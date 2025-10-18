F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Lanjutkan Dominasi dengan Pole
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, Putaran ke-19 dari 24 musim 2025.
Max Verstappen akan memulai F1 GP Amerika Serikat 2025 dari pole position.
Hanya beberapa jam setelah mendominasi Sprint Race di Circuit of The Americas, Verstappen hanya membutuhkan satu putaran di Q3 untuk mengamankan pole ketujuhnya tahun ini,
Merefleksikan keberhasilannya meraih pole position, Verstappen berkata: “Rasanya bagus. Saya pikir di setiap segmen, mobilnya sangat kuat.
"Mencoba menyelesaikan putaran di sini terkadang sangat sulit. Cuacanya sangat panas, anginnya juga sangat kencang – di sektor pertama, mendapatkan tailwind cukup menantang.
“Lari pertama di Q3 cukup bagus. Hanya sedikit membaik dari Q2. Sayangnya saya tidak bisa melakukan balapan terakhir saya. Agak berantakan dengan lap-lap out, tapi untungnya, kami tidak membutuhkannya."
Lando Norris mengungguli Charles Leclerc untuk mengamankan posisi kedua di grid di Austin. Leclerc bangkit dari awal akhir pekan yang sulit untuk meraih posisi ketiga, di depan George Russell yang finis kedua di Sprint Race.
Semenntara itu, rekan satu tim Leclerc di Ferrari, Lewis Hamilton, akan start dari posisi kelima. Piastri akan bekerja keras dari posisi keenam untuk mempertahankan keunggulannya di klasemen.
Kimi Antonelli akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ketujuh, di depan Ollie Bearman dari Haas, yang kembali tampil impresif. Carlos Sainz dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar.
F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.207s
|1m32.701s
|1m32.510s
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m33.843s
|1m32.876s
|1m32.801s
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m33.525s
|1m32.869s
|1m32.807s
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.311s
|1m33.058s
|1m32.826s
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m33.685s
|1m32.914s
|1m32.912s
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m33.746s
|1m33.228s
|1m33.084s
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.501s
|1m33.044s
|1m33.114s
|8
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m33.921s
|1m33.238s
|1m33.139s
|9
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m33.739s
|1m33.124s
|1m33.150s
|10
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1n33.741s
|1m33.237s
|1m33.160s
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m33.551s
|1m33.334s
|12
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m33.549s
|1m33.360s
|13
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.935s
|1m33.466s
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m33.599s
|1m33.651s
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.039s
|1m34.044s
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m34.125s
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m34.136s
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m34.540s
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m34.690s
|20
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|No Time Set