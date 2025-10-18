F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Menang Sprint, Duo McLaren DNF

Max Verstappen meraih kemenangan Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025, memangkas keunggulan Oscar Piastri di klasemen kejuaraan sebanyak delapan poin setelah kedua McLaren bertabrakan di lap pembuka.

Verstappen mengendalikan balapan dari pole setelah balapan Piastri dan Lando Norris berakhir di lap pertama.

Start dari posisi ketiga, Piastri memulai balapan lebih baik dari Norris saat kedua McLaren sejajar menuju Tikungan 1.

Piastri coba melakukan switchback terhadap rekan setimnya, tetapi Nico Hulkenberg tidak bisa menghindari kontak McLaren #81, yang terpental dan mengarah ke Norris di exit Tikungan 1.

Piastri and Norris collide

Kejadian ini membuat Piastri, Norris, dan Fernando Alonso yang malang tersingkir dari balapan. Setelah dinetralkan oleh Safety Car, Sprint Race kembali dimulai pada Lap 6 saat debris sudah dibersihkan dari trek.

Verstappen mempertahankan keunggulannya di depan George Russell dari Mercedes, yang tampak agresif di lap-lap awal. Russell mencoba melakukan manuver agresif terhadap Verstappen di Tikungan 12.

Kedua pembalap keluar jalur karena Russell tidak dapat memperlambat mobilnya tepat waktu. Verstappen tetap unggul dan akhirnya meraih kemenangan Sprint Race lainnya.

Hasil ini memangkas defisit Verstappen kini menjadi 55 poin dari Piastri dengan enam balapan tersisa. Russell finis kedua di depan Carlos Sainz, yang berhasil menahan duo Ferrari untuk melengkapi podium.

Lap 1 yang bersih memungkinkan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc naik posisi. Leclerc berada di depan Hamilton hingga sebuah kesalahan di rangkaian awal tikungan berkecepatan tinggi membuatnya rentan terhadap sang juara dunia tujuh kali.

Hamilton finis keempat, setelah menyalip Leclerc di Lap 9 menuju Tikungan 12. Alex Albon mengamankan posisi keenam, menutup hari yang mengesankan bagi Williams di Austin.

Yuki Tsunoda finis ketujuh, naik 11 posisi setelah lap pertama. Kimi Antonelli melengkapi delapan pencetak poin teratas, mengungguli Ollie Bearman yang terkena penalti waktu 10 detik.

Balapan selesai di belakanf Safety Car setelah insiden ceroboh antara Lance Stroll dan Esteban Ocon di Tikungan 1.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - Circuit of The Americas - Hasil Sprint Race Pos Pos NAT Tim Lap/Gap 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 19 Laps 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +0.395s 3 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing +0.791s 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP +1.224s 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP +1.825s 6 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing +2.576s 7 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +2.976s 8 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +4.147s 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +4.804s 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team +5.126s 11 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber +5.649s 12 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +6.228s 13 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber +6.624s 14 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team +8.006s 15 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +13.576s Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team DNF Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team DNF Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team DNF Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team DNF Lando Norris GBR McLaren F1 Team DNF

