F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Kalahkan Duo McLaren untuk Pole Sprint
Hasil Sprint Qualifying untuk F1 GP Amerika Serikat, putaran ke-19 dari 24 musim 2025.
Max Verstappen mengklaim pole position untuk Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025.
Verstappen mengungguli kedua pembalap McLaren untuk meraih pole position di sprint race di Austin untuk tahun ketiga berturut-turut.
Pembalap Red Bull itu mencatatkan 1 menit 32,143 detik yang sensasional di akhir SQ3 untuk mengungguli Lando Norris dengan selisih 0,071 detik. McLaren lainnya milik Oscar Piastri berada di posisi ketiga, terpaut 0,3 detik.
Ini menandai pole sprint ke-10 sang juara dunia empat kali dan menempatkannya di posisi yang tepat untuk meraih kemenangan Sprint ke-13 dsejak diperkenalkan pada tahun 2021.
Verstappen terus menekan duo McLaren dalam perebutan gelar juara, dan pembalap Belanda itu akan berusaha memperkecil selisih 63 poinnya dari Piastri dalam sprint race hari Sabtu.
"Kualifikasi yang bagus," kata Verstappen. "Di sepanjang segmen, kami cukup dekat, hampir tidak bisa menyamakan kedudukan ketika dibutuhkan di akhir, yang tidak mudah karena Anda menggunakan kompon lunak tanpa referensi."
"Berjalan dengan baik, tetapi saya masih memperkirakan besok akan menjadi pertarungan yang sulit di Sprint, tetapi saya pikir itulah yang ingin kami lihat. Saya bersemangat untuk besok dan senang dengan hari ini."
Angin bertiup kencang sekali. Treknya juga sangat bergelombang, sehingga mobil-mobil bisa dengan mudah menyalip Anda dalam kecepatan tinggi. Dalam kualifikasi seperti itu, Anda harus meninggalkan beberapa margin di sana-sini, tetapi bagi kami, ini adalah hari yang sangat baik.”
Nico Hulkenberg meraih posisi keempat yang mengesankan di grid untuk Sauber, di depan George Russell dari Mercedes dan Fernando Alonso dari Aston Martin.
Carlos Sainz dari Williams berada di posisi ketujuh saat ia mengungguli kedua Ferrari.
Ferrari kesulitan untuk mengejar dan hanya mampu meraih posisi kedelapan dan ke-10 untuk Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, dengan pembalap Williams lainnya dari Alex Albon memisahkan duo Scuderia tersebut.
Kimi Antonelli hampir tersingkir ketika kedua pembalap Ferrari melaju dengan selisih tipis, membuat rookie Mercedes itu tertinggal di posisi ke-11 untuk sprint.
Isack Hadjar berada di urutan ke-12 tercepat di depan Alpine dari Pierre Gasly, Aston Martin dari Lance Stroll, dan pembalap Racing Bulls lainnya dari Liam Lawson, yang catatan waktu terbaiknya dihapus karena pelanggaran batas lintasan di Tikungan 19 dan ia finis di posisi ke-15.
Oliver Bearman berada di posisi ke-16 untuk Haas, di depan Franco Colapinto dari Alpine dan Yuki Tsunoda dari Red Bull, yang secara memalukan keluar dari SQ1 setelah gagal mencapai garis finis tepat waktu.
Setelah diberitahu bahwa ia tersingkir di posisi ke-18 dalam sesi yang sangat berantakan, Tsunoda yang tercengang menjawab: "Maksudku, apa?!"
Haas kedua yang dikemudikan Esteban Ocon berada di posisi ke-19, sementara Gabriel Bortoleto dari Sauber tidak dapat mencatatkan waktu putaran setelah terjebak dalam kemacetan lalu lintas di akhir sesi.
F1 GP Amerika Serikat 2025 - COTA - Hasil Sprint Qualifying
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|SQ1
|SQ2
|SQ3
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.363s
|1m33.163s
|1m32.143s
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m33.224s
|1m33.033s
|1m32.214s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m33.889s
|1m33.371s
|1m32.523s
|4
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m34.236s
|1m33.577s
|1m32.645s
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.653s
|1m33.462s
|1m32.888s
|6
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m34.737s
|1m33.951s
|1m32.910s
|7
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m34.239ss
|1m33.652s
|1m32.911s
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.226s
|1m34.012s
|1m33.035s
|9
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m34.472s
|1m33.831s
|1m33.099s
|10
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.913s
|1m33.938s
|1m33.104s
|11
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.414s
|1m34.018s
|12
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m34.243s
|1m34.241s
|13
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.144s
|1m34.258s
|14
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m34.988s
|1m34.394s
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|1m34.603s
|No time set
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m35.159s
|17
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.246s
|18
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.259s
|19
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m36.003s
|20
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|No time set