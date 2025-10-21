Vasseur Ungkap Tujuan dari 'Mosi Kepercayaan' Ferrari

Fred Vasseur telah berbicara tentang dukungan publik Ferrari terhadap posisinya.

Fred Vasseur signed a contract extension in July
Fred Vasseur signed a contract extension in July

Fred Vasseur mengatakan pernyataan dukungan dari Chairman Ferrari, John Elkann, ditujukan kepada "pihak ketiga" di tengah rumor yang mengaitkan Christian Horner dengan tim.

Ferrari mengambil langkah yang tidak biasa dengan merilis pernyataan selama akhir pekan Grand Prix Amerika Serikat di mana Elkann menyatakan "kepercayaan penuhnya" terhadap Vasseur sebagai Team Principal.

Meskipun telah mendapatkan perpanjangan kontrak baru pada bulan Juli, Vasseur berada di bawah tekanan di tengah musim Ferrari yang sulit untuk musim 2025.

Komentar Elkann muncul di tengah laporan yang mengklaim bahwa Ferrari telah berbicara dengan mantan Team Principal Red Bull, Horner, untuk mengambil alih posisi Vasseur.

“Saya ingin menyampaikan kepercayaan penuh kami kepada kepala tim kami, Fred Vasseur, dan atas pekerjaan yang ia lakukan bersama seluruh kolega kami di Scuderia Ferrari – para mekanik, teknisi, dan pembalap yang berkompetisi akhir pekan ini di Austin,” ujar Elkann.

“Saya juga ingin menegaskan kembali pentingnya kerja sama tim dari semua orang untuk tetap fokus pada satu tujuan utama: selalu memberikan yang terbaik di lintasan.”

Charles Leclerc meraih podium pertama Ferrari sejak Juli dengan finis ketiga di Austin, tepat di belakangnya ada Lewis Hamilton, yang menyamai hasil terbaiknya sejak bergabung dengan Scuderia.

Vasseur ditanya tentang pernyataan Elkann setelah grand prix hari Minggu.

“Bagi semua orang, pesan seperti ini memang baik,” ujarnya. “Namun karena kami memiliki kontak permanen, kami sudah menerima pesannya, itu lebih untuk pihak ketiga dan target eksternal.”

Ketika ditanya tentang betapa pentingnya mosi kepercayaan tersebut baginya, pria Prancis itu menjawab: “Ya, ini penting karena dengan begitu Anda menghentikan diskusi dan fokus pada yang berikutnya, bukan menjawab semua pertanyaan tentang ini.”

Hamilton dan Leclerc membahas 'kebisingan'

Berbicara jelang akhir pekan, juara dunia tujuh kali Hamilton mengakui spekulasi tentang Horner "sedikit mengganggu kami sebagai tim."

"Jelas, tim telah menjelaskan posisi mereka dalam hal perpanjangan kontrak Fred, dan Fred, saya, dan seluruh tim sedang bekerja sangat keras untuk masa depan tim," tambahnya. "Jadi, hal-hal ini tentu saja tidak membantu.

"Saya tahu semua orang di pabrik bekerja sangat keras, fokus, dan rumor semacam ini terkadang bisa mengganggu.

"Tapi bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada tujuan yang ada di depan kami dan membangun mobil tahun depan, terus membangun fondasi tahun ini agar tahun depan kami dapat memiliki eksekusi yang lebih baik, performa keseluruhan yang lebih baik."

Setelah meraih podium keenamnya musim ini, Leclerc mengecam "suara tak berdasar" yang ditujukan kepada Ferrari.

"Balapan itu sangat bagus bagi kami. Jadi, ini hal yang baik, terutama mengingat keseluruhan situasinya," kata Leclerc.

"Paruh kedua musim ini tidak mudah. ​​Ada banyak sekali rumor dan kegaduhan yang tidak berdasar di sekitar tim.

"Saya pikir bisa menunjukkan bahwa dalam situasi seperti itu kami bisa tetap fokus pada pekerjaan dan dihargai dengan podium adalah perasaan yang sangat menyenangkan."

Vasseur Ungkap Tujuan dari 'Mosi Kepercayaan' Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Verstappen Memiliki "Keunggulan Psikologis" dari Duo McLaren
8m ago
Max Verstappen
F1 News
Vasseur Ungkap Tujuan dari 'Mosi Kepercayaan' Ferrari
3h ago
Fred Vasseur signed a contract extension in July
F1 News
Verstappen dan Hamilton akan Absen di FP1 GP Mexico City
5h ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton
MotoGP News
Tekanan Unik Trackhouse Menuju Kemenangan MotoGP Pertamanya
5h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Hamilton Beri Penilaian Paling Positifnya di Ferrari setelah GP Amerika
6h ago
Lewis Hamilton

More News

MotoGP News
Pol Espargaro Temukan Sesuatu di Motor yang Sulit Dikontrol Pembalap
7h ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Australian MotoGP
WSBK News
Alex Lowes Bangga dengan Musim Debut Bimota di WorldSBK
9h ago
Alex Lowes, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
F1 News
McLaren Tidak akan Bawa Upgrade Meski Verstappen Mengancam
9h ago
McLaren
WSBK News
"Kepuasan Luar Biasa" bagi Ducati Meski Bulega Kalah dalam Pertarungan Gelar
11h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Iker Lecuona Mencoba Panigale V4 R Jelang Kepindahan ke Ducati
11h ago
Iker Lecuona in plain leathers in Aruba Ducati pit box. Credit: Instagram/Iker Lecuona/Aruba.it Racing Ducati.