
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|192
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|142
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|89
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|73
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|41
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|39
|11
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|38
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|37
|13
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|30
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|28
|16
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|28
|17
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
|18
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|20
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|18
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Dengan McLaren yang memastikan gelar konstruktor F1 terakhirnya di Singapura, perhatian tertuju pada perebutan posisi kedua. Hanya ada selisih 10 poin antara tiga tim - Mercedes, Ferrari, dan Red Bull.
Williams tetap berada di jalur untuk finis tertinggi mereka sejak 2017 di posisi kelima. RB dan Aston Martin hanya terpaut tiga poin dalam perebutan posisi keenam klasemen konstruktor.
Sauber telah menggeser Haas setelah Nico Hulkenberg kembali meraih poin di Austin.
Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Amerika
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|McLaren F1 Team
|12
|678
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|341
|3
|Scuderia Ferrari HP
|0
|334
|4
|Oracle Red Bull Racing
|5
|331
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|111
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|72
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|69
|8
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|59
|9
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|48
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20