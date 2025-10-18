F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Kalahkan Duo McLaren untuk Pole Sprint

Max Verstappen mengklaim pole position untuk Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025.

Verstappen mengungguli kedua pembalap McLaren untuk meraih pole position di sprint race di Austin untuk tahun ketiga berturut-turut.

Pembalap Red Bull itu mencatatkan 1 menit 32,143 detik yang sensasional di akhir SQ3 untuk mengungguli Lando Norris dengan selisih 0,071 detik. McLaren lainnya milik Oscar Piastri berada di posisi ketiga, terpaut 0,3 detik.

Ini menandai pole sprint ke-10 sang juara dunia empat kali dan menempatkannya di posisi yang tepat untuk meraih kemenangan Sprint ke-13 dsejak diperkenalkan pada tahun 2021.

Verstappen terus menekan duo McLaren dalam perebutan gelar juara, dan pembalap Belanda itu akan berusaha memperkecil selisih 63 poinnya dari Piastri dalam sprint race hari Sabtu.

"Kualifikasi yang bagus," kata Verstappen. "Di sepanjang segmen, kami cukup dekat, hampir tidak bisa menyamakan kedudukan ketika dibutuhkan di akhir, yang tidak mudah karena Anda menggunakan kompon lunak tanpa referensi."

"Berjalan dengan baik, tetapi saya masih memperkirakan besok akan menjadi pertarungan yang sulit di Sprint, tetapi saya pikir itulah yang ingin kami lihat. Saya bersemangat untuk besok dan senang dengan hari ini."

Angin bertiup kencang sekali. Treknya juga sangat bergelombang, sehingga mobil-mobil bisa dengan mudah menyalip Anda dalam kecepatan tinggi. Dalam kualifikasi seperti itu, Anda harus meninggalkan beberapa margin di sana-sini, tetapi bagi kami, ini adalah hari yang sangat baik.”

Nico Hulkenberg meraih posisi keempat yang mengesankan di grid untuk Sauber, di depan George Russell dari Mercedes dan Fernando Alonso dari Aston Martin.

Carlos Sainz dari Williams berada di posisi ketujuh saat ia mengungguli kedua Ferrari.

Ferrari kesulitan untuk mengejar dan hanya mampu meraih posisi kedelapan dan ke-10 untuk Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, dengan pembalap Williams lainnya dari Alex Albon memisahkan duo Scuderia tersebut.

Kimi Antonelli hampir tersingkir ketika kedua pembalap Ferrari melaju dengan selisih tipis, membuat rookie Mercedes itu tertinggal di posisi ke-11 untuk sprint.

Isack Hadjar berada di urutan ke-12 tercepat di depan Alpine dari Pierre Gasly, Aston Martin dari Lance Stroll, dan pembalap Racing Bulls lainnya dari Liam Lawson, yang catatan waktu terbaiknya dihapus karena pelanggaran batas lintasan di Tikungan 19 dan ia finis di posisi ke-15.

Oliver Bearman berada di posisi ke-16 untuk Haas, di depan Franco Colapinto dari Alpine dan Yuki Tsunoda dari Red Bull, yang secara memalukan keluar dari SQ1 setelah gagal mencapai garis finis tepat waktu.

Setelah diberitahu bahwa ia tersingkir di posisi ke-18 dalam sesi yang sangat berantakan, Tsunoda yang tercengang menjawab: "Maksudku, apa?!"

Haas kedua yang dikemudikan Esteban Ocon berada di posisi ke-19, sementara Gabriel Bortoleto dari Sauber tidak dapat mencatatkan waktu putaran setelah terjebak dalam kemacetan lalu lintas di akhir sesi.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - COTA - Hasil Sprint Qualifying Pos Pembalap NAT Tim SQ1 SQ2 SQ3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m33.363s 1m33.163s 1m32.143s 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m33.224s 1m33.033s 1m32.214s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m33.889s 1m33.371s 1m32.523s 4 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m34.236s 1m33.577s 1m32.645s 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m34.653s 1m33.462s 1m32.888s 6 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m34.737s 1m33.951s 1m32.910s 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m34.239ss 1m33.652s 1m32.911s 8 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m34.226s 1m34.012s 1m33.035s 9 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m34.472s 1m33.831s 1m33.099s 10 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m34.913s 1m33.938s 1m33.104s 11 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m34.414s 1m34.018s 12 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m34.243s 1m34.241s 13 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m35.144s 1m34.258s 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m34.988s 1m34.394s 15 Liam Lawson NZL Oracle Red Bull Racing 1m34.603s No time set 16 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m35.159s 17 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m35.246s 18 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m35.259s 19 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m36.003s 20 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber No time set

