Vasseur Ungkap Tujuan dari 'Mosi Kepercayaan' Ferrari

Fred Vasseur mengatakan pernyataan dukungan dari Chairman Ferrari, John Elkann, ditujukan kepada "pihak ketiga" di tengah rumor yang mengaitkan Christian Horner dengan tim.

Ferrari mengambil langkah yang tidak biasa dengan merilis pernyataan selama akhir pekan Grand Prix Amerika Serikat di mana Elkann menyatakan "kepercayaan penuhnya" terhadap Vasseur sebagai Team Principal.

Meskipun telah mendapatkan perpanjangan kontrak baru pada bulan Juli, Vasseur berada di bawah tekanan di tengah musim Ferrari yang sulit untuk musim 2025.

Komentar Elkann muncul di tengah laporan yang mengklaim bahwa Ferrari telah berbicara dengan mantan Team Principal Red Bull, Horner, untuk mengambil alih posisi Vasseur.

“Saya ingin menyampaikan kepercayaan penuh kami kepada kepala tim kami, Fred Vasseur, dan atas pekerjaan yang ia lakukan bersama seluruh kolega kami di Scuderia Ferrari – para mekanik, teknisi, dan pembalap yang berkompetisi akhir pekan ini di Austin,” ujar Elkann.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya juga ingin menegaskan kembali pentingnya kerja sama tim dari semua orang untuk tetap fokus pada satu tujuan utama: selalu memberikan yang terbaik di lintasan.”

Charles Leclerc meraih podium pertama Ferrari sejak Juli dengan finis ketiga di Austin, tepat di belakangnya ada Lewis Hamilton, yang menyamai hasil terbaiknya sejak bergabung dengan Scuderia.

Vasseur ditanya tentang pernyataan Elkann setelah grand prix hari Minggu.

“Bagi semua orang, pesan seperti ini memang baik,” ujarnya. “Namun karena kami memiliki kontak permanen, kami sudah menerima pesannya, itu lebih untuk pihak ketiga dan target eksternal.”

Ketika ditanya tentang betapa pentingnya mosi kepercayaan tersebut baginya, pria Prancis itu menjawab: “Ya, ini penting karena dengan begitu Anda menghentikan diskusi dan fokus pada yang berikutnya, bukan menjawab semua pertanyaan tentang ini.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hamilton dan Leclerc membahas 'kebisingan'

Berbicara jelang akhir pekan, juara dunia tujuh kali Hamilton mengakui spekulasi tentang Horner "sedikit mengganggu kami sebagai tim."

"Jelas, tim telah menjelaskan posisi mereka dalam hal perpanjangan kontrak Fred, dan Fred, saya, dan seluruh tim sedang bekerja sangat keras untuk masa depan tim," tambahnya. "Jadi, hal-hal ini tentu saja tidak membantu.

"Saya tahu semua orang di pabrik bekerja sangat keras, fokus, dan rumor semacam ini terkadang bisa mengganggu.

"Tapi bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada tujuan yang ada di depan kami dan membangun mobil tahun depan, terus membangun fondasi tahun ini agar tahun depan kami dapat memiliki eksekusi yang lebih baik, performa keseluruhan yang lebih baik."

Setelah meraih podium keenamnya musim ini, Leclerc mengecam "suara tak berdasar" yang ditujukan kepada Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Balapan itu sangat bagus bagi kami. Jadi, ini hal yang baik, terutama mengingat keseluruhan situasinya," kata Leclerc.

"Paruh kedua musim ini tidak mudah. ​​Ada banyak sekali rumor dan kegaduhan yang tidak berdasar di sekitar tim.

"Saya pikir bisa menunjukkan bahwa dalam situasi seperti itu kami bisa tetap fokus pada pekerjaan dan dihargai dengan podium adalah perasaan yang sangat menyenangkan."

Article continues below ADVERTISEMENT