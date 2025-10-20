Miller Akui Telah Kecewakan Semua Orang Usai Jatuh di GP Australia

Impian Jack Miller untuk menuntaskan akhir pekan terbaiknya sebagai pebalap Yamaha dengan podium kandang di MotoGP Australia hari Minggu berakhir dengan kecelakaan awal.

Miller, yang lolos kualifikasi di baris terdepan dan finis tepat di bawah podium pada sesi Sprint hari Sabtu, berada di posisi kelima ketika GP ke-250-nya berakhir di Tikungan 6 pada putaran kelima.

“Bukan cara yang saya inginkan untuk mengakhiri akhir pekan yang positif,” kata Miller. “Saya memulai dengan baik dan berada di grup terdepan, meskipun saya sedikit lebih kesulitan dibandingkan hari-hari sebelumnya, terutama di Tikungan 2 dan 6.

“Saya merasa harus memacu lebih keras agar bisa berbelok, entah itu ban Pirelli [Moto2 dan Moto3] atau bahan bakar tambahan, tetapi kami hanya menambah dua liter bahan bakar lebih banyak dari warm-up.

"Setelah beberapa kali peringatan di Tikungan 6 - dengan beberapa getaran yang terjadi - untuk ketiga kalinya motornya tiba-tiba berhenti dan meninggalkan saya.

"Saya kecewa karena mengecewakan semua orang setelah akhir pekan yang kuat di mana kami menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Saya akan mencoba mengambil sisi positifnya dan memahami apa yang salah hari ini."

Jack Miller, 2025 Australian MotoGP

Setelah finis di posisi kedua untuk Joel Kelso di Moto3 dan kemenangan untuk Senna Agius di Moto2, Miller berharap bisa menyelesaikan podium di Australia di tiga kelas.

“Saya sangat antusias untuk rekan-rekan lainnya. Saya senang ketika pembalap Australia tampil baik. Saya menikmati kesuksesan itu. Saya mencoba memanfaatkannya. Sayangnya, hari ini kami tidak bisa bergabung dengan klub,” ujarnya.

Team Director Pramac Yamaha, Gino Borsoi, mengatakan bahwa Miller tidak melakukan kesalahan yang jelas dalam kecelakaan itu.

"Kami telah memeriksa datanya, dan tampaknya Jack tidak melakukan hal yang tidak biasa - kemungkinan besar, bobot bahan bakar ekstra di awal balapan membuatnya lebih sulit mengerem," kata Borsoi.

"Ini mengecewakan, karena kecelakaan itu tidak disebabkan oleh masalah pengereman atau kesalahan pembalap."

Rekan setimnya, Miguel Oliveira, juga kesulitan di lap-lap awal, turun ke posisi ke-19 sebelum akhirnya naik ke posisi kedua belas.

“Saya mengendalikan ban belakang dengan baik, meskipun di beberapa lap pertama saya sedikit kesulitan - motor melebar di setiap tikungan, dan saya tidak bisa secepat yang saya inginkan,” kata Oliveira.

“Namun, di bagian akhir balapan, saya menemukan ritme yang jauh lebih baik, melakukan beberapa kali overtake, dan mencetak beberapa poin. Perubahan elektronik hari ini membantu motor sedikit lebih baik, dan menyelesaikan akhir pekan dengan catatan positif merupakan dorongan yang baik menuju Malaysia.”

Borsoi menambahkan: “Dari jarak menengah dan seterusnya, kecepatannya sangat dekat dengan lima besar, yang memungkinkannya untuk mengejar ketertinggalan. Jika dia tidak memulai terlalu jauh di belakang, dia bisa bersaing dengan Rins untuk memperebutkan posisi sepuluh besar.”

