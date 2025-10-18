F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Kalahkan Duo McLaren untuk Pole Sprint

Hasil Sprint Qualifying untuk F1 GP Amerika Serikat, putaran ke-19 dari 24 musim 2025.

Max Verstappen mengklaim pole position untuk Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025.

Verstappen mengungguli kedua pembalap McLaren untuk meraih pole position di sprint race di Austin untuk tahun ketiga berturut-turut.

Pembalap Red Bull itu mencatatkan 1 menit 32,143 detik yang sensasional di akhir SQ3 untuk mengungguli Lando Norris dengan selisih 0,071 detik. McLaren lainnya milik Oscar Piastri berada di posisi ketiga, terpaut 0,3 detik.

Ini menandai pole sprint ke-10 sang juara dunia empat kali dan menempatkannya di posisi yang tepat untuk meraih kemenangan Sprint ke-13 dsejak diperkenalkan pada tahun 2021.

Verstappen terus menekan duo McLaren dalam perebutan gelar juara, dan pembalap Belanda itu akan berusaha memperkecil selisih 63 poinnya dari Piastri dalam sprint race hari Sabtu.

"Kualifikasi yang bagus," kata Verstappen. "Di sepanjang segmen, kami cukup dekat, hampir tidak bisa menyamakan kedudukan ketika dibutuhkan di akhir, yang tidak mudah karena Anda menggunakan kompon lunak tanpa referensi."

"Berjalan dengan baik, tetapi saya masih memperkirakan besok akan menjadi pertarungan yang sulit di Sprint, tetapi saya pikir itulah yang ingin kami lihat. Saya bersemangat untuk besok dan senang dengan hari ini."

Angin bertiup kencang sekali. Treknya juga sangat bergelombang, sehingga mobil-mobil bisa dengan mudah menyalip Anda dalam kecepatan tinggi. Dalam kualifikasi seperti itu, Anda harus meninggalkan beberapa margin di sana-sini, tetapi bagi kami, ini adalah hari yang sangat baik.”

Nico Hulkenberg meraih posisi keempat yang mengesankan di grid untuk Sauber, di depan George Russell dari Mercedes dan Fernando Alonso dari Aston Martin.

Carlos Sainz dari Williams berada di posisi ketujuh saat ia mengungguli kedua Ferrari.

Ferrari kesulitan untuk mengejar dan hanya mampu meraih posisi kedelapan dan ke-10 untuk Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, dengan pembalap Williams lainnya dari Alex Albon memisahkan duo Scuderia tersebut.

Kimi Antonelli hampir tersingkir ketika kedua pembalap Ferrari melaju dengan selisih tipis, membuat rookie Mercedes itu tertinggal di posisi ke-11 untuk sprint.

Isack Hadjar berada di urutan ke-12 tercepat di depan Alpine dari Pierre Gasly, Aston Martin dari Lance Stroll, dan pembalap Racing Bulls lainnya dari Liam Lawson, yang catatan waktu terbaiknya dihapus karena pelanggaran batas lintasan di Tikungan 19 dan ia finis di posisi ke-15.

Oliver Bearman berada di posisi ke-16 untuk Haas, di depan Franco Colapinto dari Alpine dan Yuki Tsunoda dari Red Bull, yang secara memalukan keluar dari SQ1 setelah gagal mencapai garis finis tepat waktu.

Setelah diberitahu bahwa ia tersingkir di posisi ke-18 dalam sesi yang sangat berantakan, Tsunoda yang tercengang menjawab: "Maksudku, apa?!"

Haas kedua yang dikemudikan Esteban Ocon berada di posisi ke-19, sementara Gabriel Bortoleto dari Sauber tidak dapat mencatatkan waktu putaran setelah terjebak dalam kemacetan lalu lintas di akhir sesi.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - COTA - Hasil Sprint Qualifying

PosPembalapNATTimSQ1SQ2SQ3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m33.363s1m33.163s1m32.143s
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m33.224s1m33.033s1m32.214s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m33.889s1m33.371s1m32.523s
4Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m34.236s1m33.577s1m32.645s
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.653s1m33.462s1m32.888s
6Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m34.737s1m33.951s1m32.910s
7Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m34.239ss1m33.652s1m32.911s
8Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.226s1m34.012s1m33.035s
9Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m34.472s1m33.831s1m33.099s
10Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m34.913s1m33.938s1m33.104s
11Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.414s1m34.018s 
12Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m34.243s1m34.241s 
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.144s1m34.258s 
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m34.988s1m34.394s 
15Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m34.603sNo time set 
16Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m35.159s  
17Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m35.246s  
18Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m35.259s  
19Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m36.003s  
20Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick SauberNo time set  
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

