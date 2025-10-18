F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Lanjutkan Dominasi dengan Pole

Max Verstappen akan memulai F1 GP Amerika Serikat 2025 dari pole position.

Hanya beberapa jam setelah mendominasi Sprint Race di Circuit of The Americas, Verstappen hanya membutuhkan satu putaran di Q3 untuk mengamankan pole ketujuhnya tahun ini,

Merefleksikan keberhasilannya meraih pole position, Verstappen berkata: “Rasanya bagus. Saya pikir di setiap segmen, mobilnya sangat kuat.

"Mencoba menyelesaikan putaran di sini terkadang sangat sulit. Cuacanya sangat panas, anginnya juga sangat kencang – di sektor pertama, mendapatkan tailwind cukup menantang.

“Lari pertama di Q3 cukup bagus. Hanya sedikit membaik dari Q2. Sayangnya saya tidak bisa melakukan balapan terakhir saya. Agak berantakan dengan lap-lap out, tapi untungnya, kami tidak membutuhkannya."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen

Lando Norris mengungguli Charles Leclerc untuk mengamankan posisi kedua di grid di Austin. Leclerc bangkit dari awal akhir pekan yang sulit untuk meraih posisi ketiga, di depan George Russell yang finis kedua di Sprint Race.

Semenntara itu, rekan satu tim Leclerc di Ferrari, Lewis Hamilton, akan start dari posisi kelima. Piastri akan bekerja keras dari posisi keenam untuk mempertahankan keunggulannya di klasemen.

Kimi Antonelli akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ketujuh, di depan Ollie Bearman dari Haas, yang kembali tampil impresif. Carlos Sainz dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m33.207s 1m32.701s 1m32.510s 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m33.843s 1m32.876s 1m32.801s 3 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m33.525s 1m32.869s 1m32.807s 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.311s 1m33.058s 1m32.826s 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m33.685s 1m32.914s 1m32.912s 6 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m33.746s 1m33.228s 1m33.084s 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.501s 1m33.044s 1m33.114s 8 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m33.921s 1m33.238s 1m33.139s 9 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m33.739s 1m33.124s 1m33.150s 10 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1n33.741s 1m33.237s 1m33.160s 11 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m33.551s 1m33.334s 12 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m33.549s 1m33.360s 13 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m33.935s 1m33.466s 14 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m33.599s 1m33.651s 15 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m34.039s 1m34.044s 16 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m34.125s 17 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m34.136s 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m34.540s 19 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m34.690s 20 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team No Time Set

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT