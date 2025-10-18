F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Menang Sprint, Duo McLaren DNF
Hasil lengkap Sprint Race F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, putaran ke-19 dari 24 musim 2025.
Max Verstappen meraih kemenangan Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025, memangkas keunggulan Oscar Piastri di klasemen kejuaraan sebanyak delapan poin setelah kedua McLaren bertabrakan di lap pembuka.
Verstappen mengendalikan balapan dari pole setelah balapan Piastri dan Lando Norris berakhir di lap pertama.
Start dari posisi ketiga, Piastri memulai balapan lebih baik dari Norris saat kedua McLaren sejajar menuju Tikungan 1.
Piastri coba melakukan switchback terhadap rekan setimnya, tetapi Nico Hulkenberg tidak bisa menghindari kontak McLaren #81, yang terpental dan mengarah ke Norris di exit Tikungan 1.
Kejadian ini membuat Piastri, Norris, dan Fernando Alonso yang malang tersingkir dari balapan. Setelah dinetralkan oleh Safety Car, Sprint Race kembali dimulai pada Lap 6 saat debris sudah dibersihkan dari trek.
Verstappen mempertahankan keunggulannya di depan George Russell dari Mercedes, yang tampak agresif di lap-lap awal. Russell mencoba melakukan manuver agresif terhadap Verstappen di Tikungan 12.
Kedua pembalap keluar jalur karena Russell tidak dapat memperlambat mobilnya tepat waktu. Verstappen tetap unggul dan akhirnya meraih kemenangan Sprint Race lainnya.
Hasil ini memangkas defisit Verstappen kini menjadi 55 poin dari Piastri dengan enam balapan tersisa. Russell finis kedua di depan Carlos Sainz, yang berhasil menahan duo Ferrari untuk melengkapi podium.
Lap 1 yang bersih memungkinkan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc naik posisi. Leclerc berada di depan Hamilton hingga sebuah kesalahan di rangkaian awal tikungan berkecepatan tinggi membuatnya rentan terhadap sang juara dunia tujuh kali.
Hamilton finis keempat, setelah menyalip Leclerc di Lap 9 menuju Tikungan 12. Alex Albon mengamankan posisi keenam, menutup hari yang mengesankan bagi Williams di Austin.
Yuki Tsunoda finis ketujuh, naik 11 posisi setelah lap pertama. Kimi Antonelli melengkapi delapan pencetak poin teratas, mengungguli Ollie Bearman yang terkena penalti waktu 10 detik.
Balapan selesai di belakanf Safety Car setelah insiden ceroboh antara Lance Stroll dan Esteban Ocon di Tikungan 1.
F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pos
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|19 Laps
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+0.395s
|3
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|+0.791s
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+1.224s
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+1.825s
|6
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|+2.576s
|7
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+2.976s
|8
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+4.147s
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+4.804s
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+5.126s
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+5.649s
|12
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+6.228s
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+6.624s
|14
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+8.006s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+13.576s
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|DNF
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|DNF
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|DNF
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|DNF
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|DNF