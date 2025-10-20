Raul Fernandez Ungkap Momen Tear-Off pada Akhir GP Australia

Raul Fernandez menjadi pemenang baru kedua MotoGP dalam dua Grand Prix terakhir setelah pembalap Trackhouse itu finis pertama di putaran Australia hari Minggu di Phillip Island.

Dengan juara dunia Marc Marquez absen karena cedera dan Marco Bezzecchi menghadapi double long-lap penalty, Fernandez meraih kesempatannya untuk kemenangan perdana yang mengejutkan bagi dirinya dan Trackhouse.

Itu juga merupakan penampilan pertama Fernandez di podium kelas premier, dan kemenangan balapan Grand Prix pertamanya sejak Moto2 Valencia 2021.

Karier pembalap Spanyol di MotoGP seringkali berada di ujung tanduk sejak saat itu, tetapi keputusan Trackhouse dan Aprilia untuk tetap percaya pada bakatnya akhirnya membuahkan hasil.

Memulai dengan kuat, Fernandez berhasil menempati posisi kedua di belakang Bezzecchi, kemudian mengambil alih posisi terdepan saat Bez menjalani penalti long-lap pertamanya di lap kelima.

Fernandez sebelumnya pernah terpuruk di posisi serupa – terjatuh saat memimpin Sprint Race Catalunya tahun lalu – tetapi ia tetap tenang dan mengendalikan balapan di depan para pesaingnya yang bergantian, termasuk Pedro Acosta, Alex Marquez, dan Fabio di Giannantonio.

Ia akhirnya melintasi garis finis dengan keunggulan 1,4 detik dari pebalap VR46 Ducati tersebut.

“Saya masih tidak percaya,” kata Fernandez. “Kemarin di sprint, Marco memiliki kecepatan yang luar biasa dan juga Diggia di bagian akhir Sprint.

"Pagi ini ketika saya mengadakan pertemuan dengan tim, kami pikir podium adalah hasil yang realistis, tetapi saya tidak pernah menyangka kami memiliki peluang untuk meraih kemenangan.”

Fernandez mengakui bahwa kecepatan Bezzecchi yang luar biasa membuat ia yakin bahwa comeback pembalap Italia itu tak terelakkan.

“Saya tahu dia harus menempuh dua putaran panjang, tetapi saya masih yakin dia memiliki kecepatan untuk bangkit,” katanya. “Jadi sejujurnya saya tidak terlalu memikirkan kemenangan, hanya mencoba meraih podium pertama saya.”

Podium lap times: Australian MotoGP

Seiring putaran demi putaran berakhir, Fernandez yang emosional kehilangan kendali dari di Giannantonio dan mengalami kecelakaan di lintasan lurus utama akibat helm yang robek.

“Di empat putaran terakhir, saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan, tetapi kemudian saya melepas helm yang robek dan saya tidak bisa memegang stang lagi! Tapi itu membantu saya untuk fokus dan berkata, ‘Anda harus tenang jika ingin meraih kemenangan’,” ujarnya.

“Di dasbor, ada sektor-sektor, dan saya hanya berpikir untuk tetap konsisten.

“Tiga, empat putaran terakhir, ban saya turun drastis dan saya berusaha untuk bertahan. Tapi yang lebih sulit adalah saya menghabiskan seluruh putaran terakhir sambil menangis di balik helm, karena saya tidak pernah menyangka hari itu adalah hari yang tepat untuk meraih kemenangan!

“Saya juga sangat senang untuk Trackhouse dan Aprilia, karena ini adalah kemenangan ke-300 bagi mereka.”

Kemenangan terobosan Fernandez mengereknya ke posisi kesepuluh dalam kejuaraan dunia dengan tiga putaran tersisa.

