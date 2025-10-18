Antonelli Sadar Dia Perlu Tampil Sebaik Mungkin untuk Tetap di Mercedes

Kimi Antonelli tahu dia masih menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kursinya di Mercedes setelah 2026.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli mengakui bahwa ia perlu meningkatkan performanya untuk mengamankan masa depannya di Mercedes setelah tahun depan.

Menjelang Grand Prix Amerika Serikat, Mercedes mengumumkan kesepakatan baru untuk Antonelli dan George Russell.

Kontrak baru Russell diyakini akan membuatnya tetap di tim hingga akhir 2027, sementara kontrak Antonelli hanya untuk tahun depan.

Pebalap 19 tahun ini menjalani musim rookie yang naik turun. Setelah awal yang menjanjikan, performa Antonelli menurun di pertengahan tahun, khususnya selama putaran Eropa.

Antonelli telah kembali ke performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir, bertepatan dengan meningkatnya daya saing Mercedes. 

Ia finis di posisi keempat di Azerbaijan setelah lolos kualifikasi di depan Russell, penampilan impresifnya berlanjut di Singapura.

Kimi unggul atas Russell di Marina Bay sampai kualifikasi. Namun, Q3 yang sulit membuatnya tertinggal dari Russell yang meraih pole.

Akhirnya, ia finis kelima saat Russell meraih kemenangan nyaman dari pole, menandai hasil lima besar beruntun pertamanya di Formula 1.

Pembalap Italia itu sepenuhnya menyadari bahwa ia perlu tampil baik tahun depan, terutama jika Mercedes memulai regulasi baru dengan mobil pemenang balapan.

“Entahlah, saya balapan dari tahun ke tahun, dan saya selalu berusaha memberikan hasil terbaik semampunya,” kata Antonelli.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya kepada tim, mereka jelas ingin bekerja sama dengan saya juga di masa mendatang, dan tidak hanya tahun depan, tetapi saya juga perlu tampil baik.

“Rencana mereka adalah untuk melanjutkan kerja sama dengan saya, mungkin setelah 2026. Namun bagi saya sebagai pembalap, saya perlu tampil baik dan memberikan hasil yang baik, terutama tahun depan karena saya akan menjalani satu tahun dan itu akan menjadi regulasi baru bagi semua orang dan sebuah peluang besar.

“Jika kami memiliki mobilnya, akan sangat penting bagi saya untuk benar-benar memaksimalkan hasil dan benar-benar tampil sebaik mungkin, terutama jika saya menginginkan kursi tersebut untuk tahun '27 dan seterusnya.”

Antonelli memiliki ‘keraguan’

Antonelli terbuka tentang perjuangannya di pertengahan musim debutnya.

Antara Imola (ronde ketujuh) dan Zandvoort (ronde ke-15), Antonelli hanya mencetak poin dua kali.

Kimi Antonelli, Mercedes
© XPB Images

Serangkaian kesalahan dan masalah keandalan membuat masa-masa sulit bagi Antonelli.

Ia mengakui bahwa "sedikit keraguan" mulai muncul di tengah perjuangannya.

"Tim selalu sangat jelas tentang rencana dan apa yang ingin mereka lakukan, jadi saya tidak pernah benar-benar khawatir, tetapi selalu menyenangkan mendapatkan konfirmasi," jelas Antonelli.

"Terutama dengan semua pasang surut, terutama masa-masa sulit, keraguan mulai muncul. Namun, tim selalu sangat mendukung dan sangat terbuka bahwa mereka ingin melanjutkan dengan saya, terutama untuk tahun depan.

"Saya sangat senang mendapatkan konfirmasi ini setelah diumumkan. Meskipun saya sudah mengetahuinya, hal itu tetap membuat saya sedikit lebih rileks karena saya sekarang yakin bahwa saya akan mendapatkan kursi untuk tahun depan."

Antonelli finis kedelapan pada Sprint Race di Circuit of The Americas, lolos dari kekacauan Tikungan 1 yang melibatkan duo McLaren.

