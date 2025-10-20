Leclerc Menjawab "Kebisingan Tak Berdasar" dengan Podium GP Amerika

Charles Leclerc senang dengan performa Ferrari di Grand Prix Amerika Serikat di tengah "kebisingan tak berdasar" seputar tim.

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Musim tanpa kemenangan Ferrari telah memicu spekulasi terus-menerus, terutama di media Italia, termasuk kepindahan Charles Leclerc dari tim untuk tahun 2027.

Rumor ini semakin menguat setelah manajernya, Nicolas Todt, mengisyaratkan bahwa musim yang kurang menarik berikutnya "harus diperhatikan."

Masa depan Team Principal Fred Vasseur juga menjadi sorotan karena kabar ketersediaan Christian Horner.

Menjelang kualifikasi GP AS, ketua Ferrari John Elkann mengeluarkan pernyataan yang mendukung Vasseur.

Elkann berkata: “Saya ingin mengungkapkan kepercayaan penuh kami kepada Team Principal kami, Fred Vasseur, dan atas pekerjaan yang ia lakukan bersama semua rekan kami di Scuderia Ferrari — para mekanik, teknisi, dan pembalap yang berkompetisi akhir pekan ini di Austin.

“Saya juga ingin menegaskan kembali pentingnya kerja sama tim dari semua orang untuk tetap fokus pada satu tujuan yang penting: selalu memberikan yang terbaik di lintasan.”

Ferrari menikmati akhir pekan yang lebih baik di Austin, dengan Leclerc meraih podium keenamnya tahun ini.

Lewis Hamilton finis di posisi keempat, menutup akhir pekan yang solid bagi tim.

Berbicara dalam konferensi pers FIA, Leclerc senang Ferrari mampu meredam kebisingan.

“Saya pikir menunjukkan bahwa dalam situasi seperti itu kami dapat tetap fokus pada pekerjaan dan dihargai dengan podium adalah perasaan yang sangat menyenangkan,” kata Leclerc.

“Saya sangat senang. Saya sangat senang karena jelas kami mengalami masalah girboks di FP1, membuat kami kehilangan beberapa putaran, dan kemudian membuat kami sedikit tertinggal, mencoba memulihkan diri di Kualifikasi Sprint dan Balapan Sprint. 

"Dan kemudian di kualifikasi kami melakukan beberapa penyempurnaan, kami menemukan performa yang jauh lebih baik.

“Dan hari ini adalah balapan yang sangat bagus bagi kami. Jadi itu hal yang baik, terutama mengingat keseluruhan situasinya. Paruh kedua musim ini tidak mudah. ​​Ada kebisingan dan rumor yang sama sekali tidak berdasar di sekitar tim.

“Dan saya pikir bisa menunjukkan bahwa dalam situasi seperti itu kita bisa tetap fokus pada pekerjaan dan dihargai dengan podium adalah perasaan yang sangat menyenangkan.”

Leclerc jelaskan keputusan ban Soft

Tidak seperti pembalap lain di 15 besar, Leclerc memilih ban Soft untuk memulai balapan.

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Keputusan ini memberinya cengkeraman untuk mendahului Lando Norris di lap pembuka.

Pada akhirnya, strategi Leclerc terbukti tepat, memberinya posisi trek di depan Norris menjelang lap-lap terakhir balapan.

Namun, delta ban Norris dan keunggulan bawaan mobil McLaren akhirnya memungkinkannya untuk menyalip.

“Saya tahu itu strategi yang agresif. Rencana saya adalah menjadi yang pertama setelah tikungan pertama. Saya tidak berhasil, tetapi setidaknya saya mendapatkan posisi, yang sedikit membantu saya dengan udara bebas,” tambahnya.

“Dan itu jelas membantu balapan kami. Sekali lagi, saya tahu itu agresif tetapi mengingat perasaan saya di ban keras di FP1, saya cukup yakin saya tidak ingin menyentuh ban itu.

“Jadi ya, saya hanya sedikit khawatir ketika teknisi saya menyalakan radio di grid dan pada dasarnya saya adalah satu-satunya mobil di ban lunak. Jadi saya berpikir, 'Oke, mungkin ada sesuatu yang saya rasa tidak benar.' Tapi pada akhirnya, itu adalah pilihan yang tepat.”

