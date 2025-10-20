Raih Podium GP Australia, Di Giannantonio Merasa Seperti Avengers

Fabio Di Giannantonio melawan demam untuk naik podium sebagai Ducati teratas di Grand Prix Australia

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2025 Australian MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2025 Australian MotoGP
Pembalap VR46 Ducati MotoGP, Fabio Di Giannantonio, mengatakan ia "merasa seperti Avenger" saat meraih podium di Grand Prix Australia meskipun sedang berjuang melawan demam.

Pembalap Italia itu tampil cepat sepanjang akhir pekan di Phillip Island dan tampak menjadi ancaman besar bagi kemenangan setelah Practice hari Jumat.

Namun, akhir pekannya jadi rumit setelah kualifikasi di posisi ke-10, dan dia juga menghadapi demam yang membuatnya "sangat sakit" pada Sabtu malam.

Meski demikian, Diggia berhasil bangkit dan finis kedua di belakang Raul Fernandez, podium ketiganya musim ini dan menjadi Ducati teratas di akhir pekan yang sulit di Phillip Island.

"Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa minggu lalu dalam persiapan akhir pekan, karena tim melakukan banyak analisis dan pembelajaran, dan memahami paket terbaik yang bisa kami gunakan untuk balapan di sini," ujarnya. "Itulah kunci untuk mencapai performa seperti ini.

"Rasanya campur aduk karena kami tahu kami telah menyia-nyiakan peluang kami untuk meraih kemenangan setelah kualifikasi.

"Tapi itu di luar kendali kami, jadi beginilah adanya. Yang pasti, demam sama sekali tidak membantu.

"Tadi malam saya benar-benar sakit. Saya harus menyelesaikan pekerjaan. Kami melakukan balapan yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan aksi overtake karena tidak mudah memulai dari P10."

Kunjungan bintang Hollywood beri “motivasi ekstra”

Di Giannantonio menerima kunjungan dari superstar Hollywood Chris Hemsworth pada hari Minggu di Phillip Island.

Pebalap asal Italia itu mengatakan ia merasa "seperti Avengers" selama kunjungan tersebut, merujuk pada peran Hemsworth sebagai Thor di Marvel Cinematic Universe The Avengers, yang menjadi "motivasi tambahan" untuk Grand Prix tersebut.

"Saya merasa seperti Avenger, saya seperti pahlawan super bersamanya di garasi," tambah Di Giannantonio. "Senang sekali bisa memilikinya di garasi. Itu jelas merupakan motivasi tambahan."

Raih Podium GP Australia, Di Giannantonio Merasa Seperti Avengers
