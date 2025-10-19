MotoGP Australia 2025: Fernandez Catat Kemenangan MotoGP Pertamanya
Hasil lengkap MotoGP Australia di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 musim 2025.
Raul Fernandez dan Trackhouse Aprilia mengambil kesempatan untuk meraih kemenangan kelas premier pertama mereka pada MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.
Fernandez memimpin ketika bintang pabrikan Aprilia sekaligus pemenang Sprint, Marco Bezzecchi, mengambil long-lap pertamanya, lalu tidak lagi menoleh ke belakang.
Pembalap muda Spanyol itu sempat membangun keunggulan sampai 3 detik sebelum akhirnya finis 1,4 detik di depan rival-rivalnya.
Fabio di Giannantonio bertarung dari posisi ke-10 untuk finis kedua, sementara Bezzecchi - yang turun ke posisi keenam setelah putaran panjang keduanya - melengkapi podium.
Fernandez adalah pemenang MotoGP baru kedua dari dua balapan terakhir, setelah Fermin Aldeguer di Mandalika.
Francesco Bagnaia dan Brad Binder masing-masing mendapat penalti turun tiga posisi, sehingga mereka harus start dari posisi ke-14 dan ke-16. Binder naik ke posisi kedelapan, sementara Bagnaia terjatuh dari posisi ke-12 di akhir balapan.
Starter baris depan dan pahlawan tuan rumah Jack Miller terjatuh di awal balapan, sementara sesama pebalap Yamaha dan pole-sitter Fabio Quartararo merosot ke posisi kesebelas.
Semua pebalap memilih ban depan keras dan ban belakang medium, kecuali rookie Somkiat Chantra, yang menggunakan ban depan medium.
MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|27 Laps
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.418s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+2.410s
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+3.715s
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+7.930s
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+7.970s
|7
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+10.671s
|8
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+12.270s
|9
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+14.076s
|10
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+16.861s
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+16.965s
|12
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+17.677s
|13
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+17.928s
|14
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+18.413s
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+27.881s
|16
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+34.169s
|17
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+50.043s
|18
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Test Rider (GP25)
|+50.303s
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
* Rookie
Starter baris depan Grand Prix Australia tahun lalu - Jorge Martin, Marc Marquez dan Maverick Vinales - absen dari ajang 2025 karena cedera.
Marquez, sang juara dunia 2025, setidaknya absen selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan oleh kontak dengan Bezzecchi di Indonesia.
Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, juga masih absen.
Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlangsung pada bahunya yang sedang dalam masa pemulihan.
Marquez digantikan oleh pembalap uji Ducati Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM Pol Espargaro.
Rookie trackhouse Ai Ogura, yang mundur dari Grand Prix Jepang di negaranya sendiri dan kemudian melewatkan akhir pekan Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.
MotoGP Malaysia akan berlangsung di Sepang akhir pekan depan.