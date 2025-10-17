F1 GP Amerika Serikat 2025: Hasil FP1 dari Circuit of The Americas

Lando Norris mencatatkan waktu tercepat dalam satu-satunya sesi latihan bebas di Grand Prix F1 Amerika Serikat 2025.

Pembalap McLaren, yang mengungkapkan menjelang akhir pekan bahwa ia akan menghadapi "dampak" selama sisa musim setelah pertarungan melawan rekan setimnya Oscar Piastri di Singapura terakhir kali, menjadi yang tercepat di FP1.

Norris mengungguli Nico Hulkenberg, yang secara mengejutkan meraih posisi kedua untuk Sauber, dengan selisih 0,255 detik setelah memakai ban lunak selama simulasi kualifikasi.

Piastri, yang unggul 22 poin atas Norris dengan enam balapan tersisa, menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal 0,297 detik dari rival perebutan gelarnya.

Fernando Alonso menjadi anomali lain di lima besar, menempatkan Aston Martin-nya di posisi keempat, di depan Max Verstappen, yang mengeluh bahwa Red Bull-nya hampir mencapai titik terendah di sesi latihan terakhir.

Alex Albon finis di posisi keenam untuk Williams, di depan George Russell dari Mercedes dan Lewis Hamilton dari Ferrari, keduanya mencatatkan lap tercepat mereka dengan ban medium.

Isack Hadjar dan Oliver Bearman melengkapi 10 besar untuk Racing Bulls dan Haas.

Carlos Sainz dan Charles Leclerc tertinggal setelah mengalami masalah selama sesi latihan tunggal.

Sainz hanya menyelesaikan sembilan lap sebelum Williams-nya mengalami masalah girboks, yang membuatnya harus diparkir di garasi.

Sementara itu, Leclerc tidak dapat menyelesaikan simulasi kualifikasi setelah melaporkan masalah perpindahan gigi dan tercium bau oli di Ferrari-nya.

Para pembalap langsung masuk ke aksi kompetitif berikutnya, dengan kualifikasi sprint yang berlangsung di Austin pukul 04:30 dini hari Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Amerika Serikat 2025 - COTA - Hasil Free Practice Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m33.294s 2 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m33.549s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m33.573s 4 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m33.639s 5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m33.648s 6 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m33.920s 7 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.931s 8 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m33.965s 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m34.155s 10 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m34.333s 11 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m34.368s 12 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m34.478s 13 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m34.531s 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m34.610s 15 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m34.619s 16 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m34.653s 17 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m34.665s 18 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m34.737s 19 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m35.874s 20 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m36.080s

