Hulkenberg Tanggapi Kritikan Bos McLaren atas Insiden Sprint Race

Nico Hulkenberg menjelaskan versinya tentang tabrakan yang menyingkirkan duo McLaren di awal sprint race Grand Prix Amerika Serikat.

Dua rival perebutan gelar, Lando Norris dan Oscar Piastri, tersingkir di Tikungan 1 pada putaran pertama sprint hari Sabtu setelah Hulkenberg dari Sauber menyenggol Piastri dan secara tidak sengaja mengirim mobil itu ke arah McLaren.

Baik Norris maupun Piastri mengalami kerusakan parah pada McLaren mereka dan terpaksa mundur.

Segera setelah kecelakaan tersebut, bos McLaren, Zak Brown, menyalahkan Hulkenberg dan menuduh veteran Jerman itu melakukan "pengemudi amatir".

"Itu mengerikan," kata Brown kepada Sky Sports F1. "Tidak ada satu pun pembalap kami yang bisa disalahkan di sana.

"Pengemudi amatir. Beberapa pembalap di depan menabrak kedua pembalap kami. Saya ingin menonton tayangan ulangnya lagi, tetapi jelas Nico menabrak Oscar dan dia seharusnya tidak berada di tempat itu."

Namun, setelah meninjau rekaman tersebut, Brown kemudian menarik kembali pendirian awalnya.

"Saya sudah meninjaunya, saya rasa pandangan saya sudah berubah. Saya tidak bisa menyalahkan Nico," aku Brown kepada Sky Sports F1.

"Di tengah situasi yang panas, jelas saya cukup terganggu dengan apa yang saya lihat di sana, banyak insiden di Tikungan 1. Tapi saya rasa itu bukan salah Nico."

There was chaos at the start of the sprint race

Pembelaan Hulkenberg

Hulkenberg bersikeras ia tidak punya tujuan karena ia akhirnya terjebak di antara McLaren Piastri dan Fernando Alonso dari Aston Martin, yang telah bergerak dari sisi dalam.

"Saya tidak [punya tujuan]," tegas Hulkenberg. "Kami semua jelas sedang balapan. Fernando [Alonso] seperti mengambil sisi dalam, tetapi saya tahu dia sedang menyelam, tetapi saya tidak tahu persis di mana dia berada.

"Dia berada di titik buta saat itu, jadi saya ingin memberinya ruang. Dan kemudian Oscar berbelok dengan sangat tiba-tiba dan agresif. Saya ingin memotong kembali untuk keluar, tetapi jelas, saya ada di sana. Malang bagi kita semua."

Ketika ia diberitahu bahwa Brown telah menarik kembali kritiknya, Hulkenberg menjawab: "Bagus. Jadi kita semua sepakat kalau begitu."

"Masih membuat frustrasi dan mengecewakan, karena mobilnya kuat dan jika kami mempertahankannya, kami pasti bisa mencetak poin. Saya cukup yakin dan percaya diri tentang itu, tapi ya, seharusnya bisa, seharusnya bisa, seharusnya bisa."

