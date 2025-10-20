Red Bull Dipanggil atas Dugaan Pelanggaran Aturan Pra-Balapan di Austin

Red Bull menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan menjelang Grand Prix Amerika Serikat.

Verstappen wheeled onto the grid ahead of the US GP
Red Bull telah dipanggil untuk menemui Steward atas dugaan pelanggaran aturan pra-balapan di Grand Prix Amerika Serikat.

Setelah kemenangan dominan Max Verstappen di Austin, steward mengumumkan bahwa Red Bull telah dipanggil ke sidang dengar pendapat atas potensi pelanggaran Pasal 12.2.1.i Kode Olahraga Internasional FIA.

Hal ini berkaitan dengan kegagalan mengikuti instruksi dari ofisial terkait. Tidak ada detail lebih lanjut yang diungkapkan, tetapi dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi di grid menjelang pemadaman lampu.

Seorang anggota kru Red Bull diyakini berada di grid saat tidak diizinkan.

Sanksi finansial, alih-alih sanksi olahraga, adalah hasil yang paling mungkin jika Red Bull dinyatakan bersalah.

"Seorang anggota tim Red Bull berada di grid saat putaran formasi," kata reporter pitlane Sky Sports F1, Ted Kravitz.

"Saya tidak tahu apakah dia lupa sesuatu, tetapi kami tidak memperkirakan hal itu akan memengaruhi hasil.

"Kemungkinan besar akan berupa denda besar, pukulan di bokong, dan peringatan untuk tidak melakukannya lagi."

Verstappen meraih kemenangan gemilang di Austin, meningkatkan tekanan pada pembalap McLaren Oscar Piastri dan Lando Norris di klasemen kejuaraan.

Juara dunia empat kali ini berhasil memperkecil selisih poinnya dengan Piastri menjadi 14 poin dengan lima balapan tersisa.

Verstappen juga memenangkan sprint race pada hari Sabtu, mengumpulkan total 25 poin atas Piastri selama akhir pekan di Austin.

Ketika ditanya apakah ia merasa kini berada dalam persaingan gelar juara, Verstappen berkata: “Yang pasti, peluangnya ada.

“Kami hanya perlu berusaha dan memberikan hasil terbaik di akhir pekan ini hingga akhir. Kami akan mencoba sebisa mungkin. Ini sangat menarik dan saya sangat bersemangat hingga akhir.”

Itu adalah akhir pekan yang solid bagi tim, dengan Yuki Tsunoda finis di posisi ketujuh di Red Bull lainnya.

