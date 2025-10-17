F1 GP Amerika Serikat 2025: Hasil FP1 dari Circuit of The Americas

Hasil lengkap dari Practice hari Jumat untuk F1 GP Amerika Serikat, putaran ke-19 dari 24 di musim 2025.

Norris
Norris

Lando Norris mencatatkan waktu tercepat dalam satu-satunya sesi latihan bebas di Grand Prix F1 Amerika Serikat 2025.

Pembalap McLaren, yang mengungkapkan menjelang akhir pekan bahwa ia akan menghadapi "dampak" selama sisa musim setelah pertarungan melawan rekan setimnya Oscar Piastri di Singapura terakhir kali, menjadi yang tercepat di FP1.

Norris mengungguli Nico Hulkenberg, yang secara mengejutkan meraih posisi kedua untuk Sauber, dengan selisih 0,255 detik setelah memakai ban lunak selama simulasi kualifikasi.

Piastri, yang unggul 22 poin atas Norris dengan enam balapan tersisa, menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal 0,297 detik dari rival perebutan gelarnya.

Fernando Alonso menjadi anomali lain di lima besar, menempatkan Aston Martin-nya di posisi keempat, di depan Max Verstappen, yang mengeluh bahwa Red Bull-nya hampir mencapai titik terendah di sesi latihan terakhir.

Alex Albon finis di posisi keenam untuk Williams, di depan George Russell dari Mercedes dan Lewis Hamilton dari Ferrari, keduanya mencatatkan lap tercepat mereka dengan ban medium.

Isack Hadjar dan Oliver Bearman melengkapi 10 besar untuk Racing Bulls dan Haas.

Carlos Sainz dan Charles Leclerc tertinggal setelah mengalami masalah selama sesi latihan tunggal.

Sainz hanya menyelesaikan sembilan lap sebelum Williams-nya mengalami masalah girboks, yang membuatnya harus diparkir di garasi.

Sementara itu, Leclerc tidak dapat menyelesaikan simulasi kualifikasi setelah melaporkan masalah perpindahan gigi dan tercium bau oli di Ferrari-nya.

Para pembalap langsung masuk ke aksi kompetitif berikutnya, dengan kualifikasi sprint yang berlangsung di Austin pukul 04:30 dini hari Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - COTA - Hasil Free Practice

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m33.294s
2Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m33.549s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m33.573s
4Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m33.639s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m33.648s
6Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m33.920s
7George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.931s
8Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m33.965s
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m34.155s
10Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m34.333s
11Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m34.368s
12Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m34.478s
13Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m34.531s
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m34.610s
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m34.619s
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m34.653s
17Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m34.665s
18Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.737s
19Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m35.874s
20Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m36.080s
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

