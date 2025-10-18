McLaren Salahkan "Aksi Amatir" Rival saat Norris dan Piastri Tersingkir

McLaren dan kedua pembalapnya telah bereaksi terhadap sprint GP AS yang membawa bencana.

Oscar Piastri
Oscar Piastri

McLaren mengecam keras aksi "mengemudi amatir" yang dilakukan rival mereka setelah Lando Norris dan Oscar Piastri tersingkir dari Sprint Race F1 GP Amerika Serikat.

Rekan satu tim McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Norris dan Piastri, bertarung untuk posisi kedua menjelang Tikungan 1 pada lap pembuka Sprint Race.

bersaing memperebutkan posisi kedua menjelang Tikungan 1 di lap pembuka sprint race, tetapi Piastri ditabrak oleh pembalap Sauber yang dikemudikan Nico Hulkenberg dari belakang.

Pemimpin klasemen kemudian terpental dan menabrak Norris, membuat kedua pembalap McLaren tersungkur dalam insiden yang kacau tersebut.

CEO McLaren Racing, Zak Brown, langsung menyalahkan Hulkenberg, bersikeras bahwa para pembalapnya tidak dapat melakukan apa pun untuk menghindari kecelakaan beruntun tersebut.

"Itu mengerikan. Tidak ada satu pun pembalap kami yang bisa disalahkan," ujar Brown kepada Sky Sports F1. "Itulah beberapa pengemudi amatir yang mengemudi di depan, [mereka] membuat dua orang pingsan.

"Saya ingin menonton tayangan ulangnya lagi, tetapi jelas Nico Hulkenberg menabrak Oscar dan dia seharusnya tidak berada di tempatnya, ban kiri belakangnya malah terbentur.

"Sepertinya kerusakannya hanya sebatas suspensi, jadi semoga saja relatif mudah diperbaiki."

Piastri and Norris collide
Piastri and Norris collide

Reaksi Norris dan Piastri

Norris mengatakan dia hanyalah penumpang yang tak berdaya.

"Saya tertabrak. Apa lagi yang harus saya lakukan?" kata Norris.

"Saya perlu memikirkannya lebih lanjut. Saya baru saja tertabrak, saya tersingkir, jadi tidak banyak yang bisa saya lakukan."

Piastri menggambarkannya sebagai "bukan cara yang baik untuk memulai hari".

"Saya belum melihat insiden itu dari kamera TV, tetapi jelas saya memulai dengan cukup baik," tambah pembalap Australia itu.

"Kami berdua melaju cukup jauh di Tikungan 1 dan saya mencoba untuk mundur, dan tertabrak, jadi jelas bukan cara yang baik untuk memulai hari.

"Saya perlu memikirkannya lagi."

Max Verstappen memenangkan sprint race untuk memperkecil ketertinggalannya dari para pembalap McLaren di klasemen.

Pembalap Red Bull itu kini tertinggal 55 poin di belakang Piastri dan hanya terpaut 25 poin dari Norris.

Martin Brundle dari Sky Sports F1 mengatakan Norris dan Piastri tidak boleh membiarkan Verstappen memengaruhi pikiran mereka.

"McLaren perlu mengemudikan mobil mereka dengan baik. Mereka punya mobil yang cepat. Jika mereka memikirkan Max, mereka salah memikirkan hal itu," kata Brundle.

"Bagian belakang Red Bull perlu diperbaiki. Itulah satu-satunya hal yang bisa membuat McLaren nyaman karena Red Bull hari ini beruntung bisa dikalahkan."

In this article

McLaren Salahkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
McLaren Salahkan "Aksi Amatir" Rival saat Norris dan Piastri Tersingkir
1m ago
Oscar Piastri
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Menang Sprint, Duo McLaren DNF
27m ago
Max Verstappen
MotoGP News
LCR Jelaskan Situasi Kontrak Diogo Moreira dengan Tim
2h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Australian Moto2
WSBK Results
WorldSBK Spanyol 2025: Bulega Jaga Asa Gelar dengan Kemenangan Race 1
3h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Bezzecchi Menangi Sprint setelah Drama Burung Camar
7h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP

More News

MotoGP News
Quartararo Sesali Pemilihan Ban Depan Medium di Sprint Race
7h ago
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Akui Sprint Race yang Buruk di Phillip Island "Memalukan"
7h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Australian MotoGP
WSBK Results
WorldSBK Jerez 2025: Bulega Hancurkan Razgatlioglu di Superpole
9h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
F1 News
McLaren Tanggapi "Konsekuensi" Norris atas Insiden Piastri
11h ago
Lando Norris
Moto2 Results
Moto2 Australia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Turun Grid ke P19
11h ago
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Australian GP, Phillip Island, 2025