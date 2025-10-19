Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.
Marco Bezzecchi merebut posisi tiga di klasemen MotoGP 2025 dari Francesco Bagnaia dengan finis di posisi ketiga di MotoGP Australia di Phillip Island.
Alex Marquez juga unggul tipis atas runner-up gelar, di belakang saudaranya yang absen, Marc, dengan keunggulan 97 poin di posisi kedua dan hanya tersisa maksimal 111 poin.
Jika kesulitan Bagnaia saat ini berlanjut - tanpa satupun poin dari dua putaran sejak kemenangan ganda di Motegi - posisinya di klasemen juga terancam Pedro Acosta, yang kini berjarak 41 poin.
Jika keterpurukan Bagnaia saat ini berlanjut - tanpa satu poin pun dalam dua putaran sejak kemenangan ganda sempurnanya di Motegi - keunggulan 41 poin atas Pedro Acosta dari KTM di posisi kelima juga akan hilang.
Runner-up Phillip Island, Fabio di Giannantonio, mengungguli rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, untuk posisi keenam, sementara pemenang MotoGP baru, Raul Fernandez, naik ke sepuluh besar.
MotoGP Malaysia di Sepang akan berlangsung akhir pekan depan...
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Australia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|379
|(-166)
|3
|^1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|282
|(-263)
|4
|˅1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|274
|(-271)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|233
|(-312)
|6
|^1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|216
|(-329)
|7
|˅1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|208
|(-337)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|183
|(-362)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|166
|(-379)
|10
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|146
|(-399)
|11
|˅1
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|128
|(-417)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|126
|(-419)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|120
|(-425)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|96
|(-449)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|77
|(-468)
|16
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|73
|(-472)
|17
|˅1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|66
|(-479)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|60
|(-485)
|20
|^1
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|36
|(-509)
|21
|˅1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|23
|(-522)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|6
|(-539)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie