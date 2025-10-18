Intervensi McLaren dalam Pertarungan Gelar Hadirkan Pertanyaan

Tanda tanya telah muncul terkait dugaan campur tangan McLaren dalam perebutan gelar juara F1.

Hal ini terjadi setelah Lando Norris mengungkapkan bahwa ia akan menghadapi "konsekuensi" atas kontak di lap pertama dengan rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Oscar Piastri, di Grand Prix Singapura.

Insiden tersebut membuat Piastri marah, tetapi McLaren tidak mengambil tindakan apa pun saat itu karena Norris finis di posisi ketiga, tepat di depan rekan setimnya, sehingga memperkecil keunggulan pembalap Australia itu menjadi 22 poin dengan enam balapan tersisa.

McLaren meminta pertanggungjawaban Norris atas tabrakan tersebut, tetapi belum diketahui apa "konsekuensi" yang dimaksud, atau bagaimana itu akan diterapkan.

Berbicara menjelang Grand Prix Amerika Serikat, pakar F1 Sky Sports Karun Chandhok mempertanyakan apakah tindakan McLaren diperlukan.

"Saya tidak berada di Singapura, saya berada di rumah, saya menyaksikan kejadian itu dan saya berpikir, 'Bagus sekali Lando, kamu sudah mencoba, kamu menunjukkan sedikit agresivitas'," jelas Chandhok.

“Itulah yang perlu Anda lakukan ketika Anda tertinggal poin dan Anda ingin membalas dendam pada rival Anda. Saya menikmati Singapura, saya pikir itu baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja.

“Sekarang setelah gelar konstruktor telah dipastikan, saya ingin melihat mereka sedikit lebih egois. Ini adalah hal yang menentukan hidup yang mereka perjuangkan, ini bukan perlombaan telur dan sendok di prasekolah setempat.

“Ini adalah kejuaraan dunia dan mereka mungkin hanya punya satu kesempatan. Bicaralah dengan Damon Hill, bicaralah dengan Jenson Button, bicaralah dengan Jacques Villeneuve. Ini adalah sesuatu yang penting untuk sisa hidup mereka.”

Komentator Sky Sports F1, David Croft, yakin sikap McLaren "melawan intuisi".

"Yang menurut saya agak berlawanan dengan intuisi adalah bahwa sepanjang musim McLaren telah menekankan, dan memang benar ketika mereka menekankan hal ini, bahwa para pembalap bebas untuk saling balapan dan kami tidak akan ikut campur selama mereka saling menghormati," ujarnya.

"Dengan seperempat musim tersisa, apakah McLaren sekarang ikut campur?"

McLaren ditanya ‘konsekuensi’ untuk Norris

Bos McLaren, Andrea Stella, ditanya tentang situasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan situs web resmi F1 di Austin.

“Dampak atau konsekuensinya, merupakan bagian dari kerangka kerja kami,” jelas pria Italia itu. “Ini adalah sesuatu yang diinginkan kedua pembalap dalam kerangka kerja balap.

“Bagi saya, ini adalah bagian dari tinjauan untuk memimpin tinjauan, untuk membahas hal ini tanpa melibatkan pembalap. Mereka telah menerima dan kami sekarang siap untuk fokus memaksimalkan performa mobil dan menemukan kembali jalur kemenangan kami.

“Kami mengalami situasi di mana terjadi kontak antara mobil kami, jadi ini perlu ditinjau ulang berdasarkan kerangka kerja balap yang kami gunakan untuk balapan bersama sebagai sebuah tim, dengan Lando dan Oscar.

“Ini adalah kerangka kerja yang telah disusun oleh Lando, Oscar, dan tim dan pada akhirnya menjadi tanggung jawab saya dan Zak untuk memastikannya diterapkan secara konsisten sepanjang musim.

"Kami meninjau kasusnya, kami mengidentifikasi bahwa Lando bertanggung jawab atas kontak tersebut karena ia agak jauh di tikungan 3, menyentuh Verstappen, lalu ia oversteer ke arah Oscar.

"Jelas tidak ada niat jahat dalam tindakan ini, tetapi kedua pembalap menerima peninjauan tersebut dan sekarang kami akan menghadapi sisa musim seperti setelah Kanada, bahkan lebih bersatu dan lebih kuat sebagai tim."

