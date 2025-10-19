Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Amerika Serikat di Austin

Pembaruan klasemen F1 2025 untuk pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of The Americas.

Oscar Piastri
Oscar Piastri

Keunggulan Oscar Piastri di klasemen F1 2025 terpangkas menjadi 14 poin dengan lima putaran tersisa setelah Grand Prix Amerika Serikat.

Piastri menjalani akhir pekan yang sulit di Circuit of the Americas, finis di posisi kelima yang kurang memuaskan pada Grand Prix hari Minggu.

Rival utamanya dalam perebutan gelar, Lando Norris, finis kedua setelah pertarungan sengit dengan Charles Leclerc sepanjang balapan. Dengan selisih delapan poin, Norris kini tertinggal 14 poin dari rekan setimnya menjelang Grand Prix Mexico City.

Max Verstappen kembali ke persaingan gelar juara F1 2025 setelah kemenangan ketiganya dalam empat balapan. Verstappen kini hanya terpaut 40 poin dari Piastri dalam perebutan gelar juara.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Amerika

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7346
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team5332
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing5306
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2252
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0192
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0142
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team089
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing073
9Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber041
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team039
11Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing038
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team037
13Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team030
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team028
16Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing028
17Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team020
18Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team020
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber018
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Dengan McLaren yang memastikan gelar konstruktor F1 terakhirnya di Singapura, perhatian tertuju pada perebutan posisi kedua. Hanya ada selisih 10 poin antara tiga tim - Mercedes, Ferrari, dan Red Bull.

Williams tetap berada di jalur untuk finis tertinggi mereka sejak 2017 di posisi kelima. RB dan Aston Martin hanya terpaut tiga poin dalam perebutan posisi keenam klasemen konstruktor.

Sauber telah menggeser Haas setelah Nico Hulkenberg kembali meraih poin di Austin.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Amerika

PosTimMenangPoin
CMcLaren F1 Team12678
2Mercedes AMG Petronas F1 Team2341
3Scuderia Ferrari HP0334
4Oracle Red Bull Racing5331
5Atlassian Williams Racing0111
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team072
7Aston Martin Aramco F1 Team069
8Stake F1 Team Kick Sauber059
9MoneyGram Haas F1 Team048
10BWT Alpine F1 Team020

