Reaksi Alex Marquez usai Kehilangan Podium GP Australia

Alex Marquez bermain "joker" dengan memacu motornya sekuat tenaga sepanjang balapan Phillip Island hari Minggu, yang membuat ban belakangnya habis di akhir.

Namun ia tidak menyesal, finis dua posisi lebih tinggi daripada saat Sprint Race.

“Saya bilang sebelum balapan, ‘hari ini saya akan bertarung, saya akan memberikan 100% di semua putaran, saya tidak akan mencoba mengendalikan ban’. Saya akan terus melaju, dan saya menikmatinya. Jadi, itulah yang terpenting,” kata Marquez.

“Kemudian, ketika saya kesulitan, saya bilang, ‘Oke, hari ini sudah jadi joker, risiko yang saya ambil, tidak apa-apa finis di posisi keempat’. Balapan yang bagus.”

Dengan Francesco Bagnaia tersingkir dan digeser Marco Bezzecchi ke posisi keempat klasemen, pebalap Gresini Ducati itu kini berada di ambang pencapaian bersejarah Marquez, finis satu-dua di klasemen kejuaraan dunia.

“Ini adalah akhir pekan yang sangat penting untuk meraih posisi kedua di kejuaraan. Tidak mudah membalap dalam kondisi seperti ini, di trek ini, ketika Anda sedang berjuang untuk sesuatu,” kata Alex.

“Kami akan ke Malaysia dengan margin yang bagus; saya suka treknya dan kami akan mencoba mengamankan posisi juara kami di sana, tanpa tekanan karena masih ada tiga balapan tersisa.”

Marquez menuju Sepang dengan keunggulan 97 poin dari Bezzecchi dan 105 poin dari Bagnaia. Total 111 poin masih tersedia, jika salah satu rival memenangkan enam balapan tersisa, sebuah skenario yang hampir mustahil.

“Kami harus pergi ke Sepang dengan mentalitas yang sama. Kami memiliki ketenangan batin. Saya merasa tenang, saya tahu hari ini saya memberikan 100%, tidak ada yang perlu diberikan lagi,” tambah Marquez.

“Saya rileks. Sepang, seperti Catalunya, adalah trek yang memberi saya kepercayaan diri, karena saya tahu jika kami terus bekerja dengan baik, kami akan sangat cepat.

“Jadi, kami hanya perlu pergi ke sana, memulai dari awal, melakukan pekerjaan kami, dan melihat di mana posisi kami pada hari Minggu.”

Sang kakak, Marc, yang memastikan gelar juara di Motegi, akan kembali absen karena cedera di Malaysia.

Sementara itu, rekan setim Alex, Fermin Aldeguer, terpaksa mundur dari posisi ketujuh di Phillip Island karena masalah teknis yang tidak diungkapkan.

“Kami mengalami masalah teknis di pertengahan balapan,” tegas pemenang Mandalika tersebut. “Sangat disayangkan karena seharusnya akhir pekan ini berjalan dengan baik, tetapi masalah ini justru menghentikan kami di momen terbaik kami.

“Kami melaju secepat para pembalap terdepan dan seharusnya bisa berada di dekat mereka, tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi dan sekarang kami menuju Malaysia dengan keyakinan bahwa kami memiliki kecepatan yang dibutuhkan.”

