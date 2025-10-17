F1 GP Amerika Serikat 2025: Hasil FP1 dari Circuit of The Americas
Hasil lengkap dari Practice hari Jumat untuk F1 GP Amerika Serikat, putaran ke-19 dari 24 di musim 2025.
Lando Norris mencatatkan waktu tercepat dalam satu-satunya sesi latihan bebas di Grand Prix F1 Amerika Serikat 2025.
Pembalap McLaren, yang mengungkapkan menjelang akhir pekan bahwa ia akan menghadapi "dampak" selama sisa musim setelah pertarungan melawan rekan setimnya Oscar Piastri di Singapura terakhir kali, menjadi yang tercepat di FP1.
Norris mengungguli Nico Hulkenberg, yang secara mengejutkan meraih posisi kedua untuk Sauber, dengan selisih 0,255 detik setelah memakai ban lunak selama simulasi kualifikasi.
Piastri, yang unggul 22 poin atas Norris dengan enam balapan tersisa, menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal 0,297 detik dari rival perebutan gelarnya.
Fernando Alonso menjadi anomali lain di lima besar, menempatkan Aston Martin-nya di posisi keempat, di depan Max Verstappen, yang mengeluh bahwa Red Bull-nya hampir mencapai titik terendah di sesi latihan terakhir.
Alex Albon finis di posisi keenam untuk Williams, di depan George Russell dari Mercedes dan Lewis Hamilton dari Ferrari, keduanya mencatatkan lap tercepat mereka dengan ban medium.
Isack Hadjar dan Oliver Bearman melengkapi 10 besar untuk Racing Bulls dan Haas.
Carlos Sainz dan Charles Leclerc tertinggal setelah mengalami masalah selama sesi latihan tunggal.
Sainz hanya menyelesaikan sembilan lap sebelum Williams-nya mengalami masalah girboks, yang membuatnya harus diparkir di garasi.
Sementara itu, Leclerc tidak dapat menyelesaikan simulasi kualifikasi setelah melaporkan masalah perpindahan gigi dan tercium bau oli di Ferrari-nya.
Para pembalap langsung masuk ke aksi kompetitif berikutnya, dengan kualifikasi sprint yang berlangsung di Austin pukul 04:30 dini hari Waktu Indonesia Barat.
F1 GP Amerika Serikat 2025 - COTA - Hasil Free Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m33.294s
|2
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m33.549s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m33.573s
|4
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m33.639s
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.648s
|6
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m33.920s
|7
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.931s
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m33.965s
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m34.155s
|10
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m34.333s
|11
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m34.368s
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m34.478s
|13
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m34.531s
|14
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m34.610s
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m34.619s
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.653s
|17
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.665s
|18
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.737s
|19
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m35.874s
|20
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m36.080s