F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Dekati McLaren usai Dominasi COTA

Hasil lengkap F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, putaran ke-19 dari 24 di musim 2025.

Verstappen celebrates fifth win of 2025
Verstappen celebrates fifth win of 2025

Max Verstappen meraih kemenangan dominan di F1 GP Amerika Serikat 2025 untuk semakin memperkecil selisih poinnya di klasemen.

Juara dunia empat kali itu kembali tampil impresif saat ia mengubah posisi pole menjadi kemenangan kelimanya musim ini dengan Red Bull yang performanya jauh lebih baik di Austin.

Kemenangan ketiga Verstappen dari empat balapan membuatnya semakin dekat ke duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, memangkas selisih poinnya dari pemuncak klasemen menjadi 40 poin dengan lima balapan tersisa.

Kemenangan Verstappen di Grand Prix terjadi sehari setelah ia memenangkan Sprint Race, di mana kedua mobil McLaren mengalami kecelakaan dalam tabrakan beruntun di tikungan pertama.

"Akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Saya tahu balapan ini tidak akan mudah," kata Verstappen.

"Jika Anda melihat keseluruhan balapan, kecepatan antara saya dan Lando sangat ketat. Di stint pertama kami membuat perbedaan, saya bisa memperkecil jarak dan itu menjadi jarak yang bertahan hingga akhir balapan.

"Tidak mudah mengatur ban di kedua stint tersebut. Kami tetap memimpin dan saya sangat bangga kepada semua orang yang mampu memberikan hasil akhir pekan seperti ini.

Tentang peluangnya untuk meraih gelar juara, Verstappen berkata: "Yang pasti, peluangnya ada. Kami hanya perlu berusaha dan memberikan hasil terbaik di akhir pekan ini hingga akhir balapan.

"Kami akan mencoba sebisa mungkin. Ini menarik dan saya sangat bersemangat hingga akhir balapan."

Norris meraih posisi kedua, setelah dua kali menyalip Ferrari milik Charles Leclerc.

Leclerc, yang memulai balapan dengan ban Soft, menyalip Norris di Tikungan 1 sebelum keduanya terlibat dalam perebutan posisi kedua yang sengit sepanjang balapan.

Norris menyalip Leclerc di Tikungan 12 pada Lap 51 untuk memastikan posisi kedua, sementara Leclerc terpaksa puas dengan posisi terakhir di podium, yaitu di posisi ketiga.

Harapan Lewis Hamilton untuk podium Grand Prix pertamanya bersama Ferrari berlanjut saat ia finis di posisi keempat, di depan Piastri, yang untuk keempat kali berturut-turut tertinggal dari Norris dan Verstappen.

Setelah akhir pekan yang kurang memuaskan, Piastri kini hanya unggul 14 poin dari rekan setimnya di McLaren, Norris, yang unggul 26 poin dari Verstappen.

George Russell dari Mercedes finis di posisi keenam, di depan Yuki Tsunoda dari Red Bull dan Nico Hulkenberg dari Sauber.

Oliver Bearman dan Fernando Alonso melengkapi posisi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh untuk Haas dan Aston Martin.

Carlos Sainz adalah satu-satunya pembalap yang gagal finis, dengan pembalap Williams tersebut mengalami kerusakan yang mengakhiri balapan ketika ia menabrak Mercedes milik Kimi Antonelli di awal balapan.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing56 laps
3Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+7.959s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+15.373s
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+28.536s
5Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+29.678s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+33.456s
7Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+52.714s
8Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+57.249s
9Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+64.722s
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+70.001s
11Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+73.209s
12Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+74.778s
13Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+75.746s
14Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+80.000s
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+83.043s
16Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+92.807s
17Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 lap
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+1 lap
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+ 1 lap
DNFCarlos SainzESPAtlassian Williams Racing7 laps
F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Dekati McLaren usai Dominasi COTA
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Amerika Serikat di Austin
7m ago
Oscar Piastri
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Dekati McLaren usai Dominasi COTA
14m ago
Verstappen celebrates fifth win of 2025
F1 News
Hulkenberg Tanggapi Kritikan Bos McLaren atas Insiden Sprint Race
2h ago
Hulkenberg was caught up in a multi-car accident
MotoGP News
Bagnaia Akui Keterpurukan Sejak Double Motegi "Tak Bisa Dijelaskan"
2h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi: Hanya Jurnalis yang Berpikir saya Bisa Memenangi GP Australia
3h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Australian MotoGP

More News

WSBK Results
Klasemen Akhir WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Spanyol
8h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Toprak Razgatlioglu Memenangi Gelar WorldSBK 2025 di Jerez
8h ago
Toprak Razgatlioglu wins the 2025 WorldSBK Championship.
WSBK Results
WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Menang, Razgatlioglu Kunci Gelar
9h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Starting Grid Race 2 WorldSBK Spanyol 2025 setelah Insiden Bulega-Toprak
11h ago
Nicolo Bulega, Ducati, 2025 Jerez WorldSBK
WSBK News
Bulega Tanggapi Kontak Kontroversial dengan Razgatlioglu di Superpole Race
11h ago
Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK, Superpole Race. Credit: Gold and Goose.