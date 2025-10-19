Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Amerika Serikat di Austin

Keunggulan Oscar Piastri di klasemen F1 2025 terpangkas menjadi 14 poin dengan lima putaran tersisa setelah Grand Prix Amerika Serikat.

Piastri menjalani akhir pekan yang sulit di Circuit of the Americas, finis di posisi kelima yang kurang memuaskan pada Grand Prix hari Minggu.

Rival utamanya dalam perebutan gelar, Lando Norris, finis kedua setelah pertarungan sengit dengan Charles Leclerc sepanjang balapan. Dengan selisih delapan poin, Norris kini tertinggal 14 poin dari rekan setimnya menjelang Grand Prix Mexico City.

Max Verstappen kembali ke persaingan gelar juara F1 2025 setelah kemenangan ketiganya dalam empat balapan. Verstappen kini hanya terpaut 40 poin dari Piastri dalam perebutan gelar juara.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Amerika Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 7 346 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 5 332 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 5 306 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 252 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 0 192 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0 142 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 89 8 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 0 73 9 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 0 41 10 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 39 11 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 0 38 12 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 37 13 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 32 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 30 15 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 0 28 16 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 0 28 17 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 20 18 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 0 20 19 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 18 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 0 21 Jack Doohan AUS BWT Alpine F1 Team 0 0

Dengan McLaren yang memastikan gelar konstruktor F1 terakhirnya di Singapura, perhatian tertuju pada perebutan posisi kedua. Hanya ada selisih 10 poin antara tiga tim - Mercedes, Ferrari, dan Red Bull.

Williams tetap berada di jalur untuk finis tertinggi mereka sejak 2017 di posisi kelima. RB dan Aston Martin hanya terpaut tiga poin dalam perebutan posisi keenam klasemen konstruktor.

Sauber telah menggeser Haas setelah Nico Hulkenberg kembali meraih poin di Austin.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Amerika Pos Tim Menang Poin C McLaren F1 Team 12 678 2 Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 341 3 Scuderia Ferrari HP 0 334 4 Oracle Red Bull Racing 5 331 5 Atlassian Williams Racing 0 111 6 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 72 7 Aston Martin Aramco F1 Team 0 69 8 Stake F1 Team Kick Sauber 0 59 9 MoneyGram Haas F1 Team 0 48 10 BWT Alpine F1 Team 0 20

