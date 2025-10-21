Emoh Finis Terakhir Lagi, Bagnaia Menekan sebelum Jatuh di GP Australia

Francesco Bagnaia lebih berada di batas kemampuannya dibandingkan saat meraih kemenangan ganda di Motegi ketika terjatuh dari posisi ke-12 di MotoGP Australia hari Minggu.

Masih dihantui oleh posisi terakhir di Mandalika Sprint, dan di depan rekan setimnya, Michele Pirro, di balapan Phillip Island hari Sabtu, Bagnaia bertekad untuk tidak mengalami nasib yang sama lagi.

“Saya lebih suka seribu kali terjatuh saat berjuang – bukan [bahkan] untuk hasil yang bagus, tetapi untuk beberapa poin – daripada terjatuh dari posisi terakhir,” katanya.

Getaran hebat dari motor Ducati pabrikannya mencapai puncaknya saat warm-up Minggu pagi di Phillip Island, di mana ia memarkir kedua motor lebih awal setelah pengaturan yang ekstrem hanya memperparah osilasi.

Ducati kemudian beralih ke arah lain, dan Bagnaia akhirnya menemukan motor yang lebih stabil untuk balapan 27 lap tersebut.

“Sejujurnya, ini lebih baik daripada kemarin. Untungnya, pagi ini kami mencoba sesuatu yang tidak sepenuhnya berhasil, jadi kami hanya beralih ke arah lain dan motornya jauh lebih stabil,” kata Bagnaia.

“Lebih sulit dikendarai karena bobotnya, tetapi setidaknya sedikit lebih baik. Saya bisa lebih memaksakan diri, saya bisa memacu dengan kecepatan yang lebih cepat daripada pembalap di depan, jadi saya mulai pulih.

“Saya butuh sedikit waktu di dua atau tiga lap pertama untuk memahaminya. Jauh lebih sulit dikendarai, tetapi sedikit lebih baik.”

Australian MotoGP lap times: Podium plus Francesco Bagnaia

Start dari posisi ke-14 setelah penalti tiga posisi grid, Bagnaia melorot ke posisi ke-16 saat ia memahami cara mengendarai set-up yang telah direvisi.

Pecco akhirnya menunjukkan progres yang stabil, naik ke posisi kedua belas dan mencatatkan lap tercepat kesepuluh dalam balapan (+0,4 detik) saat mengalami kecelakaan dengan empat lap tersisa.

“Saya menerima [kecelakaan itu] karena saya berkata pada diri sendiri, saya tidak akan finis terakhir lagi.

“Jadi saya memacu sekuat tenaga hari ini. Saya menerima bahwa kecelakaan itu mungkin terjadi, dan saya pun jatuh.

“10 besar mungkin saja terjadi, dan sayangnya, saya terjatuh karena saya sedang memacu dan begitu ban belakang kembali dari selip, saya kehilangan kendali.”

Fabio di Giannantonio dari VR46 membawa GP25-nya ke posisi kedua di belakang pemenang debutan Raul Fernandez (Aprilia), dengan pembalap penguji Ducati, Pirro, di posisi ke-18 dan terakhir.

Meskipun finis kedua, Diggia mencatatkan lap terbaik hanya 0,2 detik lebih cepat dari Bagnaia.

Pirro akan terus mendampingi Bagnaia di Sepang, karena Marc Marquez masih absen karena cedera bahu di Mandalika.

“Kami mencoba pengaturan yang berbeda, yang menghasilkan beberapa kemajuan, dan saya tidak terlalu memaksakan diri karena kuncinya adalah finis dalam kondisi yang baik,” kata Pirro.

“Ini latihan yang bagus menjelang Sepang, yang lebih cocok untuk saya karena kami melakukan uji coba di sana setiap jeda musim – meskipun cuacanya akan lebih panas kali ini. Kami akan berusaha untuk terus meningkatkan performa kami dan memperkecil selisih.”



