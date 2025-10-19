Bezzecchi: Hanya Jurnalis yang Berpikir saya Bisa Memenangi GP Australia

Marco Bezzecchi dari Aprilia dihukum double long-lap penalty setelah memicu kecelakaan dengan juara dunia yang baru dinobatkan Marc Marquez di Grand Prix Indonesia.

Hal ini terbukti menjadi pukulan telak bagi harapannya meraih kemenangan, dengan Bezzecchi menjadi favorit sebelum balapan setelah mendominasi Sprint Race hari Sabtu dari posisi kedua di grid Phillip Island.

Memimpin di tahap awal, Bezzecchi menjalani hukuman penaltinya di lap kelima dan ketujuh dari 27 balapan, dan kembali ke balapan di posisi keenam setelah yang terakhir.

Ia berhasil bangkit hingga ke posisi ketiga, meskipun ia mengakui tidak mampu bersaing lebih jauh karena dorongan awalnya sebelum penalti pertamanya menghabiskan banyak ban belakangnya.

“Rasanya menyenangkan. Sangat sulit, karena sejujurnya, saya tidak pernah memikirkan kemenangan ini,” katanya.

“Hanya para jurnalis yang memikirkannya. Tapi saya bahkan tidak mengharapkan podium.

“Jadi, sejujurnya, saya berusaha sebaik mungkin untuk cepat saat melakukan long-lap pertama agar tidak finis di belakang rombongan.

"Strategi saya berhasil. Sejujurnya, itu strategi tim saya - bukan saya.

"Setelah putaran panjang kedua, saya berada di posisi keenam, jadi lebih baik dari yang saya harapkan.

"Namun, setelah memacu begitu keras di awal, saya tidak bisa menekan ban lebih keras lagi.

"Kalau tidak, saya pasti sudah kehabisan tenaga di putaran-putaran terakhir. Jadi, saya sangat senang ketika saya bertarung dengan Pedro [Acosta].

"Saya pikir posisi keempat adalah yang terbaik. Sangat sulit untuk menyalipnya. Lalu saya melihat Alex [Marquez] berhasil mengejarnya. Setidaknya saya sudah mencoba."

Podium ganda Bezzecchi di Phillip Island melanjutkan momentum kemenangan Sprint Indonesia dan Misano, sementara itu Raul Fernandez memberi RS-GP kemenangan keduanya musim 2025 di Australia.

Namun, ia berhati-hati dalam membandingkan performa Aprilia saat ini dengan performa juara dunia Ducati.

“Entahlah,” ia memulai. “Bagi saya, mustahil untuk membuat perbandingan. Saya tidak mengendarai Ducati; saya seorang pembalap Aprilia.

“Tapi yang bisa saya katakan adalah, saya merasa sangat nyaman dengan motor saya. Para teknisi melakukan pekerjaan yang luar biasa.

“Sejujurnya, kami cukup konsisten. Tentu saja, ada trek di mana karakteristik motornya sangat bagus.

“Ada trek lain di mana motornya sangat bagus. Tapi semua trek sedikit lebih dekat, dan mungkin kami harus berusaha lebih keras.

“Jadi, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya secara spesifik, tetapi saya pikir kami sedang membuat langkah maju.”

Dengan hasil ini, Bezzecchi naik ke posisi tiga klasemen pembalap, mengungguli Francesco Bagnaia (Ducati) yang tersingkir dari Grand Prix Australia.

