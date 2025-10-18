F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Menang Sprint, Duo McLaren DNF

Hasil lengkap Sprint Race F1 GP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, putaran ke-19 dari 24 musim 2025.

Max Verstappen meraih kemenangan Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025, memangkas keunggulan Oscar Piastri di klasemen kejuaraan sebanyak delapan poin setelah kedua McLaren bertabrakan di lap pembuka.

Verstappen mengendalikan balapan dari pole setelah balapan Piastri dan Lando Norris berakhir di lap pertama.

Start dari posisi ketiga, Piastri memulai  balapan lebih baik dari Norris saat kedua McLaren sejajar menuju Tikungan 1. 

Piastri coba melakukan switchback terhadap rekan setimnya, tetapi Nico Hulkenberg tidak bisa menghindari kontak McLaren #81, yang terpental dan mengarah ke Norris di exit Tikungan 1.

Kejadian ini membuat Piastri, Norris, dan Fernando Alonso yang malang tersingkir dari balapan. Setelah dinetralkan oleh Safety Car, Sprint Race kembali dimulai pada Lap 6 saat debris sudah dibersihkan dari trek.

Verstappen mempertahankan keunggulannya di depan George Russell dari Mercedes, yang tampak agresif di lap-lap awal. Russell mencoba melakukan manuver agresif terhadap Verstappen di Tikungan 12.

Kedua pembalap keluar jalur karena Russell tidak dapat memperlambat mobilnya tepat waktu. Verstappen tetap unggul dan akhirnya meraih kemenangan Sprint Race lainnya.

Hasil ini memangkas defisit Verstappen kini menjadi 55 poin dari Piastri dengan enam balapan tersisa. Russell finis kedua di depan Carlos Sainz, yang berhasil menahan duo Ferrari untuk melengkapi podium.

Lap 1 yang bersih memungkinkan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc naik posisi. Leclerc berada di depan Hamilton hingga sebuah kesalahan di rangkaian awal tikungan berkecepatan tinggi membuatnya rentan terhadap sang juara dunia tujuh kali.

Hamilton finis keempat, setelah menyalip Leclerc di Lap 9 menuju Tikungan 12. Alex Albon mengamankan posisi keenam, menutup hari yang mengesankan bagi Williams di Austin.

Yuki Tsunoda finis ketujuh, naik 11 posisi setelah lap pertama. Kimi Antonelli melengkapi delapan pencetak poin teratas, mengungguli Ollie Bearman yang terkena penalti waktu 10 detik.

Balapan selesai di belakanf Safety Car setelah insiden ceroboh antara Lance Stroll dan Esteban Ocon di Tikungan 1.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Sprint Race

PosPosNATTimLap/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing19 Laps
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+0.395s
3Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+0.791s
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+1.224s
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+1.825s
6Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+2.576s
7Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+2.976s
8Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+4.147s
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+4.804s
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+5.126s
11Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+5.649s
12Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+6.228s
13Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+6.624s
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+8.006s
15Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+13.576s
 Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 TeamDNF
 Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 TeamDNF
 Oscar PiastriAUSMcLaren F1 TeamDNF
 Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 TeamDNF
 Lando NorrisGBRMcLaren F1 TeamDNF

