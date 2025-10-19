MotoGP Australia 2025: Fernandez Catat Kemenangan MotoGP Pertamanya

Hasil lengkap MotoGP Australia di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 musim 2025.

Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
Raul Fernandez dan Trackhouse Aprilia mengambil kesempatan untuk meraih kemenangan kelas premier pertama mereka pada MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.

Fernandez memimpin ketika bintang pabrikan Aprilia sekaligus pemenang Sprint, Marco Bezzecchi, mengambil long-lap pertamanya, lalu tidak lagi menoleh ke belakang.

Pembalap muda Spanyol itu sempat membangun keunggulan sampai 3 detik sebelum akhirnya finis 1,4 detik di depan rival-rivalnya.

Fabio di Giannantonio bertarung dari posisi ke-10 untuk finis kedua, sementara Bezzecchi - yang turun ke posisi keenam setelah putaran panjang keduanya - melengkapi podium.

Fernandez adalah pemenang MotoGP baru kedua dari dua balapan terakhir, setelah Fermin Aldeguer di Mandalika.

Francesco Bagnaia dan Brad Binder masing-masing mendapat penalti turun tiga posisi, sehingga mereka harus start dari posisi ke-14 dan ke-16. Binder naik ke posisi kedelapan, sementara Bagnaia terjatuh dari posisi ke-12 di akhir balapan.

Starter baris depan dan pahlawan tuan rumah Jack Miller terjatuh di awal balapan, sementara sesama pebalap Yamaha dan pole-sitter Fabio Quartararo merosot ke posisi kesebelas.

Semua pebalap memilih ban depan keras dan ban belakang medium, kecuali rookie Somkiat Chantra, yang menggunakan ban depan medium.

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)27 Laps
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.418s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+2.410s
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+3.715s
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+7.930s
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+7.970s
7Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+10.671s
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+12.270s
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+14.076s
10Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+16.861s
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+16.965s
12Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+17.677s
13Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+17.928s
14Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+18.413s
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+27.881s
16Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+34.169s
17Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+50.043s
18Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+50.303s
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)DNF
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF

* Rookie

Starter baris depan Grand Prix Australia tahun lalu - Jorge Martin, Marc Marquez dan Maverick Vinales - absen dari ajang 2025 karena cedera.

Marquez,  sang juara dunia 2025, setidaknya absen selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan oleh kontak dengan Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, juga masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlangsung pada bahunya yang sedang dalam masa pemulihan.

Marquez digantikan oleh pembalap uji Ducati Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM Pol Espargaro.

Rookie trackhouse Ai Ogura, yang mundur dari Grand Prix Jepang di negaranya sendiri dan kemudian melewatkan akhir pekan Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.

MotoGP Malaysia akan berlangsung di Sepang akhir pekan depan.

