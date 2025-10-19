F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Dekati McLaren usai Dominasi COTA

Max Verstappen meraih kemenangan dominan di F1 GP Amerika Serikat 2025 untuk semakin memperkecil selisih poinnya di klasemen.

Juara dunia empat kali itu kembali tampil impresif saat ia mengubah posisi pole menjadi kemenangan kelimanya musim ini dengan Red Bull yang performanya jauh lebih baik di Austin.

Kemenangan ketiga Verstappen dari empat balapan membuatnya semakin dekat ke duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, memangkas selisih poinnya dari pemuncak klasemen menjadi 40 poin dengan lima balapan tersisa.

Kemenangan Verstappen di Grand Prix terjadi sehari setelah ia memenangkan Sprint Race, di mana kedua mobil McLaren mengalami kecelakaan dalam tabrakan beruntun di tikungan pertama.

"Akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Saya tahu balapan ini tidak akan mudah," kata Verstappen.

"Jika Anda melihat keseluruhan balapan, kecepatan antara saya dan Lando sangat ketat. Di stint pertama kami membuat perbedaan, saya bisa memperkecil jarak dan itu menjadi jarak yang bertahan hingga akhir balapan.

"Tidak mudah mengatur ban di kedua stint tersebut. Kami tetap memimpin dan saya sangat bangga kepada semua orang yang mampu memberikan hasil akhir pekan seperti ini.

Tentang peluangnya untuk meraih gelar juara, Verstappen berkata: "Yang pasti, peluangnya ada. Kami hanya perlu berusaha dan memberikan hasil terbaik di akhir pekan ini hingga akhir balapan.

"Kami akan mencoba sebisa mungkin. Ini menarik dan saya sangat bersemangat hingga akhir balapan."

Norris meraih posisi kedua, setelah dua kali menyalip Ferrari milik Charles Leclerc.

Leclerc, yang memulai balapan dengan ban Soft, menyalip Norris di Tikungan 1 sebelum keduanya terlibat dalam perebutan posisi kedua yang sengit sepanjang balapan.

Norris menyalip Leclerc di Tikungan 12 pada Lap 51 untuk memastikan posisi kedua, sementara Leclerc terpaksa puas dengan posisi terakhir di podium, yaitu di posisi ketiga.

Harapan Lewis Hamilton untuk podium Grand Prix pertamanya bersama Ferrari berlanjut saat ia finis di posisi keempat, di depan Piastri, yang untuk keempat kali berturut-turut tertinggal dari Norris dan Verstappen.

Setelah akhir pekan yang kurang memuaskan, Piastri kini hanya unggul 14 poin dari rekan setimnya di McLaren, Norris, yang unggul 26 poin dari Verstappen.

George Russell dari Mercedes finis di posisi keenam, di depan Yuki Tsunoda dari Red Bull dan Nico Hulkenberg dari Sauber.

Oliver Bearman dan Fernando Alonso melengkapi posisi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh untuk Haas dan Aston Martin.

Carlos Sainz adalah satu-satunya pembalap yang gagal finis, dengan pembalap Williams tersebut mengalami kerusakan yang mengakhiri balapan ketika ia menabrak Mercedes milik Kimi Antonelli di awal balapan.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 56 laps 3 Lando Norris GBR McLaren F1 Team +7.959s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP +15.373s 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP +28.536s 5 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team +29.678s 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +33.456s 7 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +52.714s 8 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber +57.249s 9 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +64.722s 10 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team +70.001s 11 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +73.209s 12 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team +74.778s 13 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +75.746s 14 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing +80.000s 15 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team +83.043s 16 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +92.807s 17 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team +1 lap 18 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber +1 lap 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team + 1 lap DNF Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 7 laps

