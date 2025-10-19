Bagnaia Akui Keterpurukan Sejak Double Motegi "Tak Bisa Dijelaskan"

Francesco Bagnaia dari Ducati mengatakan penurunan performa sejak meraih kemenangan ganda di Jepang "tak bisa digambarkan", setelah kembali terjatuh dari posisi ke-12 di Grand Prix MotoGP Australia.

Juara dunia MotoGP dua kali ini telah menjalani musim 2025 yang cukup sulit, tetapi kondisinya semakin memburuk sejak jeda musim panas.

Dalam empat putaran terakhir, ia tidak bisa mencetak poin pada tiga di antaranya.

Setelah membuat terobosan di tes Misano, yang menghasilkan sapu bersih di Grand Prix Jepang, akhir pekan Bagnaia di Mandalika dan Phillip Island justru menjadi bencana.

Bagnaia tertinggal lebih dari 30 detik dari kemenangan di posisi kedua terakhir pada Sprint Race hari Sabtu, dan perubahan set-up radikal pada warm-up hari Minggu tidak memberinya peningkatan apapun.

Mengambil arah "berlawanan" dalam setup di Grand Prix, Bagnaia merasa ia mampu memacu lebih keras, tetapi hal ini juga menyebabkannya terjatuh dari posisi ke-12 pada lap ke-24 dari 27.

“Untuk warm-up, kami mencoba sesuatu yang ternyata menjadi bencana: mustahil untuk berkendara seperti itu,” ujarnya kepada Sky Italy, setelah bergulat melawan masalah stabilitas sepanjang akhir pekan.

“Untuk balapan, kami melaju ke arah yang berlawanan, dan itu hal yang positif. Saya berhasil memacu sedikit lebih keras, meskipun saya benar-benar sudah mencapai batasnya.

“Sayangnya, saya tidak bisa mengerem dan memasuki tikungan seperti yang saya inginkan, tetapi setidaknya saya bisa memacu dan mendekati pembalap di depan saya.

"Secercah harapan, jika boleh dibilang, dibandingkan dengan kemarin dan Indonesia. Saya tidak tahu apakah perubahan ini akan membantu kami di Malaysia, mengingat Sepang adalah trek yang agak unik.

"Sore ini, kami mencoba menemukan motor yang lebih stabil dengan mengorbankan bobot yang ringan dan kelincahan: motornya sangat sulit dikendarai, tetapi setidaknya saya bisa memasuki tikungan tanpa masalah seperti saat pemanasan."

Baik Bagnaia maupun Ducati bersikeras bahwa motor yang ia kendarai sekarang sama dengan motor yang ia gunakan untuk meraih kemenangan di Grand Prix Jepang.

“Motegi, tempat kami tiba setelah tes Misano yang baik, menunjukkan bahwa jika saya dalam kondisi yang tepat, saya bisa melakukannya dengan baik,” ujarnya.

“Apa yang terjadi setelahnya, dari sudut pandang saya, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, hampir tak terlukiskan, karena Anda memulai dengan motor yang secara teoritis memenangkan balapan sebelumnya, tetapi Anda tidak bisa memaksakan diri.

“Anda sangat kesulitan, Anda selalu berada di batas kemampuan. Hal yang sama terjadi akhir pekan ini.”

Bagnaia juga menambahkan bahwa "100%"-nya sudah cukup untuk menang di Jepang, tetapi hanya akan membuatnya finis 10 besar di Phillip Island.

"Apa yang terjadi setelah Austria? Saya tidak tahu harus menjawab apa; saya lebih suka melanjutkannya.

"Kami tahu ini tahun yang sulit, dan ada yang tidak beres dengan hasil yang telah kami raih.

"Situasi yang menantang. Yang bisa saya lakukan adalah selalu memberikan 100%: di Jepang, itu sudah cukup untuk menang. Di sini, paling maksimal hanya akan membawa kami ke 10 besar."

Saat Bagnaia kesulitan, Fabio Di Giannantonio - yang juga mengendarai Ducati GP25 - finis kedua di Grand Prix Australia.

Hasil ini membuat posisi Bagnaia di klasemen juga turun, dilompati oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia.

