MotoGP Australia 2025: Fernandez Catat Kemenangan MotoGP Pertamanya

Raul Fernandez dan Trackhouse Aprilia mengambil kesempatan untuk meraih kemenangan kelas premier pertama mereka pada MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.

Fernandez memimpin ketika bintang pabrikan Aprilia sekaligus pemenang Sprint, Marco Bezzecchi, mengambil long-lap pertamanya, lalu tidak lagi menoleh ke belakang.

Pembalap muda Spanyol itu sempat membangun keunggulan sampai 3 detik sebelum akhirnya finis 1,4 detik di depan rival-rivalnya.

Fabio di Giannantonio bertarung dari posisi ke-10 untuk finis kedua, sementara Bezzecchi - yang turun ke posisi keenam setelah putaran panjang keduanya - melengkapi podium.

Fernandez adalah pemenang MotoGP baru kedua dari dua balapan terakhir, setelah Fermin Aldeguer di Mandalika.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Francesco Bagnaia dan Brad Binder masing-masing mendapat penalti turun tiga posisi, sehingga mereka harus start dari posisi ke-14 dan ke-16. Binder naik ke posisi kedelapan, sementara Bagnaia terjatuh dari posisi ke-12 di akhir balapan.

Starter baris depan dan pahlawan tuan rumah Jack Miller terjatuh di awal balapan, sementara sesama pebalap Yamaha dan pole-sitter Fabio Quartararo merosot ke posisi kesebelas.

Semua pebalap memilih ban depan keras dan ban belakang medium, kecuali rookie Somkiat Chantra, yang menggunakan ban depan medium.