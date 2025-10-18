F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Lanjutkan Dominasi dengan Pole

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, Putaran ke-19 dari 24 musim 2025.

Max Verstappen akan memulai F1 GP Amerika Serikat 2025 dari pole position.

Hanya beberapa jam setelah mendominasi Sprint Race di Circuit of The Americas, Verstappen hanya membutuhkan satu putaran di Q3 untuk mengamankan pole ketujuhnya tahun ini, 

Merefleksikan keberhasilannya meraih pole position, Verstappen berkata: “Rasanya bagus. Saya pikir di setiap segmen, mobilnya sangat kuat.

"Mencoba menyelesaikan putaran di sini terkadang sangat sulit. Cuacanya sangat panas, anginnya juga sangat kencang – di sektor pertama, mendapatkan tailwind cukup menantang.

“Lari pertama di Q3 cukup bagus. Hanya sedikit membaik dari Q2. Sayangnya saya tidak bisa melakukan balapan terakhir saya. Agak berantakan dengan lap-lap out, tapi untungnya, kami tidak membutuhkannya."

Lando Norris mengungguli Charles Leclerc untuk mengamankan posisi kedua di grid di Austin. Leclerc bangkit dari awal akhir pekan yang sulit untuk meraih posisi ketiga, di depan George Russell yang finis kedua di Sprint Race.

Semenntara itu, rekan satu tim Leclerc di Ferrari, Lewis Hamilton, akan start dari posisi kelima. Piastri akan bekerja keras dari posisi keenam untuk mempertahankan keunggulannya di klasemen.

Kimi Antonelli akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ketujuh, di depan Ollie Bearman dari Haas, yang kembali tampil impresif. Carlos Sainz dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m33.207s1m32.701s1m32.510s
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m33.843s1m32.876s1m32.801s
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m33.525s1m32.869s1m32.807s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.311s1m33.058s1m32.826s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m33.685s1m32.914s1m32.912s
6Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m33.746s1m33.228s1m33.084s
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.501s1m33.044s1m33.114s
8Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m33.921s1m33.238s1m33.139s
9Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m33.739s1m33.124s1m33.150s
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1n33.741s1m33.237s1m33.160s
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m33.551s1m33.334s 
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m33.549s1m33.360s 
13Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m33.935s1m33.466s 
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m33.599s1m33.651s 
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m34.039s1m34.044s 
16Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m34.125s  
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m34.136s  
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m34.540s  
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m34.690s  
20Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 TeamNo Time Set  

