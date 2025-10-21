McLaren Tidak akan Bawa Upgrade Meski Verstappen Mengancam

Tidak ada lagi upgrade untuk McLaren di sisa musim 2025, tim telah mengonfirmasi

McLaren tidak mengubah rencana pengembangan F1 mereka meski ada ancaman dai Max Verstappen dalam perebutan gelar juara tahun ini.

Verstappen meraih kemenangan ketiganya dalam empat putaran pada hari Minggu di Grand Prix Amerika Serikat.

Dengan lima balapan - dan dua Sprint Race tersisa - Verstappen tertinggal 40 poin dari Oscar Piastri dalam perebutan gelar juara.

Finis kedua Lando Norris di Circuit of the Americas membuatnya memangkas keunggulan Piastri menjadi 14 poin, dengan Verstappen tertinggal 26 poin dari Norris menjelang Meksiko akhir pekan ini.

Bos McLaren, Andrea Stella, mengonfirmasi bahwa tidak akan ada peningkatan atau suku cadang baru yang diperkenalkan selama lima balapan terakhir.

“Soal peningkatan dan suku cadang baru, hal ini tidak akan terjadi selama sisa musim ini,” kata Stella.

McLaren punya kecepatan untuk menantang Verstappen

Itu adalah akhir pekan yang lemah bagi McLaren di Austin, terlebih jika kita melihat standar tinggi yang mereka tetapkan sepanjang musim.

Kedua mobilnya yang tersingkir dari Sprint Race hari Sabtu membuat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pengaturan mobil.

Piastri had a tough weekend in Austin

Ted Kravitz dari Sky Sports menyatakan bahwa McLaren bersikap "konservatif" dalam mengatur ketinggian mobil karena kurangnya data dari Sprint Race.

Stella juga mengisyaratkan bahwa McLaren memiliki performa yang lebih baik jika melihat ke belakang.

"Soal upgrade dan suku cadang baru, hal ini tidak akan terjadi hingga akhir musim," ujar Stella kepada para wartawan di Austin.

"Yah, pertama-tama, saya pikir dari segi tren, balapan hari ini relatif meyakinkan karena saya pikir tanpa harus bersaing dengan Charles, yang tentu saja merupakan pertarungan yang menghibur, saya pikir Lando memiliki kecepatan untuk memenangkan balapan hari ini," jelas Stella.

"Jelas, dia perlu mendapatkan posisi di trek, yang tidak pernah mudah bagi Max, dan dengan strategi satu pit stop, belum tentu kami akan memiliki banyak peluang dari sudut pandang strategis, tetapi dari segi performa, saya rasa kami yakin bahwa kecepatannya cukup untuk memperjuangkan kemenangan.

"Seperti yang telah saya jelaskan kepada beberapa rekan Anda juga, saya rasa tidak mengikuti Sprint Race membuat kami sedikit tertinggal dari segi setup.

"Dan jika dipikir-pikir kembali, kami sudah bisa melihat bahwa ada lebih banyak performa yang bisa kami dapatkan dari mobil ini."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

