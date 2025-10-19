Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island

Marco Bezzecchi, long lap, 2025 Australian MotoGP
Marco Bezzecchi merebut posisi tiga di klasemen MotoGP 2025 dari Francesco Bagnaia dengan finis di posisi ketiga di MotoGP Australia di Phillip Island.

Alex Marquez juga unggul tipis atas runner-up gelar, di belakang saudaranya yang absen, Marc, dengan keunggulan 97 poin di posisi kedua dan hanya tersisa maksimal 111 poin.

Jika kesulitan Bagnaia saat ini berlanjut - tanpa satupun poin dari dua putaran sejak kemenangan ganda di Motegi - posisinya di klasemen juga terancam Pedro Acosta, yang kini berjarak 41 poin.

Jika keterpurukan Bagnaia saat ini berlanjut - tanpa satu poin pun dalam dua putaran sejak kemenangan ganda sempurnanya di Motegi - keunggulan 41 poin atas Pedro Acosta dari KTM di posisi kelima juga akan hilang.

Runner-up Phillip Island, Fabio di Giannantonio, mengungguli rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, untuk posisi keenam, sementara pemenang MotoGP baru, Raul Fernandez, naik ke sepuluh besar.

MotoGP Malaysia di Sepang akan berlangsung akhir pekan depan...

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Australia

Pos PembalapNATTimPoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)379(-166)
3^1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)282(-263)
4˅1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)274(-271)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)233(-312)
6^1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)216(-329)
7˅1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)208(-337)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*183(-362)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)166(-379)
10^1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)146(-399)
11˅1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)128(-417)
12=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)126(-419)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)120(-425)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)96(-449)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)77(-468)
16^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*73(-472)
17˅1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)66(-479)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)60(-485)
20^1Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)36(-509)
21˅1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)23(-522)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*6(-539)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

